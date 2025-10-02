Po včerejším Superduelu kandidátů na premiéra už vím, koho zvolím
TAK SE MĚ POŘÁD NĚKDO PTÁ: KOHO BUDEŠ VOLIT?
Ptají se mě přátelé, ptají se na to pacienti v čekárně u obvodního lékaře, ptají se palcové titulky webových stránek. Jediný, kdo se mě ještě nezeptal, jsou děti v knihovně, které obsluhuji, ty mám nejradši.
No já mám konečně vybráno.
Rozhodně nebudu volit menší zlo, to mi přijde takové alibistické, dokonce i trochu zbabělé. Já budu volit toho nejlepšího, tedy toho, o kterém si myslím, že nejlepší je.
Ale kdo to je, to vám neprozradím, protože, jak vás znám, volili byste je taky, a to by byl průšvih, neboť by tím vznikla možnost, že vyhrajou.
A víte dobře, jak to dopadá s těmi, kteří jsou ve volbách úspěšní. Sestaví vládu, pustí se do vládnutí a pak je všichni nesnášejí. A to bych těm mnou zvoleným fakt nepřála. :-)
P.S. Tak příjemné poslední dny rozhodování a hlavně veselé, nedělejte nikomu radost tím, že se necháte naštvat.
Zdeňka Ortová
Víte, co se stane s hlasem, který odevzdáte při volbách?
To Vám prozradí můj aforismus, tak nakoukněte, je to krátké, než si dáte nohu přes nohu, máte to přečtený:
Zdeňka Ortová
Víte, co umí vysvětlit křesťanský demokrat?
To vám prozradí můj aforismus. Tak nakoukněte, je to krátké, než si dáte nohu přes nohu, máte to přečtený.
Zdeňka Ortová
Slovo dělá muže. A co dělá politika?
To se dozvíte uvnitř blogu. Tak nakoukněte, je to krátké, než si dáte nohu přes nohu, máte to přečtený.
Zdeňka Ortová
Víte, co ukáže politik nerozhodnutým voličům?
To Vám prozradí můj předvolební aforismus, tak nakoukněte, je to krátké, než si dáte nohu přes nohu, máte to přečtený:
Zdeňka Ortová
Co udělá politická strana, když o sobě nemůže říct nic pěkného?
To Vám prozradí můj předvolební aforismus, tak nakoukněte, je to krátké, než si dáte nohu přes nohu, máte to přečtený:
