Pískot při americké hymně se mi nelíbil

Asi takhle… nevěřte zlým jazykům a nevěřte ani některým blogerům, kteří na nás Češích nenechají nit suchou.

Máme nejlepší hokejové publikum a můžeme být nejen proto na sebe hrdí. Na rozdíl od jiných umíme fandit i slušně přijmout porážku.

„Kdo neskáče, není Čech“, naši fanoušci skandovali ve stockholmské hale Avicii Arena i ve chvíli, kdy jsme ve čtvrtfinále se Švédy prohrávali a našim hokejistům děkovali za výkony předvedené na celém Mistrovství světa i po našem prohraném zápase, kdy bylo jasné, že pro nás šampionát definitivně končí a sen o další zlaté medaili zastihlo nevítané probuzení.

Právě jsem shlédla semifinále, kde proti sobě nastoupilo Švédsko a USA. Švédští hokejisté hrají doma, publikum věřilo, že si nenechají utéct titul mistrů světa, vždyť dosud jejich borci předváděli skvělé výkony. Proti našim doslova excelovali. Dnes se to nepovedlo. Američané Švédy přehráli, nasázeli jim šest gólů a do finále postoupili oni. A to dokonce poprvé v historii. To je hokej, mezi vyrovnanými týmy prostě vyhraje ten momentálně šťastnější, lépe připravený… zkrátka vyhrát může jen jeden.

Co mě však zarazilo, to bylo švédské publikum. Jejich reprezentace právě zažívala skoro jako přes kopírák to, co naši hokejisté zažili ve čtvrtek s jejich hráči. Oba týmy nezvládli začátky svých zápasů a prohrávaly 3:0. Ale zatímco naši fanoušci se v publiku neustále snažili, ač byli zklamaní vývojem zápasu, a svůj tým nepřestávali povzbuzovat, i když švédské publikum bylo samozřejmě ve výrazné převaze, slyšeli jsme naše fanoušky i doma u obrazovek. A co se stalo dnes? Dnes Švédi svůj tým za stavu 0:3 povzbuzovat přestali. Publikum bylo němé, snad až otrávené. Nadechlo se až ve chvíli, kdy se Švédům povedlo snížit na 2:4, ale to bylo vše.

Ovšem to je jejich věc, do toho bych jim nemluvila. Ale švédské hvízdání při hraní americké hymny, která se hraje na počest vítězného týmu, to mi vadilo hodně. To se prostě nedělá. Je to neslušné, je to nesportovní, je to fuj. A tak jsem si s chutí zavzpomínala na naše loňské publikum, které hojně navštěvovalo i zápasy, ve kterých nehrálo naše mužstvo, které aplausem i hlasitým nadšením odměňovalo góly a skvělé hokejové akce, ať je předváděl kdokoli.

Asi takhle… nevěřte zlým jazykům, nevěřte ani některým blogerům, kteří na nás nenechají nit suchou. Jsme národ, který umí být slušný, umí se chovat, jsou mezi námi báječní lidé. A máme-li mezi sebou pár pitomců, kteří to kazí, pak si nenechme nabulíkovat, že jsme takoví všichni nebo alespoň většina. Nejsme! Ani náhodou nejsme!!! A já bych za sebe chtěla poděkovat českému publiku, které nás reprezentovalo v Dánsku i ve Švédsku. Byli jste skvělí, a sledovat utkání našich hokejistů za vaší hlasité a sympatické podpory bylo příjemným zážitkem. Vím, že se za reprezentaci děkuje pouze hokejistům a celému týmu, ale já bych do toho zařadila i povedené publikum, zaslouží si to!