Pijte kávu rozvláčně a dlouho, pokud nejste Italové

Patříte-li mezi ty kávové přívržence, kteří si u kávy rádi posedí, popovídají, rozjímají, začtou se, pak nejste Italové.

Ital do sebe totiž kávu kopne a jde dál. V Itálii si dáte presso – mimochodem, v Itálii neobjednávejte presso ale pouze café - a obdržíte jej v 30 ml hrnečku. No co s ním jiného, než ho do sebe loknout. Což já, coby česká žena, absolutně nechápu.

Mám ráda ten komfort pohody a pocit nekonečna při popíjení lahodné kávy ve velkém hrníčku. Patří k tomu i klábosení s kamarádkou. Patří k tomu i přečtení nejméně třiceti stránek z napínavé detektivky. Patří k tomu i sledování kavárenského mumraje či lenošivé nečinnosti. Patří k tomu i dlouhé přemýšlení a vlastní představy jakéhokoliv druhu.

Jedna z mých kamarádek si letos na dovolené pomyslela, že její manžel, ač blonďák, který se nikdy neopálí, Italem určitě je. Kdykoli si na výletě zašli na kávu, naprosto nemohl pochopit, proč se jeho žena chce s kávou posadit ke stolečku. On ji ještě u pultíku doslova – promiňte to drsné vyjádření – vylemtal a odmítal sdílet kávovou atmosféru s ostatními zákazníky. Vždyť za tu dobu, co jeho žena kafe zbůhdarma usrkává, už mohli stihnout tolik jiných věcí.

A tak mám pro vás jednu letní radu. Nenechte se během dovolené stresovat samozvanými Italy z řad členů vaší rodiny či vašich přátel. Kdepak, jen se klidně posaďte a dopřejte si tekuté černé blaho u kavárenského stolečku podle svých potřeb. Uvidíte, jak se vám nervy zklidní jeden po druhém, jaká pohoda se vám rozhostí v duši, jak si budou vaše chuťové pohárky libovat…

P.S. To vše neplatí v případě, že mezi dveřmi kavárny bude poskakovat váš „Ital“ a šermovat rozčileně rukama, a za ním bude vykukovat naštvaná „italská švagrová“, ťukající si na ciferník hodinek. V tom případě radím kávovou relaxaci ukončit objednáním dvojité kávy lungo a vylít ji příbuzným na hlavu. Tipuji, že i v tomto případě se vám rozhostí v duši pohoda. Co se rozhostí příbuzným, to není předmětem tohoto blogu.