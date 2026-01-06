Patřili jste vloni mezi Sedm statečných?
No, řeknu vám, že NĚKDO TO RÁD HORKÉ, ale co je moc, to je moc, vždyť ten loňský rok byl opravdu tak akorát pro SEDM STATEČNÝCH. Ani v TENKRÁT NA ZÁPADĚ to nebyla taková divočina, dokonce i naše volby se předvedly spíš jako BEZVA FINTA a někteří se dokonce hned po vyhlášení volebních výsledků ptali: KAM SE PODĚLA SEDMÁ ROTA?
Faktem zůstává, že nová vláda si o té minulé rozhodně pomyslela, že jí zanechala PODIVNÉ DĚDICTVÍ, zatímco odcházející ministři se při pohledu na ty nastupující nemohou dohodnout, kteří z nich jsou HODNÝ, ZLÝ A OŠKLIVÝ.
Proto od letoška čekáme, že by to mohl být konečně SVATÝ ROK, ale jestli to budou jen obyčejné krátké PRÁZDNINY V ŘÍMĚ, pak je to na nás pěkný PODRAZ.
Přiznávám, že jsem vděčná programu ČT2, že mě na několik prosincových večerů připoutal k obrazovce pravidelnou várkou úžasných starých filmů, které mám tak ráda, že je můžu vidět kdykoli znovu a vždycky se bavím jako poprvé. Když jsem se nedávno opět dívala, jak v závěru Svatého roku říká Jean Gabin při odchodu z kostela prosebníkovi, který žádal peníze na kostel: „Dej pokoj, já už jsem přispěl,“ a snad už po dvacáté jsem se nahlas rozesmála, napadlo mě, že bych z názvů těch mých oblíbených zahraničních filmů, které jsem na čété dvojce shlédla, mohla poskládat takové drobné zamyšlení u příležitosti přechodu z loňského roku do letošního. Byla to fajn hra se slovy a pro mě úsměvný začátek nového roku.
A tak přeji do roku 2026 vám všem hlavně pevné zdraví a mysl, která si se vším ostatním poradí!
Vaše Zdeňka Ortová
Zdeňka Ortová
Hororový firemní vánoční večírek
Už vás zaměstnavatel letos pozval na vánoční posezení? Mě ano, chodím tam vždy moc ráda, ale letos se to nějak zvrtlo.
Zdeňka Ortová
Jak přejete pěkné svátky vy?
Nastává čas, kdy je zdvořilé dát příbuzným, přátelům a známým písemně najevo, že na ně myslíme a přejeme jim pěkné svátky.
Zdeňka Ortová
Nedělní doušek kávy se Zdeňkou
Přijměte moje pozvání, platím já a nudit se nebudete. Dnes v mojí kavárně sedí jedna slečna, která ještě včera doufala, že budou s jejím přítelem už navždy pít kávu společně.
Zdeňka Ortová
Zvu vás do Zdenčiny kavárny
Jsem si jistá, že dnešní ráno je jako stvořené pro hrníček dobré kávy, ale nepijte ji doma. Zajděte si do mojí kavárny, tam se totiž můžou dít věci...
Zdeňka Ortová
Společensky významné trapasy
Jsou horší trapasy obyčejné, nebo společensky významné? Těžko říct, záleží na tom, jestli jsme v roli hlavní, nebo zda patříme mezi diváky toho průšvihu.
|Další články autora
Pražští chodci. Vystrkují na okolí zadky, křičí, přenášejí svůj skromný majetek
Není to vždycky společensky přijatelné, ale některé lidi, které na cestách po Praze potkám, za...
Prahu v roce 2026 čekají velké dopravní změny: uzavírky metra, nové tratě i opravy silnic
Rok 2026 přinese Pražanům výrazné změny v dopravě. Čekají je uzavírky stanic metra, rozsáhlé opravy...
MAPA: Zákaz pyrotechniky udělal z Prahy červenou zónu. Během Silvestra si dejte pozor
Omezení pyrotechniky platí zejména v historickém a širším centru a dále v parcích, lesoparcích, v...
Seriálová událost dekády je tu, Stranger Things nabídne dvouhodinové finále. Tím to ale nekončí
Už jen několik hodin dělí fanoušky od okamžiku, kdy se definitivně zavřou brány do městečka...
Co čeká Prahu v roce 2026? Nový most, změny MHD, sportovní šampionát i konec koloběžek
Prahu čeká rok plný změn. Otevře se Dvorecký most, zavře se metro Flora, vrátí se Českomoravská a...
Chystá se oprava Pražského mostu v Karlových Varech, potrvá dvě sezony
Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) chce letos začít s opravou Pražského mostu v Karlových Varech....
Frýdlant začne v červenci třídit u domů, teď zjišťuje, kdo topí tuhými palivy
Obyvatelé 18 měst a obcí na Frýdlantsku začnou od července třídit odpad přímo u svých domů. Radnice...
Ve Sport parku v Liberci začala stavba náhradního krytého kluziště
V městském Sport parku v Liberci začala v pondělí stavba krytého mobilního kluziště za 26,5 milionu...
Pronájem byt 2+1, 37m2, Česká Lípa
Bendlova, Česká Lípa
11 000 Kč/měsíc
- Počet článků 604
- Celková karma 22,94
- Průměrná čtenost 2081x
Facebook: Zdeňka Ortová, BLOG, BLOK, BLOČEK:
https://www.facebook.com/people/Zde%C5%88ka-Ortov%C3%A1/100006730388524