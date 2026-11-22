Pánové, vy tuto mokrou starost nemáte
Například já snad odjakživa upřímně obdivuji všechny talentované ženy, které si dokáží i v největším lijáku nepotřísnit opunčochovaná lýtka. S tím se žena už určitě musí narodit. To zřejmě již při křtu děvčátku třetí sudička zavinšuje, že Blaženka může i v největší plískanici chodit do práce v sukni. A ta pak za dvaatřicet let cupitá ranním slejvákem tak talentovaně, že dorazí do kanceláře, aniž její silonky doznaly sebemenší újmy.
Nevím, co sudičky v tomto směru přály mně, ale asi nic pěkného, protože zatímco Bláža vyvázne i z nejhoršího počasí, kdy se venku snad čerti rozvádějí, jako dáma, já vedle ní po krátké chůzi jarní přeprškou vypadám jako bych čtrnáct dní bloudila rašeliništěm.
Například páteční ráno naše končiny zaplavilo prudkým deštěm a nepříjemným větrem. To je přesně ta chvíle, kdy snad každá žena zpomalí ranní rytmus, zůstane stát před šatníkem a zoufale klouže pohledem z kalhotového kostýmu k podzimní sukni a punčochám a zase zpět.
Pánové tento druh starostí nemají. Nenosí-li skotský kilt, mají oproti ženám nespornou výhodu. Ráno je při oblékání nic nezdržuje, nemusí běhat od okna k oknu a doufat, že plískanice neohrozí jejich outfit. Neznám chlapa, který by při chůzi po ulici musel zvažovat, jestli má dělat delší kroky nebo cupitat, jestli šlapat na špičky nebo se spíš odrážet z paty, a jestli mu šlápnutí do přehlédnuté louže nepotřísní i spodní prádlo.
Asi takhle… chlap určitě nejsem, ale Bláža evidentně taky ne. I když mám deštník jako kolo od náklaďáku, ochrání mě jen částečně, což jsem si právě v pátek na vlastní kůži ověřila.
Účes je v richtyku, silonky v čudu.
A tak teď obdivně zdravím všechny dešťové Blaženky a nepřestávám doufat, že mi alespoň jedna z nich to její suché tajemství konečně prozradí.
A zdravím i všechny pány, kterým je úplně fuk, jestli mají na kalhotách o nějaký ten flek navíc. Určitě si spokojeně říkají: „No co? Uschnout to musí a pak to odrolím.“
Nebo ne? Prozraďte prosím, pánové i dámy, máte i vy v deštivém počasí nějaké starosti?
Zdeňka Ortová
Vymírání lidstva před televizní obrazovkou
Muži trávící před televizí dvacet a více hodin týdně mají zhruba o polovinu méně spermií v porovnání s těmi, kteří ve stejné pozici vysedávají před televizní obrazovkou jen příležitostně.
Zdeňka Ortová
Nebojím se loučení s mládím
protože z vlastní zkušenosti vím, že některé návštěvy se i po stisku ruky ještě od vrat několikrát vrátí zpět.
Zdeňka Ortová
Glosa: Životní sklizeň
Dospíváme, zrajeme, stárneme a mezi tím probíhá sklizeň. Důležité je poznat kvalitní úrodu od plevele.
Zdeňka Ortová
Prozraďte, prosím, jakou vy si na podzim vaříte polévku?
Můj strýc mi na tuto otázku odpověděl, že on v létě i na podzim baští jen tu polévku, kterou mu vozí k obědu služba pro penzisty.
Zdeňka Ortová
Glosa: Stárnutí se nebojím
Já vím, stárneme všichni, a stárneme hned od narození, tak to prostě příroda zařídila. Ale v šestnácti se stárne radostněji, že jo.
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