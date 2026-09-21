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Pane Čermák, načurejte do zkumavky!

Zdeňka Ortová
Určitě vnímáte, že na panu Čermákovi je v názvu mého blogu něco divného. A napovím vám, že vůbec nejde o urologický problém.

Jde o to, že prvním pádem se prostě neoslovuje. Proto jsem vždycky taková jako celá podebraná, když slyším: „Pane Čermák, načurejte do zkumavky,“ nebo „Pane Souček, podepište se do třetí kolonky vlevo dole nad razítkem,“ nebo „Pane Jaroš, na ředitelské poradě není zakázáno spát, ale chrápat ano.“

Zajímavé je, že při používání křestního jména je oslovení vokativem pro nás všechny přirozené. Určitě nikdo neříkáme „Jak se máš, Martina?“ nebo „Koho budeš volit, Petr?“ ale „Jak se máš, Martino?“ a „Koho budeš volit, Petře?“ I kdyby vám Petr odpověděl, že do toho, koho bude volit vám nic není a Martina vám pak po vašem kratičkém dotazu půl hodiny vyprávěla, jak hrozně se má, oslovili jste je správně. Kupodivu ale při oslovování příjmením mnohokrát slyšíme češtinářsky hanebné: „Jak se máte, pane Šimák?“ místo správného: „Jak se máte, pane Šimáku?“ A schvaluji vám, že jste se Šimáka na jeho politické preference raději nezeptali.

Proto ráda vzpomínám, jak před pár lety přistoupil k mému tehdy 82letému tatínkovi, který zrovna před domem vystupoval ráno z auta, sousedovic osmiletý Daník, a naprosto správně ho oslovil: „Pane Orte, můžu se vás na něco zeptat?“ Tatínek ihned ochotně souhlasil, protože Daniel s ním již několikrát probíral nějaké automobilové technické detaily, a oba dva si tu rozmluvu vždycky užili.

„Co bys rád věděl, Daníku?“ řekl táta laskavě a už už se chystal nadzvednout haupnu.

„Zajímalo by mě, pane Orte, jestli je možné, že u nás ve Velvarech žije nějaký člověk ještě starší, než jste vy?“

Asi takhle… netuším, jestli tatínka tenkrát víc potěšilo, že ho chlapeček oslovil správně pátým pádem, nebo hloubka zvídavosti jeho dotazu, ale fakt je, že když se tehdy vrátil domů, smál se ještě u oběda. A když si na tuto příhodu vzpomene i teď ve svých třiadevadesáti letech, směje se úplně stejně potěšeně.

P.S. A pane Čermáku, jestli vám sestřička řekne ještě jednou, pane Čermák, odmítněte se do zkumavky vyčurat, tím se jí za špatné oslovení pomstíte. :-)

Autor: Zdeňka Ortová | pondělí 21.9.2026 6:30 | karma článku: 15,89 | přečteno: 295x
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Zdeňka Ortová

  • Počet článků 659
  • Celková karma 24,98
  • Průměrná čtenost 1973x
Jsem spisovatelka, knihovnice, blogerka a žena s hlasitým úsměvem

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