Otevřený dopis šéfkuchaři Filipovi Vracovskému

Asi takhle… léto není od toho, abychom my ženy stály v potu tváře u plotny a nadívaly kachny, fermentovaly kila zeleniny a nechaly si vynadat, že k té kachně není v ledničce pivo.

Milý Filipe,

ráda čtu Tvoje blogy a stejně ráda si prohlížím Tvůj facebook, kde jsou k vidění nádherné kuchařské výtvory vhodné nejen k obdivování, ale hlavně k okamžitému slupnutí a ke spokojenému mlaskání. Zkrátka jako šéfkuchař a učitel máš všechny naše chutě v malíčku a ze sortimentu, který máš po ruce, dovedeš na talíři vykouzlit přímo zázraky. Vzpomněla jsem si na Tebe, když jsem dneska dopoledne potřebovala uvařit polévku. Rodina si ji žádala a mně se do ní nechtělo. Mám dneska odpolední, potřebovala jsem ještě pověsit plnou pračku vypraných ručníků a vyžehlit ty utěrky, co jsem sušila přes noc a představa, jak budu na naši oblíbenou bramboračku loupat a krájet brambory, mrkev, celer, petržel, pórek… ježiši, takový práce, já se na to vykašlu, to bych nestihla. Ale co, někde mám ještě sáček s gulášovou polévkou, já to vaření dneska ošidím.

A tak jsem dle návodu uvařila požadovaný obsah vody, nasypala polévkovou směs, vydatně zamíchala a nechala pomalu vařit. Protože jsem ještě potřebovala věšet ty ručníky, položila jsem přes hrnek s bublající polévkou dřevěnou vařečku. Tato vychytávka našich babiček se těší oblibě i v současnosti, protože jakmile se obsah hrnce vařečky dotkne, nedojde k jeho vykypění.

Ještě jsem nepověsila ani první ručník, když jsem si uvědomila, že jsem ještě chtěla v kuchyni otevřít okno a tak šupky hupky zpět do kuchyně. Ale ten pohled ani nestál za to. Už od dveří jsem viděla, jak polévka kypí přes okraj hrnce, ignoruje vařečku a pustoší před chvílí vycíděnou plochu plynového sporáku. No kopla bych do toho. Vzmohla jsem se na metrový skok vpřed, utrhla jsem papírovou utěrku a fofrem začala ze sporáku šmudlat to nejhorší. Polévka krásně voněla a do papírového chumlu se dobrovolně vsakovala. Tak ještě to honem utřít i z druhé strany… a hergot práce, hoří! Jak jsem ruku vsunula kousek pod hrnec, dosud suchý konec papíru se vzňal, protože jsem oheň prostě nevypnula, nechala jsem polévku bublat dál a jen likvidovala to, co vyobcovala z hrnce.

Asi takhle, oheň jsem zlikvidovala, sporák znovu vycídila a dokázala jsem se vztekle neosopit ani na ty členy rodiny, kteří z obýváku volali, jestli už dělám tu polévku, že by si nejradši dali rajskou a můj dvaadevadesátiletý tatínek dotaz doplnil: „Ona ta rajská je nejlepší z čerstvých rajčat, už se nám nějaká urodila?“

A tak jsem se, Filipe, chtěla zeptat, máš i Ty chvíle, kdy si chceš ulehčit práci a ono to nevyjde? Nebo jako šéfkuchař už jen vydáváš pokyny a sleduješ výkony spolupracovníků či žáků?

Nu, abych to nějak uzavřela, až budu chtít příště ušetřit při vaření polévky čas, pustím se třeba do krkonošského kysela, francouzské bujabézy, marocké hariry, možná i boršč splní svůj účel, ale pytlíkovou už nikdy!!!

Filipe, přeji Tobě i všem čtenářům krásné prázdniny a dobrou chuť.

Zdeňka