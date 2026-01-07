Omylem se lze oženit, rozvést i zvolit politika
Některý omyl je však skvělou chybou, která může ovlivnit budoucnost a zdraví lidstva. Je to samozřejmě penicilin. Vzpomínáte určitě na vyprávění vaší paní učitelky, jak Alexander Fleming objevil v laboratorní mističce plíseň, která však byla chybou a jiný výzkumník by ji nejspíš vyhodil. Ale Fleming si všiml, že v okolí plísně bakterie mizely a začal bádat.
Je až neuvěřitelné, co všechno se může stát omylem. Spadá v to i samotná lidská existence. Jako příklad však můžu uvést něco méně filozofického. Kamarádka před časem omylem nevystoupila z vlaku ve své cílové stanici a přijela do Děčína. Zatímco v Kralupech ji čekala teta s mísou čerstvě napečených lívanců, tak v Děčíně jen kafe z automatu a hodinové čekání na zpáteční spoj.
Před časem jsem četla, jak chtěl jistý norský dobrodruh za každou cenu plout na Antarktidu. Úřady mu to ale zakázaly. On však neposlechl a s posádkou okamžitě vyrazil na cestu. Jenže s sebou omylem vzal i černého pasažéra - opraváře, který v tu chvíli spravoval kotvu. Muž měl na sobě prý jen pracovní kombinézu a s sebou nářadí. Když porovnám osud obou nechtěných cestovatelů, řekla bych, že v Děčíně muselo být doslova útulno.
A já, jak jsem zmínila v úvodu, jsem jednou omylem spolkla místo tabletky proti kašli diuretikum. Kašlala jsem ten den nadále vydatně, ale většinou na WC. Co je to však proti roztržitosti ženy z Arizony, která si namísto očních kapek omylem nakapala do očí vteřinové lepidlo. Lékaři ztvrdlé lepidlo odřezali a ženě tak na poslední chvíli zachránili zrak. Soudím, že v tu chvíli působilo vteřinové lepidlo na nebohou paní také jako diuretikum. Myslím, že jsme obě učurávaly stejně.
Největších přehmatů se lidé dopouštějí ve stresu. Moje knihovnická kolegyně před pár lety nasypala dětem na krupicovou kaši místo skořice omylem grilovací koření. Byla ve stresu, protože ji tlačil čas. Dětem takto upravená kaše kupodivu chutnala. Dnes jsou už dospělé, ale na tuhle baštu často se smíchem vzpomínají.
Omylem se lze oženit, rozvést, zvolit politika, vystudovat, naučit se stepovat či se stát slavným. I já jsem tento blog vlastně napsala omylem. Původně jsem zde totiž chtěla pohovořit o dynamické teorii elektromagnetického pole a jejího působení na přehmaty současných politiků. Ježiši, fakt nemyslím žádného konkrétního politika, toho si sem dosaďte každý dle svého uvážení, nerada bych se dopustila nějakého omylu, který by mi pak v televizní debatě několik politologů pracně vyvracelo. :-)
P.S. A co vy? Taky jste se v poslední době něčeho dopustili omylem?
Zdeňka Ortová
Patřili jste vloni mezi Sedm statečných?
Myslím, že jsme mezi ně patřili tak nějak všichni a letos se z toho budeme snažit vzpamatovat, silné povahy v tom budou pokračovat.
Zdeňka Ortová
Hororový firemní vánoční večírek
Už vás zaměstnavatel letos pozval na vánoční posezení? Mě ano, chodím tam vždy moc ráda, ale letos se to nějak zvrtlo.
Zdeňka Ortová
Jak přejete pěkné svátky vy?
Nastává čas, kdy je zdvořilé dát příbuzným, přátelům a známým písemně najevo, že na ně myslíme a přejeme jim pěkné svátky.
Zdeňka Ortová
Nedělní doušek kávy se Zdeňkou
Přijměte moje pozvání, platím já a nudit se nebudete. Dnes v mojí kavárně sedí jedna slečna, která ještě včera doufala, že budou s jejím přítelem už navždy pít kávu společně.
Zdeňka Ortová
Zvu vás do Zdenčiny kavárny
Jsem si jistá, že dnešní ráno je jako stvořené pro hrníček dobré kávy, ale nepijte ji doma. Zajděte si do mojí kavárny, tam se totiž můžou dít věci...
