Olympijské makronky 5 – Co mají atleti v trenýrkách mě nezajímá

Francouzský atlet, tyčkař Anthony Ammirati, shodil laťku rozkrokem. Převážnou část internetu to zaujalo víc, než kdyby skočil světový rekord.

„A já se vždycky divila, že si na olympiády bereš dovolenou,“ volala mi kamarádka Jana, „ale teď už je mi to jasný,“ smála se, až mi sluchátko chřestilo v ruce a doporučila mi, abych si inkriminovaný skok vyhledala.

Asi takhle… jsem kovaná sportovní fanynka vlastně už od dětství, a když sleduji sportovní výkony, zajímají mě fakt jenom ty výkony. Když jsou skvělé, jásám, když se sportovci nedaří, smutním společně s ním. U sportu nejsem frivolní, obepnuté dresy a trikoty mě nechávají chladnou. Mám k nim asi takový nezúčastněný vztah jako chlapík v té anekdotě, co potká kamaráda, který mu celý nadšený říká, že byl právě v cirkusu, protože tam jezdí úplně nahá žena na bílém koni. A chlapík stejně nadšeně odvětí, že to se tam taky musí hned vydat, protože bílého koně už neviděl, ani nepamatuje.

No tak jsem se na to video koukla, ale věřte, že ani kdybych byla podstatně mladší, tak bych francouzskému tyčkaři žádost o rande neposlala. I když se jimi sociální sítě prý hemží. Sama jsem totiž taky žádnou neobdržela, když jsem v knihovně shodila hrudníkem štůsek knih, a když jsem se pro ně rychle shýbla, inzultovala jsem ňadry i stojánek s propisovačkama. Nevzpomínám si, že by můj tuplovaný výkon tehdy někdo ze čtenářů nějak zvlášť obdivoval, ale budiž jim přičteno ke cti, že se rozesmáli až poté, co jsem se na celou knihovnu od srdce hlasitě rozesmála já.

Asi takhle… kdyby se chtěl pan Ammirati setkat, abychom si vyměnili zkušenosti, jak čelit obdivu, když on shodí laťku vyvinutým přirozením a já literaturu vyvinutýma prsama, nebyla bych proti. Jediný problém vidím v tom, že ten můj výkon nikde na síti nevisí a francouzský atlet o něm neví. Jenže kdoví, jestli on vůbec čte, ale tuším, že my teď budeme hodně číst o něm.

foto: Pixabay.com, koláž: já

▶ Tyčkař shodil laťku rozkrokem, dostal milionovou nabídku - iDNES.cz