Olympijské makronky 1

Taky se vám stává, že se svými zbytečnými obavami připravujete o životní šance a pak toho hořce litujete?

Znáte to, chcete třeba požádat o zvýšení platu, ale osmělujete se tak dlouho, až kolegyně požádá dřív a vy ostrouháte. Ale to jsem se zatoulala do jiných vod, tak k vám přeplavu zpátky a začnu znovu.

Taky se vám stává, že se zbytečnými obavami připravujete o životní šance a pak toho hořce litujete? Asi takhle… stolní tenis má na letošní olympiádě dvě hráčky, které mě zaujaly, ačkoli nepatří mezi favoritky. Chile reprezentuje 58letá Zeng Zhiying a Lucembursko Ni Xialian, které je 61 let.

Co na to říct, mohla jsem tam být taky, věkově bych zapadala a pingpongovou pálku mám ještě někde dobře schovanou. V tom tedy žádný problém nevidím. Ale… vidíte, je tu to obávané ale.

Ale obávala jsem se, že ve sportovních kraťasech či v minisukni mezinárodně znehodnotím olympijské myšlenky, tak jsem se na trénink vykašlala.