Nemyslím si, že jsem přehnaně opatrná
Nemyslím si, že jsem přehnaně opatrná.
Jsem jen kvalitně informovaná:
o nebezpečích, jakými jsou úrazy žen předdůchodového věku při skákání na trampolíně,
o poštípání českými komáry, kteří zatím horečku dengue neroznášejí, ale jistá si tím být nemůžu, že jo,
o možnosti vypadnutí cestujícího z rozjetého vlaku při špatně zavřených dveřích,
o nespolehlivosti nafukovacích rukávků pro plavání ženy zralého věku,
o tom, jak při setkání s medvědem nevyvolat jeho lovecký instinkt,
o rizicích kvasinkové infekce z mokrých plavek,
o nebezpečí salmonelózy ze špatně ugrilovaného kuřecího na návštěvě u švagrové,
o nepříjemnosti zablokované krční páteře od tříkilové lahve s vodou v kabelce, abych předešla dehydrataci,
a o tom, co má dělat myslivec, když vyleze na posed a najednou se mu začne točit hlava…
Jak říkám, nejsem přehnaně opatrná a nejsem nimrod, vlakem jsem v létě necestovala, letos je málo komárů, cestou do knihovny jsem zatím medvěda nepotkala, ani nemám trampolínu a sousedovic děti mě na svoji nepustily, prostě jsem jen kvalitně informovaná o nebezpečích, kterých nám léto umí připravit víc, než stačí uhradit zdravotní pojišťovna. Ale tu lahev si z kabelky radši nevyndám.
Bezpečné léto vám přeje
Zdeňka Ortová
Zdeňka Ortová
Moje letní statusy aneb Emaily od rybáře
Jsem toho názoru, že rybářova trpělivost si zaslouží úctu, ale trpělivost rybářovy kamarádky si zaslouží obdiv.
Zdeňka Ortová
Když v létě potřebujete rychle trůnit
Určitě i vy znáte tu pernou chvilku, kdy nám v útrobách rozehraje filharmonický orchestr hlasitou melodii a útěšná místnůstka nikde.
Zdeňka Ortová
Moje letní statusy aneb Hlavně ať funguje paměť
Někdy mi připadá, že z ráje blbosti přichází moudrosti nejvíc kondolencí. Raději bych byla na straně adresátů.
Zdeňka Ortová
Kdo ví, je vyhnán z ráje blbosti
Zaplaťpámbu, že už nejsem školou povinná, musela by mi totiž i z letošního srpnového horka naskočit husí kůže.
Zdeňka Ortová
Moje letní statusy – aneb Jak zapomenout na lumpa
Taky máte takový problém, když zoufale chcete vytěsnit z myšlenek toho syčáka, který vám tenkrát ublížil?
|Další články autora
Poznejte český film podle obrázku
České filmy jsou plné nezapomenutelných hlášek, legendárních postav a scén, které známe snad...
Tichý zabiják neodpočívá ani v létě. Horko umí zamávat se zdravím, pozor na tlak
Léto je období, kdy máme konečně pocit, že se život zpomalil. Dny jsou delší, kalendář méně...
Tesco může v Česku změnit majitele. Ve hře je i polská Biedronka, ta ale míří jinam
Britští vlastníci Tesca zvažují prodej svých aktivit ve střední Evropě. Pokud by k němu skutečně...
Dům jako chalupa v Mrazíkovi? V Podolí vyřešili slunce nečekaně jednoduchým trikem
Plánovači budoucnosti už v 60. letech přemýšleli o městech, kde se nejen rodinné domy, ale celé...
Nejlepší štrúdl, koláče i kremrole v Praze. Tři sladké adresy, které musíte znát
Hlavní město nabízí nespočet cukráren a pekáren, některé podniky však proslavila jediná specialita....
V centru Pardubic vzniká nový chodník pro chodce, oddělí je od cyklistů
V centru Pardubic vzniká chodník, který oddělí chodce od cyklistů. Oblast kolem obchodního centra...
V Přerově budou moci řidiči platit od září za parkování pomocí mobilní aplikace
Obyvatelé i návštěvníci Přerova budu moci od září zaplatit za parkovné pomocí mobilní aplikace....
Proč nosí kluci v pantoflích bílé ponožky? Odpověď hledal vulgární song už v roce 2019
Ještě před pár lety byly bílé ponožky v pantoflích pro mnohé symbolem módního nevkusu. Dnes je ale...
V části Radlické opravují asfalt, auta jezdí po tramvajovém pásu
V části Radlické ulice v Praze 5 opravují silničáři od úterý vozovku. Automobily tak musí část...
Akční letáky
Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!
- Počet článků 652
- Celková karma 24,30
- Průměrná čtenost 1985x
Facebook: Zdeňka Ortová, BLOG, BLOK, BLOČEK:
https://www.facebook.com/people/Zde%C5%88ka-Ortov%C3%A1/100006730388524