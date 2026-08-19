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Nemyslím si, že jsem přehnaně opatrná

Jsem jen kvalitně informovaná o nebezpečích, kterých nám léto umí připravit víc, než stačí uhradit zdravotní pojišťovna.

Nemyslím si, že jsem přehnaně opatrná.

Jsem jen kvalitně informovaná:

o nebezpečích, jakými jsou úrazy žen předdůchodového věku při skákání na trampolíně,

o poštípání českými komáry, kteří zatím horečku dengue neroznášejí, ale jistá si tím být nemůžu, že jo,

o možnosti vypadnutí cestujícího z rozjetého vlaku při špatně zavřených dveřích,

o nespolehlivosti nafukovacích rukávků pro plavání ženy zralého věku,

o tom, jak při setkání s medvědem nevyvolat jeho lovecký instinkt,

o rizicích kvasinkové infekce z mokrých plavek,

o nebezpečí salmonelózy ze špatně ugrilovaného kuřecího na návštěvě u švagrové,

o nepříjemnosti zablokované krční páteře od tříkilové lahve s vodou v kabelce, abych předešla dehydrataci,

a o tom, co má dělat myslivec, když vyleze na posed a najednou se mu začne točit hlava…

Jak říkám, nejsem přehnaně opatrná a nejsem nimrod, vlakem jsem v létě necestovala, letos je málo komárů, cestou do knihovny jsem zatím medvěda nepotkala, ani nemám trampolínu a sousedovic děti mě na svoji nepustily, prostě jsem jen kvalitně informovaná o nebezpečích, kterých nám léto umí připravit víc, než stačí uhradit zdravotní pojišťovna. Ale tu lahev si z kabelky radši nevyndám.

Bezpečné léto vám přeje

Zdeňka Ortová

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Autor: Zdeňka Ortová | středa 19.8.2026 10:46 | karma článku: 6,63 | přečteno: 77x

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Zdeňka Ortová

  • Počet článků 652
  • Celková karma 24,30
  • Průměrná čtenost 1985x
Jsem spisovatelka, knihovnice, blogerka a žena s hlasitým úsměvem

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