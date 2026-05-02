Nemůžu vystát nejapnosti, které se v televizi za humor jen vydávají

Jsou většinou ušité z materiálu nevkusné jednoduchosti, který dobrému humoru nesluší, takže divákům není kýžené veselo, ale smutno.

Hned na začátku přiznávám, že chovám vášnivou náklonost ke všem, kdo dovedou rozjiskřit zachmuřené tváře před televizní obrazovkou zprvu úsporným až opatrným, postupně bujaře očistným smíchem. Teď samozřejmě nemyslím tetu Růžu, když zakopne s mísou chlebíčků, ale umělce perlící inteligentním humorem tak dovedně, až my diváci začneme myšlenkově spolupracovat, chápat, domýšlet a kombinovat, abychom přesně v tu chvíli, kdy vtip dozraje k chytré pointě, sklidili smíchem kypřenou úrodu.

Co však nemůžu vystát, to jsou trapnosti, za dobrou zábavu se jen vydávající. Hlavně proto, že jeho aktéři mě jako diváka podceňují. Tento typ zábavy si nasadí lstivou škrabošku humoru, jenže pod ní se jen pitvoří, protože se na nic lepšího nevzmůže. Z tohoto maškarního plesání je mi úzko a o šaškování, jež mi současné televizní stanice podsouvají, nestojím. A všimněte si, prosím, že teď hovořím za sebe. Chci tím zdůraznit, že nikomu jinému neupírám smysl pro tento typ veselí. Jen dávám na vědomí, že i já bych si ráda přišla na své, jenže po nějaké vyváženosti humoru se slehla zem. Prostě zmizela, není.

Jak to, že již v šestnáctém století William Shakespeare věděl, že krátkost je duše vtipu, zatímco dnes nám baviči vyprávějí anekdoty, které mají mít mrštnost, švih a slovní úspornost, jako zdlouhavou telenovelu, při níž na nás pokřikují, dělají rozmáchlá gesta a škleby, čemuž se zřejmě máme – bez ohledu na obsah vyprávěného – smát. Snad nám chtějí dokázat, že jim k vtipu humoru netřeba. Evidentně netuší, že dobrou anekdotu musí schopný vypravěč umět podat i vsedě a s rukama za zády.

Proto jsem vděčná za humor, který nám vrchovatou měrou dopřávali třeba pánové Jan Werich, Miroslav Horníček, Vladimír Dvořák, Miloš Kopecký, Jiří Sovák, Vladimír Menšík... Pan Horníček jednou pronesl: „Když je vám vaše milovaná nevěrná a vy se chystáte skočit z okna, uvědomte si, že vám nasadili parohy, a ne křídla.“

Až se dosmějete, uvědomte si, jak úžasná tato věta je, a že dnešní „bavič“ by tuto vtipnou repliku v televizi pronést nemohl. Víte, co by mu dalo práce, než by k jejímu ztvárnění sehnal parohy, křídla a vhodné okno k seskoku?

Nedávno jsem viděla archivní pořad, ve kterém Miloš Kopecký, již jako starý pán, odpovídal na pestré otázky o nejrůznějších životních situacích. Bylo to tak skvělé, že jsem pak pár dní intenzivně truchlila po kvalitním humoru. Nedivte se mi, když například jedna z pronesených myšlenek (pro mě geniálně skvělá) pana Kopeckého, zněla takto: „Na světě jsou důležitější věci než peníze, jen na ně mít.“

A tak bych se chtěla přimluvit: milí televizní dramaturgové, dejte si prosím tu práci a objevte, přiveďte vtipné glosátory a inteligentní vypravěče humorných historek, kteří umí diváky rozesmát bez vulgarit a pitvoření, dejte jim šanci. Věřte, že nejsem sama, kdo na ně už tak dlouho čeká.

Autor: Zdeňka Ortová | sobota 2.5.2026 7:00

Zdeňka Ortová

Zabila vás v poslední době nějaká poezie?

Četla jsem ráno verše od blogera Vladimíra Gottwalda, díky nimž budu mít pěkný celý den, ale taky včera od básníka, kterého již určitě hledá tým psychiatrů.

29.4.2026 v 9:19 | Karma: 22,73 | Přečteno: 297x | Diskuse | Ostatní

Zdeňka Ortová

My ženy nejsme kruté, my své muže nemučíme

Historie nám naznačuje, že muži vůči ženám tak cimprlich nejsou. Vyprávět by o tom mohla každá Bílá paní.

26.4.2026 v 7:00 | Karma: 21,45 | Přečteno: 352x | Diskuse | Ostatní

Zdeňka Ortová

Na podzim se ptáci houfují sedáním na dráty, na jaře puberťáci sedáním na lavičky

Když je příležitost se zasmát, učiním tak, ale pak o tom většinou píšu, nebo to fotím, případně to rozkecám.

23.4.2026 v 22:55 | Karma: 19,34 | Přečteno: 300x | Diskuse | Ostatní

Zdeňka Ortová

Nemravná rada manželkám blogerů

Manželky a partnerky blogerů to mají těžké ve chvíli, kdy jejich drahý chytne slinu a píše a píše, ale ještě těžší to je, když zoufale okusuje tužku či klávesnici a námět nikde...

19.4.2026 v 8:33 | Karma: 22,32 | Přečteno: 459x | Diskuse | Ostatní

Zdeňka Ortová

Pánové, pozor na to, ke které ženě si v kavárně přisednete

Popravdě, neznám muže, který vejde do kavárny a vybere si místo u stolečku vedle uštvané šedesátnice s velkou nákupní taškou, zatímco u dalšího stolku sedí krásná dáma s miniaturní kabelkou a má vedle sebe taky volné místo.

12.4.2026 v 8:25 | Karma: 23,66 | Přečteno: 548x | Diskuse | Ostatní
Nejčtenější

Otevírací doba obchodů 1. a 8. května 2026 je zrádná. Během jednoho svátku nenakoupíte

Teplá zima probudila stromy i na chladnější Vysočině. V Polné na náměstí...
27. dubna 2026  10:22

Blíží se květnové dny volna a s nimi i tradiční otázka, kdy budou mít obchody otevřeno. Zatímco...

5 pumptracků v Praze, které musíte vyzkoušet. Jeden je nejdelší na světě

Pumptrack Štvanice
28. dubna 2026

Baví děti i dospělé, zlepšují techniku jízdy a nepotřebujete na nich šlapat. Pumptracky, tedy...

7+2 nejhorších výletních cílů v Česku. Hororové kulisy, pasti na turisty i skutečně nebezpečný les

Jedno z nejděsivějších míst v České republice se nachází ve Rváčově nedaleko...
30. dubna 2026  15:04

Kam na výlet po Česku? Kromě zaručených míst slibujících skvělé zážitky existují i lokality, kam...

Nová lanovka na Petřín se postupně odhaluje, vozy už mají zakrytá jen čela. Podívejte se

Nové vozy lanovky na Petřín už mají zakrytá jenom čela.
29. dubna 2026  16:30,  aktualizováno  19:13

Nová lanovka na Petřín od designérky Anny Marešové se zbavuje ochranných obalů a odhaluje svou...

Pražský maraton 2026: Běžci ovládnou ulice, doprava vsadí na metro

Tereza Hrochová během Pražského maratonu
2. května 2026  7:58

Už zítra (3. května 2026) se metropole promění v dějiště jedné z největších sportovních událostí...

Konference propojí mladé lídry s inovátory, do Liberce dorazí i Yemi A.D.

Moonshot Platform založil liberecký rodák a choreograf Yemi A.D.
2. května 2026  8:42,  aktualizováno  8:42

Mezinárodní konference MoonshotX propojí v Liberci mladé lídry a inovátory z Evropy. Setkání...

Štvanice

Štvanice
vydáno 2. května 2026  8:34

Promítání dokumentárního filmu Pan Nikdo proti Putinovi na štvanickém United Islands 2026.

„Hrůza! Ale já se zamilovala.“ Ze sídla slavných sklářů udělala dobový penzion

Sněžana Veverková u svého penzionu Renesance v Chřibské na Děčínsku
2. května 2026  8:32,  aktualizováno  8:32

Historický dům č. p. 10 na náměstí ve Chřibské na Děčínsku dnes možná působí nenápadně, jeho příběh...

Ústí napotřetí vybralo firmu, která opraví zakrytý úsek Stříbrnického potoka

ilustrační snímek
2. května 2026  6:50,  aktualizováno  6:50

Ústí nad Labem napotřetí vybralo firmu, která opraví zakrytý úsek Stříbrnického potoka v ulici...

Zdeňka Ortová

  • Počet článků 625
  • Celková karma 24,69
  • Průměrná čtenost 2041x
Jsem spisovatelka, knihovnice, blogerka a žena s hlasitým úsměvem

Facebook: Zdeňka Ortová, BLOG, BLOK, BLOČEK:

https://www.facebook.com/people/Zde%C5%88ka-Ortov%C3%A1/100006730388524

