Nemravná rada manželkám blogerů
…a tak pokud v neděli snesete pohled na pár mých epigramů, tak v tom posledním najdete rozřešení. Ale raději předem varuji, že je hodně drsné, jen pro silné povahy.
BLOGERSKÉ ZAHRADNIČENÍ
Na zahrádce pod keři
seděli s rýčem dva blogeři,
co už nechtěli být za vola,
tak si tam rýpali do trolla.
UMĚLCŮV HOROR
Políbila ho Múza,
lidi to byla hrůza,
z jednoduchého důvodu:
ta Múza už byla v důchodu.
NEJEN PLESOVÁ
Nejen na maškarních bálech
bývá pěkná bžunda,
někdo je k smíchu v masce,
jiný až když ji sundá.
NEMRAVNÝ VZKAZ ŽENÁM BLOGERŮ
Těžký je blogerský chleba,
proto je, děvčata, třeba
alespoň občas s blogerem spát,
aby měl o čem dopodrobna psát.
Přeji vám všem příjemnou a veselou neděli. A milí kolegové, opravdu záleží jen na vás, jestli dáte můj blog přečíst vaší partnerce. 😊
Zdeňka Ortová
Pánové, pozor na to, ke které ženě si v kavárně přisednete
Popravdě, neznám muže, který vejde do kavárny a vybere si místo u stolečku vedle uštvané šedesátnice s velkou nákupní taškou, zatímco u dalšího stolku sedí krásná dáma s miniaturní kabelkou a má vedle sebe taky volné místo.
Zdeňka Ortová
Kdy je nezbytné vylít příbuzným kafe na hlavu
Jedno je jisté, patříte-li mezi kávové přívržence, kteří si u lahodného moku rádi posedí, popovídají, rozjímají, začtou se, pak nejste Italové.
Zdeňka Ortová
Velikonoční zajíčci s Montezumovou pomstou
Který cestovatel by neznal faraonovu kletbu, případně Montezumovu či sultánovu pomstu? Na břichabol pak samozřejmě nevzpomíná tak rád jako na pyramidy.
Zdeňka Ortová
Leonardo DiCaprio ve Velvarech…
Určitě jste zaznamenali, že tento slavný herec je hlavním hrdinou právě u nás natáčeného hollywoodského filmu What Happens at Night.
Zdeňka Ortová
Vy si fakt kazíte nedělní poledne koukáním na politiku?
No já tedy v žádném případě ne. Jsem totiž slušně vychovaná a vím, co se v neděli patří, a co je chucpe.
Facebook: Zdeňka Ortová, BLOG, BLOK, BLOČEK:
https://www.facebook.com/people/Zde%C5%88ka-Ortov%C3%A1/100006730388524