Nemravná rada manželkám blogerů

Manželky a partnerky blogerů to mají těžké ve chvíli, kdy jejich drahý chytne slinu a píše a píše, ale ještě těžší to je, když zoufale okusuje tužku či klávesnici a námět nikde…

…a tak pokud v neděli snesete pohled na pár mých epigramů, tak v tom posledním najdete rozřešení. Ale raději předem varuji, že je hodně drsné, jen pro silné povahy.

BLOGERSKÉ ZAHRADNIČENÍ

Na zahrádce pod keři

seděli s rýčem dva blogeři,

co už nechtěli být za vola,

tak si tam rýpali do trolla.

UMĚLCŮV HOROR

Políbila ho Múza,

lidi to byla hrůza,

z jednoduchého důvodu:

ta Múza už byla v důchodu.

NEJEN PLESOVÁ

Nejen na maškarních bálech

bývá pěkná bžunda,

někdo je k smíchu v masce,

jiný až když ji sundá.

NEMRAVNÝ VZKAZ ŽENÁM BLOGERŮ

Těžký je blogerský chleba,

proto je, děvčata, třeba

alespoň občas s blogerem spát,

aby měl o čem dopodrobna psát.

Přeji vám všem příjemnou a veselou neděli. A milí kolegové, opravdu záleží jen na vás, jestli dáte můj blog přečíst vaší partnerce. 😊

Autor: Zdeňka Ortová | neděle 19.4.2026 8:33 | karma článku: 6,74 | přečteno: 85x

Pánové, pozor na to, ke které ženě si v kavárně přisednete

Popravdě, neznám muže, který vejde do kavárny a vybere si místo u stolečku vedle uštvané šedesátnice s velkou nákupní taškou, zatímco u dalšího stolku sedí krásná dáma s miniaturní kabelkou a má vedle sebe taky volné místo.

Kdy je nezbytné vylít příbuzným kafe na hlavu

Jedno je jisté, patříte-li mezi kávové přívržence, kteří si u lahodného moku rádi posedí, popovídají, rozjímají, začtou se, pak nejste Italové.

Velikonoční zajíčci s Montezumovou pomstou

Který cestovatel by neznal faraonovu kletbu, případně Montezumovu či sultánovu pomstu? Na břichabol pak samozřejmě nevzpomíná tak rád jako na pyramidy.

Leonardo DiCaprio ve Velvarech…

Určitě jste zaznamenali, že tento slavný herec je hlavním hrdinou právě u nás natáčeného hollywoodského filmu What Happens at Night.

Vy si fakt kazíte nedělní poledne koukáním na politiku?

No já tedy v žádném případě ne. Jsem totiž slušně vychovaná a vím, co se v neděli patří, a co je chucpe.

Zdeňka Ortová

  • Počet článků 621
  • Celková karma 25,96
  • Průměrná čtenost 2052x
Jsem spisovatelka, knihovnice, blogerka a žena s hlasitým úsměvem

Facebook: Zdeňka Ortová, BLOG, BLOK, BLOČEK:

https://www.facebook.com/people/Zde%C5%88ka-Ortov%C3%A1/100006730388524

