Nekopejte do sebe kafe jako panáka
Příjemný pátek s kávou i bez vám přeje
Zdeňka Ortová
P.S. Snad mi kolegyně blogerka Danka Součková odpustí, že jsem ji do veršíku vrazila. No... je to kamarádka, mohla by přimhouřit oko, protože kafe spolu pijeme vždycky dlooouho. Ale jestli vy do sebe kávu raději fofrem jen vcucnete, je vám přáno, ale v tom případě tipuji, že jste chlap. :-)
Zdeňka Ortová
Začínám mít svoje stárnutí ráda. A co vy?
Jestli fakt chcete vědět, jak se mi to stalo, pak vás ráda uvítám uvnitř svého dnešního blogu, třeba se vám to taky bude hodit.
Zdeňka Ortová
Taky chodíte na houby, i když nemáte orientační smysl?
Ani nevím, jestli je lepší se v lese ztratit jako úspěšný houbař s košíkem plným hub, nebo jako nekňuba s červivým klouzkem.
Zdeňka Ortová
Vaše prázdninové plány mohou dětem připadat jako vyhrožování
Milí rodiče a prarodiče, uvědomte si, že některé vaše dobře míněné prázdninové sliby mohou dětem připadat jako výhružky.
Zdeňka Ortová
Moje statusy aneb Když chci být krásnější
Pokud máte chuť pro sebe něco zdravého udělat, v žádném případě se nedívejte do zrcadla, koukejte se na televizi.
Zdeňka Ortová
Nemyslím si, že jsem přehnaně opatrná
Jsem jen kvalitně informovaná o nebezpečích, kterých nám léto umí připravit víc, než stačí uhradit zdravotní pojišťovna.
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