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Nekopejte do sebe kafe jako panáka

Zdeňka Ortová
Pijte ho dlouho, ať si vyčistíte hlavu, ať u toho stihnete s přáteli všechno probrat… samozřejmě mimo pracovní dobu.

obrázek: pixabay.com

Příjemný pátek s kávou i bez vám přeje

Zdeňka Ortová

P.S. Snad mi kolegyně blogerka Danka Součková odpustí, že jsem ji do veršíku vrazila. No... je to kamarádka, mohla by přimhouřit oko, protože kafe spolu pijeme vždycky dlooouho. Ale jestli vy do sebe kávu raději fofrem jen vcucnete, je vám přáno, ale v tom případě tipuji, že jste chlap. :-)

Autor: Zdeňka Ortová | pátek 11.9.2026 9:02 | karma článku: 0 | přečteno: 41x
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Zdeňka Ortová

  • Počet článků 657
  • Celková karma 25,27
  • Průměrná čtenost 1976x
Jsem spisovatelka, knihovnice, blogerka a žena s hlasitým úsměvem

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