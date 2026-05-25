Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Nedrbejte (se)

Začalo mě svědit tělo. Všude. Bože, jak já jsem se drbala, poškrabovala, no nepříjemné to bylo, ale nepomáhalo nic.

Nepochybuji, že i vy jste již víckrát zažili situaci, která se zprvu zdála prohranou, neřešitelnou a deprimující, aby se posléze naštěstí vyskytla okolnost, jež nepříznivý okamžik zvrátila ve prospěch štěstěny. Jen si vzpomeňte, jak jste se kdysi třeba celý večer biflovali na zítřejší písemku chemické vzorečky a pak se ráno vaší šestou bé roznesla radostná zpráva, že chemikář „naštěstí“ onemocněl a test se psát nebude. S obyčejnou virózou byl nakonec spokojený i ochořelý pedagog, protože původní podezření na spálovou angínu se naštěstí nepotvrdilo.

Na to vše jsem si vzpomněla, když mi minulý týden jedna ze čtenářek naší knihovny přinesla ochutnat vlastnoručně upečenou domácí sušenku. Byla výborná. Samá kvalitní čokoláda a oříšky. Když se paní Karolína o dva dny později posadila v kavárně náhodně k vedlejšímu stolku, bylo mi potěšením, že jí můžu za chutnou cukrovinku vyseknout poklonu.

„Vážně vám to chutnalo? Tak to jsem ráda, protože mně taky,“ rozzářila se amatérská pekařka. „Dokonce tak moc, že jsem jich slupla na posezení celý pekáč. Ale pak přišel trest, začalo mě svědit tělo. Všude. Bože, jak já jsem se drbala, poškrabovala, no nepříjemné to bylo. Aha, mám alergii, napadlo mě okamžitě, protože alergickou reakci mám skutečně na kdeco. Tak že by na ty oříšky?“ posmutněla vypravěčka. „Ale pak jsem si vzpomněla, jak mi máma často říkala, že koho svědí kůže, ten má cukrovku. Tak to bylo ještě horší pomyšlení. Před očima mi defilovala přísná dieta bez mých milovaných sladkostí a bylo mi hrozně. Ale pak jsem naštěstí zjistila, že se drbu, protože mám blechy. Mně se tak ulevilo,“ zavýskla paní upřímně a já jsem nad šálkem kávy vybuchla smíchy. Přidalo se ke mně i několik zákazníků, kteří popíjeli kávu u dalších stolků a hlasitý monolog nechtěně vyslechli také. Jen jedna paní si pro jistotu rychle odsedla.

Když říkáme „naštěstí“, můžeme tím myslet ledacos. Naštěstí chytíme poslední večerní autobus, ale taky naštěstí zmeškáme vlak, který vykolejí.

Chápu radost paní Karolíny. Do diabetologické poradny naštěstí nemusí a jejich pejska stačí vykoupat a ošetřit antiparazitním přípravkem.

Kéž se i nám daří nepříjemné životní schválnosti zavčasu zlikvidovat. Jak vidno, máme na výběr dvě osvědčené možnosti. Můžeme si je drbat, nebo si o nich podrbat. Naštěstí.

obrázek: chatgpt.com

Autor: Zdeňka Ortová | pondělí 25.5.2026 7:37 | karma článku: 7,88 | přečteno: 67x

Další články autora

Zdeňka Ortová

Taky míváte pocit, že jste se snad přeslechli?

Věřím, že i vy jste už slyšeli o měkoních. Varuji vás, nevydávejte se za nimi do ZOO, obrok jim tam nasypat nemůžete.

21.5.2026 v 7:31 | Karma: 34,02 | Přečteno: 1940x | Diskuse | Ostatní

Zdeňka Ortová

Mé vlasti se tleská a ne že ne

Nezlobím se na nikoho, kdo si v tom není jistý v kramflecích, ale můžou vznikat ve chvílích blaženého krásna vtipné momenty.

13.5.2026 v 10:30 | Karma: 24,40 | Přečteno: 473x | Diskuse | Ostatní

Zdeňka Ortová

V autě neumím dělat nic jiného než říkat zprava dobrý

Ale jít se podívat na výstavu historických vozidel, na to řidičák nepotřebuju a šla jsem tam opravdu ráda.

10.5.2026 v 7:00 | Karma: 20,69 | Přečteno: 323x | Diskuse | Ostatní

Zdeňka Ortová

Které jídlo začíná prvními dvěma písmeny vašeho příjmení?

Španělský ptáček, odpověděla mi paní Špitálská, když si přišla k nám do knihovny půjčit svoji pravidelnou dávku pěti knih na měsíc.

6.5.2026 v 9:43 | Karma: 25,37 | Přečteno: 506x | Diskuse | Ostatní

Zdeňka Ortová

Nemůžu vystát nejapnosti, které se v televizi za humor jen vydávají

Jsou většinou ušité z materiálu nevkusné jednoduchosti, který dobrému humoru nesluší, takže divákům není kýžené veselo, ale smutno.

2.5.2026 v 7:00 | Karma: 41,93 | Přečteno: 3239x | Diskuse | Ostatní
Další články autora

Nejčtenější

Denně pod ní projdou tisíce turistů. Skrytou korunu na Karlově mostě v Praze neznají ani místní

Staroměstská mostecká věž byla zamýšlena jako triumfální oblouk, oslavující...
21. května 2026  15:15,  aktualizováno  22. 5. 7:58

Tento historický detail uniká téměř všem návštěvníkům jedné z nejpopulárnějších pražských památek....

Malíř Jan Samec a herec Jiří Štěpnička. Dva bratři, kteří si nejdou po krku, ale pochválí se

Vernisáž dvou Janů Samců v galerii Nová síň v Praze zahajoval herec Jiří...
22. května 2026  6:26

Umělecký „klan“ širší rodiny Jana Samce je rozsáhlejší, než si kdo umí představit. Jeho bratrem je...

Velkolepost linky B zhatil nedostatek financí. Měla to být pocta československému sklářství

Nástupiště Náměstí Republiky rovněž v roce 1985. Linka B pražského metra...
18. května 2026  14:14

Nejmladší linka pražského metra nevznikla pouze jako obyčejná dopravní spojnice. Stavba byla...

Pět utajených pražských vnitrobloků: Zapadlé kavárny, kde se schovat před ruchem velkoměsta

Praha nabízí celou řadu možností, kde se ukrýt před hlukem velkoměsta a s...
19. května 2026  10:44

Kam si v hlavním městě zajít posedět na zahrádku, aniž by vás rušil neodmyslitelný hluk velkoměsta?...

Zákaznická nedůvěra roste. Řezání bot pásovou pilou se stalo globálním hitem

Pitvání bot se stalo globálním hitem.
23. května 2026  18:53

Uvnitř luxusních tenisek za desítky tisíc korun se klidně mohou nacházet místo kvalitních výplní...

Volty Expo v Praze ukáže tuto středu technologie, které šetří elektrikářům čas

25. května 2026  8:15

Systém AutoFlight V5000 Matrix absolvoval let v „heterogenní formaci tří letadel" a oficiálně zahájil proces certifikace letové způsobilosti

25. května 2026  8:13

11. den na MS v hokeji 2026: Češi hrají o důležité body, Slovinsko s Itálií hrají o přežití

Na snímku je hokejový stadion BCF Arena, ve kterém se odehrají zápasy základní...
25. května 2026

Mistrovství světa v hokeji 2026 pokračuje v pondělí 25. května dalšími čtyřmi zápasy základních...

Sudetský sjezd: Předák Posselt uctí památku Čechů zavražděných nacisty

Pietní akce k uctění památky obětí holokaustu na 5. nástupišti brněnského...
25. května 2026  7:02

Pietní vzpomínkou na zavražděné Čechy a antifašisty z řad dalších národností zakončí Sudetoněmecké...

Zdeňka Ortová

  • Počet článků 630
  • Celková karma 24,80
  • Průměrná čtenost 2036x
Jsem spisovatelka, knihovnice, blogerka a žena s hlasitým úsměvem

Facebook: Zdeňka Ortová, BLOG, BLOK, BLOČEK:

https://www.facebook.com/people/Zde%C5%88ka-Ortov%C3%A1/100006730388524

Seznam rubrik

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.