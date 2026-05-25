Nedrbejte (se)
Nepochybuji, že i vy jste již víckrát zažili situaci, která se zprvu zdála prohranou, neřešitelnou a deprimující, aby se posléze naštěstí vyskytla okolnost, jež nepříznivý okamžik zvrátila ve prospěch štěstěny. Jen si vzpomeňte, jak jste se kdysi třeba celý večer biflovali na zítřejší písemku chemické vzorečky a pak se ráno vaší šestou bé roznesla radostná zpráva, že chemikář „naštěstí“ onemocněl a test se psát nebude. S obyčejnou virózou byl nakonec spokojený i ochořelý pedagog, protože původní podezření na spálovou angínu se naštěstí nepotvrdilo.
Na to vše jsem si vzpomněla, když mi minulý týden jedna ze čtenářek naší knihovny přinesla ochutnat vlastnoručně upečenou domácí sušenku. Byla výborná. Samá kvalitní čokoláda a oříšky. Když se paní Karolína o dva dny později posadila v kavárně náhodně k vedlejšímu stolku, bylo mi potěšením, že jí můžu za chutnou cukrovinku vyseknout poklonu.
„Vážně vám to chutnalo? Tak to jsem ráda, protože mně taky,“ rozzářila se amatérská pekařka. „Dokonce tak moc, že jsem jich slupla na posezení celý pekáč. Ale pak přišel trest, začalo mě svědit tělo. Všude. Bože, jak já jsem se drbala, poškrabovala, no nepříjemné to bylo. Aha, mám alergii, napadlo mě okamžitě, protože alergickou reakci mám skutečně na kdeco. Tak že by na ty oříšky?“ posmutněla vypravěčka. „Ale pak jsem si vzpomněla, jak mi máma často říkala, že koho svědí kůže, ten má cukrovku. Tak to bylo ještě horší pomyšlení. Před očima mi defilovala přísná dieta bez mých milovaných sladkostí a bylo mi hrozně. Ale pak jsem naštěstí zjistila, že se drbu, protože mám blechy. Mně se tak ulevilo,“ zavýskla paní upřímně a já jsem nad šálkem kávy vybuchla smíchy. Přidalo se ke mně i několik zákazníků, kteří popíjeli kávu u dalších stolků a hlasitý monolog nechtěně vyslechli také. Jen jedna paní si pro jistotu rychle odsedla.
Když říkáme „naštěstí“, můžeme tím myslet ledacos. Naštěstí chytíme poslední večerní autobus, ale taky naštěstí zmeškáme vlak, který vykolejí.
Chápu radost paní Karolíny. Do diabetologické poradny naštěstí nemusí a jejich pejska stačí vykoupat a ošetřit antiparazitním přípravkem.
Kéž se i nám daří nepříjemné životní schválnosti zavčasu zlikvidovat. Jak vidno, máme na výběr dvě osvědčené možnosti. Můžeme si je drbat, nebo si o nich podrbat. Naštěstí.
Zdeňka Ortová
Taky míváte pocit, že jste se snad přeslechli?
Věřím, že i vy jste už slyšeli o měkoních. Varuji vás, nevydávejte se za nimi do ZOO, obrok jim tam nasypat nemůžete.
Zdeňka Ortová
Mé vlasti se tleská a ne že ne
Nezlobím se na nikoho, kdo si v tom není jistý v kramflecích, ale můžou vznikat ve chvílích blaženého krásna vtipné momenty.
Zdeňka Ortová
V autě neumím dělat nic jiného než říkat zprava dobrý
Ale jít se podívat na výstavu historických vozidel, na to řidičák nepotřebuju a šla jsem tam opravdu ráda.
Zdeňka Ortová
Které jídlo začíná prvními dvěma písmeny vašeho příjmení?
Španělský ptáček, odpověděla mi paní Špitálská, když si přišla k nám do knihovny půjčit svoji pravidelnou dávku pěti knih na měsíc.
Zdeňka Ortová
Nemůžu vystát nejapnosti, které se v televizi za humor jen vydávají
Jsou většinou ušité z materiálu nevkusné jednoduchosti, který dobrému humoru nesluší, takže divákům není kýžené veselo, ale smutno.
