Nedělní doušek kávy se Zdeňkou
Nevím to jistě, možná ta slečna, co pila kávu u vedlejšího stolečku, byla smutná z jiného důvodu, ale když mně se o špatné známce z výpočetní techniky ani o doma zapomenutém mobilu psát nechtělo. A třeba někdo z vás bude dneska taky potřebovat malé kávové pohlazení.
Krásnou neděli a pohodu u dobré kávy (nebo u toho, co rádi pijete) Vám přeje
Zdeňka Ortová
Zdeňka Ortová
Zvu vás do Zdenčiny kavárny
Jsem si jistá, že dnešní ráno je jako stvořené pro hrníček dobré kávy, ale nepijte ji doma. Zajděte si do mojí kavárny, tam se totiž můžou dít věci...
Zdeňka Ortová
Společensky významné trapasy
Jsou horší trapasy obyčejné, nebo společensky významné? Těžko říct, záleží na tom, jestli jsme v roli hlavní, nebo zda patříme mezi diváky toho průšvihu.
Zdeňka Ortová
Volební politický kvíz
Upozorňuji Vás, že jakákoli podobnost s někým, koho dobře znáte z politických debat, je samozřejmě čistě... záměrná!
Zdeňka Ortová
Po včerejším Superduelu kandidátů na premiéra už vím, koho zvolím
Tak to pro mě nejtěžší na letošních volbách už mám chválabohu za sebou. Rozhodla jsem se, koho budu volit.
Zdeňka Ortová
Víte, co se stane s hlasem, který odevzdáte při volbách?
To Vám prozradí můj aforismus, tak nakoukněte, je to krátké, než si dáte nohu přes nohu, máte to přečtený:
