Nedělní doušek kávy se Zdeňkou

Přijměte moje pozvání, platím já a nudit se nebudete. Dnes v mojí kavárně sedí jedna slečna, která ještě včera doufala, že budou s jejím přítelem už navždy pít kávu společně.

foto: pixabay.com

Nevím to jistě, možná ta slečna, co pila kávu u vedlejšího stolečku, byla smutná z jiného důvodu, ale když mně se o špatné známce z výpočetní techniky ani o doma zapomenutém mobilu psát nechtělo. A třeba někdo z vás bude dneska taky potřebovat malé kávové pohlazení.

Krásnou neděli a pohodu u dobré kávy (nebo u toho, co rádi pijete) Vám přeje

Zdeňka Ortová

Autor: Zdeňka Ortová | neděle 23.11.2025 7:35 | karma článku: 8,81 | přečteno: 109x

Zdeňka Ortová

  • Počet článků 601
  • Celková karma 22,13
  • Průměrná čtenost 2087x
Jsem spisovatelka, knihovnice, blogerka a žena s hlasitým úsměvem

Facebook: Zdeňka Ortová, BLOG, BLOK, BLOČEK:

https://www.facebook.com/people/Zde%C5%88ka-Ortov%C3%A1/100006730388524

