Nechtějme umřít jako hlupáci
Jeden můj známý, pan Luděk, který je už pěkných pár let v důchodu, si stále něco pro sebe studuje, čte, vyhledává k tématům informace atd. A když se někdo podivuje a občas i ušklíbne, že se v jeho věku na to už nevykašle, co z toho vlastně má, tak s oblibou odpovídá, že přece nemusí umřít jako blbec.
Na pana Luďka, čtenáře naší knihovny, jsem si vzpomněla i proto, že jsem coby knihovnice byla nedávno vystavena zlobným poznámkám maminky jedné studentky. Velice se rozčilovala, že má její dcera od češtinářky rozpis doporučené literatury a ona tedy fakt nechápe, proč by její dcera, která přece nestuduje žádnou spisovatelskou školu, měla číst něco od Molièra nebo Smrt krásných srnců od Oty Pavla. Paní kroutila hlavou a dožadovala se mého souhlasu. Skoro to vypadalo, že když její dcera bude tušit, kdo byl Alexandre Dumas a co napsal Karel Čapek, tak jí naskáče ošklivá vyrážka a celé léto nebude moct na sluníčko.
A tak jsem se pustila do vysvětlování, že každý středoškolák by měl po maturitě odcházet do života vzdělán komplexně. Samozřejmě, že nejdůkladněji v jeho hlavní disciplíně, ale pokud student střední školy tipuje, že druhá světová válka skončila v roce 1968 a Mozart se proslavil především čokoládovými koulemi, není to nic k oslavování. A na argument, že si student nemusí pamatovat, co napsal Shakespeare, protože si to může najít na internetu, odpovídám, že to malou násobilku taky, a přesto je užitečné ji umět.
Přitom vysvětlení je jednoduché. O literatuře se nedá vykládat jen teoreticky, žák potřebuje poznat styl výpovědi autora o stěžejních tématech dané doby osobně. Jak vypadá satira, realismus nebo naturalismus v literatuře, nám nic nevysvětlí lépe než pomocí příběhu kniha sama. Například romány a povídky Boženy Němcové ukazují život na vesnici, Hemingway první světovou válku, Dickens a sestry Brontëovy život devatenáctého století. Stačí mít na zřeteli to, že z nějakého zásadního důvodu jsou tyto knížky známé a úspěšné a proto je stále kupují a čtou lidé po celém světě. A to určitě ne kvůli tomu, že by je číst museli. Ony jsou prostě opravdu dobré.
Ale nejde jen o literaturu. Student by měl samozřejmě znát základy chemie, fyziky, historie… Říká se tomu vzdělání. Bez něj by ze škol vycházeli jen snadno manipulovatelní jedinci, kteří si žádnou novou informaci nedají s ničím do kontextu a nevědomky kývnou na každou pitomost, která je jim jednoduchou formou šikovně předložena.
A proto fandím všem, kdo se vzdělávají průběžně celý život. Všem, kteří mají touhu po vědění a svému životu přidávají na hodnotě. Každému, kdo nerezignoval. Jak říká pan Luděk: člověk nemusí umřít jako blbec… a já s notnou nadsázkou dodávám: to je fakt, ale je škoda, že mnohým tak vyhovuje žít.
P.S. A co vy? Vzpomínáte rádi na některou z knih, které jste četli jako studenti zprvu skoro nedobrovolně, ale pak se vám tak zalíbila, že se k ní vracíte i dnes? Já mám takových knih víc, ale úplně první, u které jsem to zažila, byla kniha Jarmily Loutkové – Navzdory básník zpívá.
Zdeňka Ortová
Ráda bych vzkázala do parlamentu, že to nás v žádném případě neomlouvá
Historie, je prý něco, co se nikdy neudálo, sepsaná někým, kdo při tom nebyl. V tom případě jsem zvědavá, co se za pár desetiletí asi dočtou o nás?
Zdeňka Ortová
Omylem se lze oženit, rozvést i zvolit politika
Já jsem jednou omylem spolkla místo tabletky proti kašli diuretikum. Kašlala jsem nadále vydatně, ale většinou na WC.
Zdeňka Ortová
Patřili jste vloni mezi Sedm statečných?
Myslím, že jsme mezi ně patřili tak nějak všichni a letos se z toho budeme snažit vzpamatovat, silné povahy v tom budou pokračovat.
Zdeňka Ortová
Hororový firemní vánoční večírek
Už vás zaměstnavatel letos pozval na vánoční posezení? Mě ano, chodím tam vždy moc ráda, ale letos se to nějak zvrtlo.
Zdeňka Ortová
Jak přejete pěkné svátky vy?
Nastává čas, kdy je zdvořilé dát příbuzným, přátelům a známým písemně najevo, že na ně myslíme a přejeme jim pěkné svátky.
