Nebojím se loučení s mládím
Byla jsem tenkrát malá holčička, dostala jsem nové šatičky, krajkový slunečník a na starost kočárek s čerstvě narozeným bráškou. A zrovna v ten krásný den tatínkovi půjčil kamarád fotoaparát. My jsme žádný neměli až do mých patnácti let, kdy jsem ho dostala k narozeninám, protože jsem po něm moc toužila.
A já jsem teď po spoustě letech poslala umělé inteligenci svoji současnou fotografii a požádala jsem ji, jestli by mi po vzoru toho starého snímku nemohla obléct bílé šaty a připojit krajkový slunečník, abych ty dvě holky mohla porovnat a seznámit.
Jak vidíte, inteligence se hodně snažila, oděla mě docela šikovně, ale pochopte, i kdyby se AI rozkrájela na tisíc miniaturních géniů, tak já s láskou hledím jen na to historické foto, na tu milou holčičku, která je šťastná, protože jí rodiče zřejmě řekli, že jí to sluší, protože možná poprvé v životě viděla zblízka fotoaparát a těšila se, že bude vozit v kočárku bráchu, kterého měla tak ráda.
S obavou však dumám, co by naopak ta malá holčička mohla shledat pěkného na té paní vedle. Je možné, že by při představě, jak bude vypadat její další život, utíkala takovým fofrem, že by přes slunečník upadla a odřela si kolena. Ale jak ji znám, tak nevylučuji, že by se těšila i na těžkosti, nesplněné sny a možná i na všechno, co jí život nedopřeje, protože tuší, že s tou paní jako nevinné, naivní a laskavé dítě bude sdílet celý život a nikdy ji neopustí.
Přeji vám, milí čtenáři, příjemný život s dítětem, které jsme si v sobě zvládli uchovat, protože jenom tak nám to všechno dává smysl.
Zdeňka Ortová
Glosa: Životní sklizeň
Dospíváme, zrajeme, stárneme a mezi tím probíhá sklizeň. Důležité je poznat kvalitní úrodu od plevele.
Zdeňka Ortová
Prozraďte, prosím, jakou vy si na podzim vaříte polévku?
Můj strýc mi na tuto otázku odpověděl, že on v létě i na podzim baští jen tu polévku, kterou mu vozí k obědu služba pro penzisty.
Zdeňka Ortová
Glosa: Stárnutí se nebojím
Já vím, stárneme všichni, a stárneme hned od narození, tak to prostě příroda zařídila. Ale v šestnácti se stárne radostněji, že jo.
Zdeňka Ortová
Přestože jsem blogerkou roku, do StarDance mě tančit nepozvali
To si snad pořadatelé myslí, že mi častým vysedáváním u počítače při psaní blogů zakrněly dolní končetiny?
Zdeňka Ortová
Glosa na téma: Ženský pláč
Některé ženské slzy jsou jako perly, některé jako nevyžádaná zálivka. Na přihlížejících záleží, jestli si chtějí vyrobit náhrdelník nebo se stát hrázným Palyzou.
|Další články autora
Otevírací doba obchodů 17. listopadu 2026 může překvapit. Kam lze vyrazit na nákupy?
Listopadový státní svátek letos připadne na úterý. Jak bude na Den boje za svobodu a demokracii a...
Potkani v Praze nemají klid. Deratizátory doplňují nečekaní spojenci
Potkani v pražských stokách letos neměli zrovna klidný rok. Pražské vodovody a kanalizace (PVK)...
MAPA: Klíčovou křižovatku v Praze 4 čeká uzavírka. Kvůli metru D se bude objíždět
Výstavba nové trasy metra D významně ovlivní provoz na jedné z klíčových křižovatek v Praze. Práce...
Praha zažije první Pyžamovou jízdu metrem. Cestující vyrazí v nočním úboru až do Motola
Vyrazit ráno do pražského metra v pyžamu? Za normálních okolností by člověk nejspíš sklidil pár...
Zvonice, odkud estébáci sledovali ambasády, skrývá nečekané příběhy
Pozorovací stanoviště Státní bezpečnosti z doby totality se v Praze staly po 17. listopadu 1989...
Celou noc se proháněl ukradeným autem. Chtěl jsem ho umýt a vrátit, tvrdil policii
Celou noc se projížděl s ukradeným autem osmadvacetiletý muž v Lanškrouně na Orlickoústecku. Během...
Hejtmana Půtu nahradí jeho exnáměstek Sviták, opustí kvůli tomu Sněmovnu
Nového hejtmana budou zastupitelé Libereckého kraje volit v polovině prosince, Starostové pro...
Opravy D1 omezí na čtyři dny provoz. Mezi Loktem a Hořicemi popraskal beton
Provoz na dálnici D1 na pomezí Středočeského kraje a Kraje Vysočina v úseku mezi Loktem a Hořicemi...
Balíkovna nově doručuje do Z-BOXů Zásilkovny. Jak je vybrat?
Do otevřené sítě samoobslužných boxů Zásilkovny začala doručovat služba Balíkovna od České pošty....
Rekreační chata Pecka u koupaliště | výhled na hrad Pecka
Pecka, okres Jičín
2 590 000 Kč
- Počet článků 672
- Celková karma 23,93
- Průměrná čtenost 1953x
Facebook: Zdeňka Ortová, BLOG, BLOK, BLOČEK:
https://www.facebook.com/people/Zde%C5%88ka-Ortov%C3%A1/100006730388524