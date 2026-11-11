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Nebojím se loučení s mládím

Zdeňka Ortová
protože z vlastní zkušenosti vím, že některé návštěvy se i po stisku ruky ještě od vrat několikrát vrátí zpět.

Byla jsem tenkrát malá holčička, dostala jsem nové šatičky, krajkový slunečník a na starost kočárek s čerstvě narozeným bráškou. A zrovna v ten krásný den tatínkovi půjčil kamarád fotoaparát. My jsme žádný neměli až do mých patnácti let, kdy jsem ho dostala k narozeninám, protože jsem po něm moc toužila.

A já jsem teď po spoustě letech poslala umělé inteligenci svoji současnou fotografii a požádala jsem ji, jestli by mi po vzoru toho starého snímku nemohla obléct bílé šaty a připojit krajkový slunečník, abych ty dvě holky mohla porovnat a seznámit.

Jak vidíte, inteligence se hodně snažila, oděla mě docela šikovně, ale pochopte, i kdyby se AI rozkrájela na tisíc miniaturních géniů, tak já s láskou hledím jen na to historické foto, na tu milou holčičku, která je šťastná, protože jí rodiče zřejmě řekli, že jí to sluší, protože možná poprvé v životě viděla zblízka fotoaparát a těšila se, že bude vozit v kočárku bráchu, kterého měla tak ráda.

S obavou však dumám, co by naopak ta malá holčička mohla shledat pěkného na té paní vedle. Je možné, že by při představě, jak bude vypadat její další život, utíkala takovým fofrem, že by přes slunečník upadla a odřela si kolena. Ale jak ji znám, tak nevylučuji, že by se těšila i na těžkosti, nesplněné sny a možná i na všechno, co jí život nedopřeje, protože tuší, že s tou paní jako nevinné, naivní a laskavé dítě bude sdílet celý život a nikdy ji neopustí.

Přeji vám, milí čtenáři, příjemný život s dítětem, které jsme si v sobě zvládli uchovat, protože jenom tak nám to všechno dává smysl.

Autor: Zdeňka Ortová | středa 11.11.2026 10:02 | karma článku: 0 | přečteno: 9x
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Zdeňka Ortová

  • Počet článků 672
  • Celková karma 23,93
  • Průměrná čtenost 1953x
Jsem spisovatelka, knihovnice, blogerka a žena s hlasitým úsměvem

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