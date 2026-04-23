Na podzim se ptáci houfují sedáním na dráty, na jaře puberťáci sedáním na lavičky

Když je příležitost se zasmát, učiním tak, ale pak o tom většinou píšu, nebo to fotím, případně to rozkecám.

Nevím, jak u vás, ale u nás se na podzim houfují ptáci sedáním na dráty... a na jaře puberťáci sedáním na lavičky:

Minulý týden se přesně tohle stalo instalatérovi, co se mi snažil uvolnit ucpaný odpad, ale věřte, že takhle půvabné to fakt nebylo:

Zřejmě všichni obdivujeme ty, kdo umí pevně stát za svým názorem, je to takové filozoficky obdivuhodné, ale zároveň jsme se už nejednou přesvědčili, že v praxi to může být problém. Aby bylo jasno, samozřejmě, že teď nemám na mysli politiku, to by mě ani nenapadlo:

Na hrázi Bakovského potoka hlídá výšku vody velvarský vodník. Kolemjdoucí děti se občas ptají rodičů, jestli náhodou není živý? Nedivme se, vždyť to jsou děti, to jenom my dospělí víme, že živý opravdu… je.

Nevím jak vy, ale já si dolní končetiny každý den umývám, ale jelikož se této firmě daří, nebude nás takto konajících mnoho:

Viléma, co peče housky, jsem si s Naďou Urbánkovou před lety ráda prozpěvovala. Proto mě včera nadchlo, když jsem ve Slaném spatřila tento nadpis:

TAK PŘÍJEMNÝ PÁTEK A ZAZPÍVEJTE SI SE MNOU:

Vilém peče housky

P.S. Jen pro pořádek: veškeré foto JÁ.

Autor: Zdeňka Ortová | čtvrtek 23.4.2026 22:55 | karma článku: 0 | přečteno: 20x

Zdeňka Ortová

Nemravná rada manželkám blogerů

Manželky a partnerky blogerů to mají těžké ve chvíli, kdy jejich drahý chytne slinu a píše a píše, ale ještě těžší to je, když zoufale okusuje tužku či klávesnici a námět nikde...

19.4.2026 v 8:33 | Karma: 21,63 | Přečteno: 437x | Diskuse | Ostatní

Zdeňka Ortová

Pánové, pozor na to, ke které ženě si v kavárně přisednete

Popravdě, neznám muže, který vejde do kavárny a vybere si místo u stolečku vedle uštvané šedesátnice s velkou nákupní taškou, zatímco u dalšího stolku sedí krásná dáma s miniaturní kabelkou a má vedle sebe taky volné místo.

12.4.2026 v 8:25 | Karma: 23,50 | Přečteno: 533x | Diskuse | Ostatní

Zdeňka Ortová

Kdy je nezbytné vylít příbuzným kafe na hlavu

Jedno je jisté, patříte-li mezi kávové přívržence, kteří si u lahodného moku rádi posedí, popovídají, rozjímají, začtou se, pak nejste Italové.

8.4.2026 v 9:49 | Karma: 26,19 | Přečteno: 717x | Diskuse | Ostatní

Zdeňka Ortová

Velikonoční zajíčci s Montezumovou pomstou

Který cestovatel by neznal faraonovu kletbu, případně Montezumovu či sultánovu pomstu? Na břichabol pak samozřejmě nevzpomíná tak rád jako na pyramidy.

6.4.2026 v 6:33 | Karma: 31,14 | Přečteno: 1093x | Diskuse | Ostatní

Zdeňka Ortová

Leonardo DiCaprio ve Velvarech…

Určitě jste zaznamenali, že tento slavný herec je hlavním hrdinou právě u nás natáčeného hollywoodského filmu What Happens at Night.

1.4.2026 v 16:47 | Karma: 17,87 | Přečteno: 357x | Diskuse | Ostatní
Zdeňka Ortová

  • Počet článků 622
  • Celková karma 26,03
  • Průměrná čtenost 2049x
Jsem spisovatelka, knihovnice, blogerka a žena s hlasitým úsměvem

Facebook: Zdeňka Ortová, BLOG, BLOK, BLOČEK:

https://www.facebook.com/people/Zde%C5%88ka-Ortov%C3%A1/100006730388524

