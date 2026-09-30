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Můžeš si to strčit, víš kam... do kabelky

Zdeňka Ortová
Znáte to, když vám někdo něco nutí a vy o to nestojíte, řeknete: strč si to někam, a připojíte drsné slovo. Já naštvaně říkám: strč si to do kabelky.

Tato kabelka byla totiž hezká, moc hezká, skoro půvabná. Při jejím pořizování jsem oceňovala množství úkrytů v podobě malých kapsiček a drobných úložných prostor na zapínání i bez, kterými oplývala, aniž by to narušovalo její charakter. Znáte to, hned je kam si dát rtěnku, papírový kapesníček, šalvějové bonbony proti kašli, pár drobných pro akutní příležitost, dvě tabletky ibalginu, průkazku do knihovny, klíče, malou čokoládičku a další nutnosti, bez kterých se majitelka kabelky neobejde, ale je ráda, když se tato směs k sobě netulí v jedné velké kapse, protože klíče upatlané od bonbonů vás naštvou a průkazka do knihovny umatlaná čokoládou naštve vaši knihovnici.

Netušila jsem však, že praktické využití této kabelky zanedlouho začne narušovat charakter můj. Do těch kapsiček jsem postupně během čtrnácti dní uložila již dobře patnáct plastových kroužků do nákupních košíků, ale kdykoli dorazím k samoobsluze, nenajdu ani jeden z nich.

Ta kabelka je prostě bezcharakterní.

obrázek: chatgpt.com

Autor: Zdeňka Ortová | středa 30.9.2026 9:45 | karma článku: 0 | přečteno: 13x
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Zdeňka Ortová

  • Počet článků 662
  • Celková karma 26,43
  • Průměrná čtenost 1974x
Jsem spisovatelka, knihovnice, blogerka a žena s hlasitým úsměvem

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