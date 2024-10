Muž na mamografu

V pátek jsem byla na mamografu. To my ženy jednou za dva roky v rámci screeningu musíme, nebo bychom určitě měly.

A proč o tak běžné věci píšu? Sedělo nás v čekárně asi 12 žen. Všechny šly na mamograf, na ultrazvuk a některé na oboje. Děvčata to znají. I já jsem už zažila vyšetření, kdy bylo zjištěno, že je potřeba operace, proto vždy ráno vyrážím celá rozechvělá a mým jediným přáním je, aby bylo vše v pořádku. Po mamografu přináší sestra papíry z vyšetření do ordinace ultrazvukové, aby paní doktorka věděla, jak to dopadlo, případně na co se má ultrazvukem zaměřit. Situace si tam žijí vlastním životem. Když sestřička vyšla s mojí dokumentací, měla jsem pocit, že si mě tak jako změřila pohledem, dle mého úsudku znepokojeným, a pokračovala do ultrazvukových dveří. A v tu chvíli přestanete mít chuť číst tu knížku, co vám čouhá z kabelky, ačkoli jste se na ni od rána těšili a malovali si, jak se do ní v čekárně zahloubáte a bude vám utíkat čas příjemněji. Začnete si její nevinný pohled vysvětlovat všelijak. Prostě vás napadne, že asi o vás smýšlí jako o chudince, která ještě výsledek nezná, ale až jí ho povědí, bude mít zkažený víkend.

A pak se otevřely dveře a do čekárny vstoupil muž. Nikoho nedoprovázel, jak se to občas stává, šel na vystření sám. Když zmizel v kabince, několik žen hořekovalo, jaká je to hrůza, když má problémy s prsy i chlap. „Víte, jsou různé důvody, proč na to muži musí,“ řekla zasvěceně jedna z pacientek. Další se zajímala o podrobnosti. „No, jednou z nich je třeba gynekomastie, to je zvětšená prsní tkáň u mužů,“ řekla informovaná dáma. Zavládlo ticho. Pak do něj promluvila paní, která už stála připravená, že ji co nejdřív zavolají: „Náhodou, on nemusí mít třeba zrovna bulku, na takové vyšetření chodí i chlapi, když mají poraněné varle.“ V čekárně to zašumělo a ženy si začaly vyměňovat rozrušené pohledy. Paní vedle mě se nervózně zavrtěla a špitla: „A s tím se musí jít na mamograf? Jste si jistá?“ V ten okamžik se všechny ty rozrušené pohledy zaměřily jejím směrem.

Otázka však zůstala nezodpovězena, protože asi tři ženy začaly pána litovat, jenže další pacientka je dotčeně okřikla: „Nepřehánějte to, prosím vás, to jsme celý my ženský, zajímalo by mě, jestli ten chlápek alespoň v duchu politoval nás všechny, co tu sedíme, nebo aspoň jednu, když my všechny, litujeme jeho?“

„Paní Ortová, pojďte, prosím na ultrazvuk,“ ozvalo se ze dveří za rohem a já fofrem dámské společenství opustila. Bohužel tedy nevím, jestli se dotčené dámě dostalo nějaké odpovědi. Odpověď na takovou otázku je totiž ošemetná, tak těžko říct, že jo? Podobnou atmosféru, ale v opačném gardu, my holky prožijeme snad jedině tehdy, až si půjdeme nechat vyšetřit prostatu.