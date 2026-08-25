Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Moje statusy aneb Když chci být krásnější

Pokud máte chuť pro sebe něco zdravého udělat, v žádném případě se nedívejte do zrcadla, koukejte se na televizi.

Příjemné letní představy Vám přeje

Zdeňka Ortová

Moje foto upravilo: chatgpt.com

Autor: Zdeňka Ortová | úterý 25.8.2026 9:49 | karma článku: 7,50 | přečteno: 65x

Další články autora

Zdeňka Ortová

Nemyslím si, že jsem přehnaně opatrná

Jsem jen kvalitně informovaná o nebezpečích, kterých nám léto umí připravit víc, než stačí uhradit zdravotní pojišťovna.

19.8.2026 v 10:46 | Karma: 23,11 | Přečteno: 468x | Diskuse | Ostatní

Zdeňka Ortová

Moje letní statusy aneb Emaily od rybáře

Jsem toho názoru, že rybářova trpělivost si zaslouží úctu, ale trpělivost rybářovy kamarádky si zaslouží obdiv.

16.8.2026 v 2:15 | Karma: 17,92 | Přečteno: 199x | Diskuse | Ostatní

Zdeňka Ortová

Když v létě potřebujete rychle trůnit

Určitě i vy znáte tu pernou chvilku, kdy nám v útrobách rozehraje filharmonický orchestr hlasitou melodii a útěšná místnůstka nikde.

14.8.2026 v 9:15 | Karma: 21,30 | Přečteno: 356x | Diskuse | Ostatní

Zdeňka Ortová

Moje letní statusy aneb Hlavně ať funguje paměť

Někdy mi připadá, že z ráje blbosti přichází moudrosti nejvíc kondolencí. Raději bych byla na straně adresátů.

13.8.2026 v 15:30 | Karma: 20,64 | Přečteno: 306x | Diskuse | Ostatní

Zdeňka Ortová

Kdo ví, je vyhnán z ráje blbosti

Zaplaťpámbu, že už nejsem školou povinná, musela by mi totiž i z letošního srpnového horka naskočit husí kůže.

2.8.2026 v 18:42 | Karma: 24,31 | Přečteno: 419x | Diskuse | Ostatní
Další články autora

Nejčtenější

Poznejte český film podle obrázku

Z filmu Pelíšky
vydáno 18. srpna 2026

České filmy jsou plné nezapomenutelných hlášek, legendárních postav a scén, které známe snad...

Radka Pavlovčinová o Farné i bratrovi: Slávu nepotřebuji, anonymita je pro mě luxus

Radka Pavlovčinová pochází ze Slovenska, věnuje se herectví, zpěvu i tanci.
22. srpna 2026  12:54

V patnácti letech odjela z rodné Senice na západě Slovenska do Prahy za svým snem. A dalo by se...

V Praze vyrostla nová rozhledna. Místo památek ukazuje obří smíchovské staveniště

Drobná rozhledna vznikla v dokončované části projektu Smíchov City.
22. srpna 2026  8:41

Praha má už několik týdnů novou rozhlednu. Nečekejte ale vysokou ocelovou konstrukci s výhledem na...

Další legenda je zpět. Tramvaj z roku 1964 vyjede na linku 23 už v sobotu

Tatra T3 ev. č. 6312 prošla renovací do podoby z roku 1975. Už v sobotu 22....
20. srpna 2026  14:02

Pražské retro linky mají další posilu. Dopravní podnik představil tramvaj Tatra T3 s evidenčním...

Ondřej Vetchý jako žižkovský Rom: Film Párátko z roku 1987 zachytil čtvrť během demolice

Záběry bouraného Žižkova z filmu Párátko.
23. srpna 2026

Nad osudem starého Žižkova roníme slzy dodnes. Nejdřív ho nechali zchátrat a pak ho téměř plošně...

V Brně hořel byt. Evakuovali přes čtyřicet lidí, na místě i velkokapacitní sanitka

V Oblé ulici v brněnském Novém Lískovci hořel v úterý ráno byt uvnitř...
25. srpna 2026  6:52,  aktualizováno  11:01

Složky záchranného systému od ranních hodin zasahovaly u požáru bytu v Oblé ulici v brněnském Novém...

Písek vybral investora pro stavbu nové čtvrti v části bývalých Žižkových kasáren

ilustrační snímek
25. srpna 2026  9:01,  aktualizováno  9:01

Písek vybral investora, který v části bývalých Žižkových kasáren postaví novou čtvrť Pražská brána...

Tramvajová trať na Strahov vyjde na skoro miliardu, jedna zastávka mění název

Vizualizace nové tramvajové zastávky Koleje Strahov.
25. srpna 2026  10:42,  aktualizováno  10:42

Tramvajovou trať z Malovanky na Strahov postaví sdružení Společnost TT Malovanka. Dopravní podnik s...

V Zátoru začaly velké úpravy Opavy, naváže stavba prvních částí přehrady Nové Heřminovy

Zatopená obec Zátor na Bruntálsku (16. září 2024)
25. srpna 2026  10:32

Nezbytná ochrana před velkou vodou dostává po letech čekání hmatatelné obrysy. V Zátoru na Krnovsku...

Zdeňka Ortová

  • Počet článků 653
  • Celková karma 24,31
  • Průměrná čtenost 1983x
Jsem spisovatelka, knihovnice, blogerka a žena s hlasitým úsměvem

Facebook: Zdeňka Ortová, BLOG, BLOK, BLOČEK:

https://www.facebook.com/people/Zde%C5%88ka-Ortov%C3%A1/100006730388524

Seznam rubrik

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.