Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Moje letní statusy - aneb Rozhodla jsem se pro nadbytek

Milí čtenáři, zvu vás na návštěvu, nebojte se můj blog rozkliknout, než si uvaříte nedělní kafe, máte ho přečtený.
Autor: Zdeňka Ortová | neděle 19.7.2026 9:55 | karma článku: 9,25 | přečteno: 91x

Další články autora

Zdeňka Ortová

Moje letní statusy - aneb Z koňského hřbetu

Milí čtenáři, zvu vás na návštěvu, nebojte se můj blog rozkliknout, nemusíte se ani zouvat, než si zamícháte kafe, máte ho přečtený.

15.7.2026 v 9:49 | Karma: 20,16 | Přečteno: 267x | Diskuse | Ostatní

Zdeňka Ortová

Moje krutě úsměvné léto - aneb Blbec na pět: dcera

Milí čtenáři, vyzývám vás k úsměvu. Nebojte se můj blog rozkliknout. Než si zamícháte kafe, máte ho přečtený.

11.7.2026 v 1:42 | Karma: 24,90 | Přečteno: 452x | Diskuse | Ostatní

Zdeňka Ortová

Moje letní statusy - aneb Krutý vítr

Milí čtenáři, vyzývám vás k úsměvu. Nebojte se můj blog rozkliknout. Než si zamícháte kafe, máte ho přečtený.

9.7.2026 v 7:21 | Karma: 21,79 | Přečteno: 352x | Diskuse | Ostatní

Zdeňka Ortová

Moje letní statusy - aneb Mrkev ne

Milí čtenáři, vyzývám vás k úsměvu. Nebojte se můj blog rozkliknout. Než si zamícháte kafe, máte ho přečtený.

5.7.2026 v 7:43 | Karma: 23,69 | Přečteno: 386x | Diskuse | Ostatní

Zdeňka Ortová

Tropická noc a únik před stářím

Včerejší horký večer doslova tavil myšlenky a klestil cestu k lenošení. Nebo vy jste snad sázeli stromy, kopali tunel a dělali podvojné účetnictví?

28.6.2026 v 7:25 | Karma: 28,99 | Přečteno: 580x | Diskuse | Ostatní
Další články autora

Nejčtenější

Špičatý výdech z metra na náměstí Jiřího z Poděbrad budí rozpaky. Ptákům ale neublíží

Nová podoba náměstí Jiřího z Poděbrad
14. července 2026  15:25

Po více než dvouleté rekonstrukci se veřejnosti znovu otevřelo náměstí Jiřího z Poděbrad. Jeho...

Třesně vs. mléko. Znáte mýty o jídle?

Ve Vizovicích mají nejmladšího zmrzlináře v Česku, šestnáctiletý Jindřich...
vydáno 15. července 2026

Strašily vás babičky bolavým břichem po zapití třešní nebo angínou z bleskově snědené zmrzliny v...

Nejroztomilejší fotogalerie prázdnin je tu. Zoo se chlubí novými mláďaty

Dvě květnová koťata karakalů v Zoo Praha přišla na svět pod širým nebem, a...
15. července 2026

Zvířecí školky se během léta pořádně rozrostly. Návštěvníci mohou v Brně pozorovat šest malých...

Pražský autobusák, který zmizel z mapy. Pankrác nahradily kanceláře a metro zůstalo

Autobusové nádraží Pankrác ve filmu Pan Tau na horách z roku 1970
14. července 2026  14:14

Film Florenc 13.30 z roku 1957 proslavil nejen herce, především Josefa Beka v roli řidiče autobusu,...

Chtěla zkrášlit svět své dceři. Dnes její muraly obdivují tisíce kolemjdoucích

Věra Kopková začala malovat zdi pro svou dceru.
18. července 2026  7:56

Šedé rozvaděče, oprýskané zdi nebo nevýrazné ploty dokáže proměnit v barevná díla plná rostlin,...

Pražský okruh je opět průjezdný. Provoz zastavilo noční bourání dvou nadjezdů

Demolice nadjezdu v ulici K Austisu nad Pražským okruhem. (18. července 2026)
19. července 2026  12:32,  aktualizováno  12:32

Dělníci zbourali v noci na neděli dva nadjezdy, kvůli kterým byl od sobotního večera plánovaně...

Policie v Českých Budějovicích pátrá po muži, který skočil z mostu do Vltavy

ilustrační snímek
19. července 2026  10:57,  aktualizováno  10:57

Policie v Českých Budějovicích pátrá po muži, který údajně skočil z mostu do Vltavy. Desítky...

Hasiči jsou při silném větru připraveni na evakuace u hořící budovy ve Zlíně

ilustrační snímek
19. července 2026  10:37,  aktualizováno  10:37

Hasiči jsou v případě silného větru, který může doprovázet očekávané odpolední bouřky, opět...

Nečůráte tu a ani nekradete? Slušný pan domácí vás z prohlídky domovního dvora nevyhodí

Dvůr v Mikulandské ulici
19. července 2026

Rozumím každému majiteli domu, že nechává průchod do dvora uzavřený. Připravuje se tak o problémy s...

Objevily jsme parádní herní kufříky, které naše děti zatím nepustily z ruky
Objevily jsme parádní herní kufříky, které naše děti zatím nepustily z ruky

Léto a prázdniny jsou v plném proudu, což pro nás maminky znamená jediné – vymyslet atraktivní program pro děti a přežít dlouhé cesty autem nebo...

Zdeňka Ortová

  • Počet článků 646
  • Celková karma 25,22
  • Průměrná čtenost 2000x
Jsem spisovatelka, knihovnice, blogerka a žena s hlasitým úsměvem

Facebook: Zdeňka Ortová, BLOG, BLOK, BLOČEK:

https://www.facebook.com/people/Zde%C5%88ka-Ortov%C3%A1/100006730388524

Seznam rubrik

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.