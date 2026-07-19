Moje letní statusy - aneb Rozhodla jsem se pro nadbytek
Zdeňka Ortová
Moje letní statusy - aneb Z koňského hřbetu
Milí čtenáři, zvu vás na návštěvu, nebojte se můj blog rozkliknout, nemusíte se ani zouvat, než si zamícháte kafe, máte ho přečtený.
Zdeňka Ortová
Moje krutě úsměvné léto - aneb Blbec na pět: dcera
Milí čtenáři, vyzývám vás k úsměvu. Nebojte se můj blog rozkliknout. Než si zamícháte kafe, máte ho přečtený.
Zdeňka Ortová
Moje letní statusy - aneb Krutý vítr
Milí čtenáři, vyzývám vás k úsměvu. Nebojte se můj blog rozkliknout. Než si zamícháte kafe, máte ho přečtený.
Zdeňka Ortová
Moje letní statusy - aneb Mrkev ne
Milí čtenáři, vyzývám vás k úsměvu. Nebojte se můj blog rozkliknout. Než si zamícháte kafe, máte ho přečtený.
Zdeňka Ortová
Tropická noc a únik před stářím
Včerejší horký večer doslova tavil myšlenky a klestil cestu k lenošení. Nebo vy jste snad sázeli stromy, kopali tunel a dělali podvojné účetnictví?
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