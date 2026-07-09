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Moje letní statusy - aneb Krutý vítr

Milí čtenáři, vyzývám vás k úsměvu. Nebojte se můj blog rozkliknout. Než si zamícháte kafe, máte ho přečtený.

Letní šaty jsou pro kolemjdoucí jako nevyžádaný e-mail, uvědomte si to, děvčata všech věkových kategorií, až se budete v těchto větrných dnech ráno oblékat. :-)

obrázek: chatgpt.com

Přeji vám všem veselý den.

Autor: Zdeňka Ortová | čtvrtek 9.7.2026 7:21 | karma článku: 21,44 | přečteno: 345x

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15.7.2026 v 9:49 | Karma: 10,46 | Přečteno: 88x | Diskuse | Ostatní

Zdeňka Ortová

Moje krutě úsměvné léto - aneb Blbec na pět: dcera

Milí čtenáři, vyzývám vás k úsměvu. Nebojte se můj blog rozkliknout. Než si zamícháte kafe, máte ho přečtený.

11.7.2026 v 1:42 | Karma: 24,47 | Přečteno: 431x | Diskuse | Ostatní

Zdeňka Ortová

Moje letní statusy - aneb Mrkev ne

Milí čtenáři, vyzývám vás k úsměvu. Nebojte se můj blog rozkliknout. Než si zamícháte kafe, máte ho přečtený.

5.7.2026 v 7:43 | Karma: 23,68 | Přečteno: 381x | Diskuse | Ostatní

Zdeňka Ortová

Tropická noc a únik před stářím

Včerejší horký večer doslova tavil myšlenky a klestil cestu k lenošení. Nebo vy jste snad sázeli stromy, kopali tunel a dělali podvojné účetnictví?

28.6.2026 v 7:25 | Karma: 28,99 | Přečteno: 575x | Diskuse | Ostatní

Zdeňka Ortová

Víte, kdy stoupá v tropických dnech počet ublížení na zdraví?

Není to kvůli kompetenční žalobě, není to v koloně na dálnici, není to ve frontě na poště, je to když...

24.6.2026 v 9:49 | Karma: 32,26 | Přečteno: 903x | Diskuse | Ostatní
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Zdeňka Ortová

  • Počet článků 645
  • Celková karma 25,38
  • Průměrná čtenost 2002x
Jsem spisovatelka, knihovnice, blogerka a žena s hlasitým úsměvem

Facebook: Zdeňka Ortová, BLOG, BLOK, BLOČEK:

https://www.facebook.com/people/Zde%C5%88ka-Ortov%C3%A1/100006730388524

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