Moje letní statusy – aneb Jak zapomenout na lumpa
Asi takhle... chápu některé vrcholové sportovce, kteří říkají, že nejsou tréninkovými typy. Já teď například taky trénuju. Dala jsem si za úkol, že se naučím si některé nepříjemné lidi či záležitosti nepamatovat. Prostě je z myšlenek zcela vytěsnit. Dát jim padáka.
Nebojte, čtete dobře, já vím, že vy si paměť naopak trénováním posilujete. Ale já si něco prostě pamatovat nechci!!! Ale nedaří se mi.
Včera jsem například potkala milou paní, která se mnou srdečně hovořila, pozdravovala moje rodiče, stěžovala si na bolest kloubů... a já si ani teď nemůžu vzpomenout na její jméno. Ale toho syčáka Standu, co mi před šestnácti lety ublížil tak, že mě naštval, si pořád pamatuju i s rodným číslem.
Sakra, jak to ti sportovci dělají? Sice mě to netěší, ale asi budu muset přejít buď na dvoufázový trénink nebo na anabolika.
Příjemné zapomínání Vám vinšuje
Zdeňka
Zdeňka Ortová
Moje letní statusy - aneb Rozhodla jsem se pro nadbytek
Milí čtenáři, zvu vás na návštěvu, nebojte se můj blog rozkliknout, než si uvaříte nedělní kafe, máte ho přečtený.
Zdeňka Ortová
Moje letní statusy - aneb Z koňského hřbetu
Milí čtenáři, zvu vás na návštěvu, nebojte se můj blog rozkliknout, nemusíte se ani zouvat, než si zamícháte kafe, máte ho přečtený.
Zdeňka Ortová
Moje krutě úsměvné léto - aneb Blbec na pět: dcera
Milí čtenáři, vyzývám vás k úsměvu. Nebojte se můj blog rozkliknout. Než si zamícháte kafe, máte ho přečtený.
Zdeňka Ortová
Moje letní statusy - aneb Krutý vítr
Milí čtenáři, vyzývám vás k úsměvu. Nebojte se můj blog rozkliknout. Než si zamícháte kafe, máte ho přečtený.
Zdeňka Ortová
Moje letní statusy - aneb Mrkev ne
Milí čtenáři, vyzývám vás k úsměvu. Nebojte se můj blog rozkliknout. Než si zamícháte kafe, máte ho přečtený.
|Další články autora
Proč jsme unavení, i když nic neděláme? Častou příčinu většina lidí přehlíží
Mnoho lidí zažívá zvláštní typ únavy. Ne tu fyzickou po sportu nebo náročném dni na nohou, ale...
Metro D nemění jen podzemí. Na povrchu vyrostou nové čtvrti a vykoukne i dinosaurus
Pražské metro D je bezpochyby jednou z nejsledovanějších staveb současnosti. Zatímco hluboko pod...
Do Prahy míří fanoušci z celé Evropy. Odyssea zaplnila IMAX, kino přidává projekce po půlnoci
Pražský IMAX na Floře zažívá mimořádný nápor. Díky unikátní 70mm technologii je jedním z pouhých...
Utajené místo v Praze se konečně otevřelo veřejnosti. Objevte skrytý poklad u Nuselského mostu
Jen pár kroků od rušného Nuselského mostu se skrývá místo, které většina Pražanů míjí bez...
GALERIE: Po pádu Rovnováhy se řeší další plastiky. Hroší lázně vykazují praskliny
Páteční z hroucení monumentální plastiky Rovnováha u Barrandovského mostu otevřelo otázku stavu...
Archeologové našli v bývalém mokřadu bronzový poklad. Mohl být součástí rituálu
Archeologové objevili u Kojetína na Přerovsku bronzový poklad starý přes tři tisíce let. Našli...
Kriminalisté dopadli muže, který platil falešnými eury. Už dřív tvrdil, že je našel
Pražští kriminalisté dopadli muže, který opakovaně platil falešnými eurobankovkami. Teď mu hrozí až...
Konec klatovské „gilotiny“. Podjezd, který ničil kamiony, nahradí vyšší most
Už jen dny zbývají do demolice železničního mostu v Klatovech-Lubech, který za desítky let...
Ochlazení ve vedrech lidem opět nabídnou sály na brněnské Nové radnici
Ochlazení v nadcházejících horkých dnech v Brně opět lidem poskytnou dva historické sály na Nové...
Developerský projekt Sokolská - Kutná Hora
Sokolská, Kutná Hora - Kutná Hora-Vnitřní Město
2 990 000 Kč
- Počet článků 646
- Celková karma 26,50
- Průměrná čtenost 2000x
Facebook: Zdeňka Ortová, BLOG, BLOK, BLOČEK:
https://www.facebook.com/people/Zde%C5%88ka-Ortov%C3%A1/100006730388524