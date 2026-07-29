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Moje letní statusy – aneb Jak zapomenout na lumpa

Taky máte takový problém, když zoufale chcete vytěsnit z myšlenek toho syčáka, který vám tenkrát ublížil?

Asi takhle... chápu některé vrcholové sportovce, kteří říkají, že nejsou tréninkovými typy. Já teď například taky trénuju. Dala jsem si za úkol, že se naučím si některé nepříjemné lidi či záležitosti nepamatovat. Prostě je z myšlenek zcela vytěsnit. Dát jim padáka.

Nebojte, čtete dobře, já vím, že vy si paměť naopak trénováním posilujete. Ale já si něco prostě pamatovat nechci!!! Ale nedaří se mi.

Včera jsem například potkala milou paní, která se mnou srdečně hovořila, pozdravovala moje rodiče, stěžovala si na bolest kloubů... a já si ani teď nemůžu vzpomenout na její jméno. Ale toho syčáka Standu, co mi před šestnácti lety ublížil tak, že mě naštval, si pořád pamatuju i s rodným číslem.

Sakra, jak to ti sportovci dělají? Sice mě to netěší, ale asi budu muset přejít buď na dvoufázový trénink nebo na anabolika.

Příjemné zapomínání Vám vinšuje

Zdeňka

Autor: Zdeňka Ortová | středa 29.7.2026 15:54 | karma článku: 0 | přečteno: 19x

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Zdeňka Ortová

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Jsem spisovatelka, knihovnice, blogerka a žena s hlasitým úsměvem

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