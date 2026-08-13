Moje letní statusy aneb Hlavně ať funguje paměť
Zdeňka Ortová
Kdo ví, je vyhnán z ráje blbosti
Zaplaťpámbu, že už nejsem školou povinná, musela by mi totiž i z letošního srpnového horka naskočit husí kůže.
Zdeňka Ortová
Moje letní statusy – aneb Jak zapomenout na lumpa
Taky máte takový problém, když zoufale chcete vytěsnit z myšlenek toho syčáka, který vám tenkrát ublížil?
Zdeňka Ortová
Moje letní statusy - aneb Rozhodla jsem se pro nadbytek
Milí čtenáři, zvu vás na návštěvu, nebojte se můj blog rozkliknout, než si uvaříte nedělní kafe, máte ho přečtený.
Zdeňka Ortová
Moje letní statusy - aneb Z koňského hřbetu
Milí čtenáři, zvu vás na návštěvu, nebojte se můj blog rozkliknout, nemusíte se ani zouvat, než si zamícháte kafe, máte ho přečtený.
Zdeňka Ortová
Moje krutě úsměvné léto - aneb Blbec na pět: dcera
Milí čtenáři, vyzývám vás k úsměvu. Nebojte se můj blog rozkliknout. Než si zamícháte kafe, máte ho přečtený.
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