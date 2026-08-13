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Moje letní statusy aneb Hlavně ať funguje paměť

Někdy mi připadá, že z ráje blbosti přichází moudrosti nejvíc kondolencí. Raději bych byla na straně adresátů.

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Autor: Zdeňka Ortová | čtvrtek 13.8.2026 15:30 | karma článku: 10,19 | přečteno: 91x

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Zdeňka Ortová

  • Počet článků 649
  • Celková karma 25,70
  • Průměrná čtenost 1993x
Jsem spisovatelka, knihovnice, blogerka a žena s hlasitým úsměvem

Facebook: Zdeňka Ortová, BLOG, BLOK, BLOČEK:

https://www.facebook.com/people/Zde%C5%88ka-Ortov%C3%A1/100006730388524

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