Moje letní statusy aneb Emaily od rybáře
Zdeňka Ortová
Když v létě potřebujete rychle trůnit
Určitě i vy znáte tu pernou chvilku, kdy nám v útrobách rozehraje filharmonický orchestr hlasitou melodii a útěšná místnůstka nikde.
Zdeňka Ortová
Moje letní statusy aneb Hlavně ať funguje paměť
Někdy mi připadá, že z ráje blbosti přichází moudrosti nejvíc kondolencí. Raději bych byla na straně adresátů.
Zdeňka Ortová
Kdo ví, je vyhnán z ráje blbosti
Zaplaťpámbu, že už nejsem školou povinná, musela by mi totiž i z letošního srpnového horka naskočit husí kůže.
Zdeňka Ortová
Moje letní statusy – aneb Jak zapomenout na lumpa
Taky máte takový problém, když zoufale chcete vytěsnit z myšlenek toho syčáka, který vám tenkrát ublížil?
Zdeňka Ortová
Moje letní statusy - aneb Rozhodla jsem se pro nadbytek
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