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Moje letní statusy aneb Emaily od rybáře

Jsem toho názoru, že rybářova trpělivost si zaslouží úctu, ale trpělivost rybářovy kamarádky si zaslouží obdiv.
Autor: Zdeňka Ortová | neděle 16.8.2026 2:15 | karma článku: 0 | přečteno: 3x

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Zdeňka Ortová

Když v létě potřebujete rychle trůnit

Určitě i vy znáte tu pernou chvilku, kdy nám v útrobách rozehraje filharmonický orchestr hlasitou melodii a útěšná místnůstka nikde.

14.8.2026 v 9:15 | Karma: 19,57 | Přečteno: 312x | Diskuse | Ostatní

Zdeňka Ortová

Moje letní statusy aneb Hlavně ať funguje paměť

Někdy mi připadá, že z ráje blbosti přichází moudrosti nejvíc kondolencí. Raději bych byla na straně adresátů.

13.8.2026 v 15:30 | Karma: 19,64 | Přečteno: 277x | Diskuse | Ostatní

Zdeňka Ortová

Kdo ví, je vyhnán z ráje blbosti

Zaplaťpámbu, že už nejsem školou povinná, musela by mi totiž i z letošního srpnového horka naskočit husí kůže.

2.8.2026 v 18:42 | Karma: 24,02 | Přečteno: 410x | Diskuse | Ostatní

Zdeňka Ortová

Moje letní statusy – aneb Jak zapomenout na lumpa

Taky máte takový problém, když zoufale chcete vytěsnit z myšlenek toho syčáka, který vám tenkrát ublížil?

29.7.2026 v 15:54 | Karma: 21,99 | Přečteno: 370x | Diskuse | Ostatní

Zdeňka Ortová

Moje letní statusy - aneb Rozhodla jsem se pro nadbytek

Milí čtenáři, zvu vás na návštěvu, nebojte se můj blog rozkliknout, než si uvaříte nedělní kafe, máte ho přečtený.

19.7.2026 v 9:55 | Karma: 23,20 | Přečteno: 359x | Diskuse | Ostatní
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Zdeňka Ortová

  • Počet článků 651
  • Celková karma 25,85
  • Průměrná čtenost 1988x
Jsem spisovatelka, knihovnice, blogerka a žena s hlasitým úsměvem

Facebook: Zdeňka Ortová, BLOG, BLOK, BLOČEK:

https://www.facebook.com/people/Zde%C5%88ka-Ortov%C3%A1/100006730388524

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