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Moje krutě úsměvné léto 3 - aneb Blbec na pět: dcera

Milí čtenáři, vyzývám vás k úsměvu. Nebojte se můj blog rozkliknout. Než si zamícháte kafe, máte ho přečtený.

Tak nezapomeňte na pitný režim vašich květin,

ale ani na ten svůj!!! Na zdraví!

obrázek: chatgpt.com

Autor: Zdeňka Ortová | sobota 11.7.2026 1:42 | karma článku: 10,95 | přečteno: 103x

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Zdeňka Ortová

Moje krutě úsměvné léto - 2

Milí čtenáři, vyzývám vás k úsměvu. Nebojte se můj blog rozkliknout. Než si zamícháte kafe, máte ho přečtený.

9.7.2026 v 7:21 | Karma: 20,47 | Přečteno: 308x | Diskuse | Ostatní

Zdeňka Ortová

Moje krutě úsměvné léto - 1

Milí čtenáři, vyzývám vás k úsměvu. Nebojte se můj blog rozkliknout. Než si zamícháte kafe, máte ho přečtený.

5.7.2026 v 7:43 | Karma: 22,72 | Přečteno: 347x | Diskuse | Ostatní

Zdeňka Ortová

Tropická noc a únik před stářím

Včerejší horký večer doslova tavil myšlenky a klestil cestu k lenošení. Nebo vy jste snad sázeli stromy, kopali tunel a dělali podvojné účetnictví?

28.6.2026 v 7:25 | Karma: 28,60 | Přečteno: 558x | Diskuse | Ostatní

Zdeňka Ortová

Víte, kdy stoupá v tropických dnech počet ublížení na zdraví?

Není to kvůli kompetenční žalobě, není to v koloně na dálnici, není to ve frontě na poště, je to když...

24.6.2026 v 9:49 | Karma: 32,19 | Přečteno: 895x | Diskuse | Ostatní

Zdeňka Ortová

Jsem něco jako Roger Federer, řekl to o mně Patrik Banga, tak na tom něco bude

Hlavní administrátor našeho blogu to samozřejmě řekl v nadsázce, ale potěšilo mě to, tak by bylo neuctivé, kdybych se s tím nepochlubila. :-)

21.6.2026 v 10:38 | Karma: 23,13 | Přečteno: 396x | Diskuse | Ostatní
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Zdeňka Ortová

  • Počet článků 644
  • Celková karma 25,30
  • Průměrná čtenost 2005x
Jsem spisovatelka, knihovnice, blogerka a žena s hlasitým úsměvem

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