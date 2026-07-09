Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Moje krutě úsměvné léto - 2

Milí čtenáři, vyzývám vás k úsměvu. Nebojte se můj blog rozkliknout. Než si zamícháte kafe, máte ho přečtený.

Letní šaty jsou pro kolemjdoucí jako nevyžádaný e-mail, uvědomte si to, děvčata všech věkových kategorií, až se budete v těchto větrných dnech ráno oblékat. :-)

obrázek: chatgpt.com

Přeji vám všem veselý den.

Autor: Zdeňka Ortová | čtvrtek 9.7.2026 7:21 | karma článku: 11,93 | přečteno: 112x

Další články autora

Zdeňka Ortová

Moje krutě úsměvné léto - 1

Milí čtenáři, vyzývám vás k úsměvu. Nebojte se můj blog rozkliknout. Než si zamícháte kafe, máte ho přečtený.

5.7.2026 v 7:43 | Karma: 22,34 | Přečteno: 321x | Diskuse | Ostatní

Zdeňka Ortová

Tropická noc a únik před stářím

Včerejší horký večer doslova tavil myšlenky a klestil cestu k lenošení. Nebo vy jste snad sázeli stromy, kopali tunel a dělali podvojné účetnictví?

28.6.2026 v 7:25 | Karma: 28,29 | Přečteno: 544x | Diskuse | Ostatní

Zdeňka Ortová

Víte, kdy stoupá v tropických dnech počet ublížení na zdraví?

Není to kvůli kompetenční žalobě, není to v koloně na dálnici, není to ve frontě na poště, je to když...

24.6.2026 v 9:49 | Karma: 32,12 | Přečteno: 891x | Diskuse | Ostatní

Zdeňka Ortová

Jsem něco jako Roger Federer, řekl to o mně Patrik Banga, tak na tom něco bude

Hlavní administrátor našeho blogu to samozřejmě řekl v nadsázce, ale potěšilo mě to, tak by bylo neuctivé, kdybych se s tím nepochlubila. :-)

21.6.2026 v 10:38 | Karma: 22,82 | Přečteno: 393x | Diskuse | Ostatní

Zdeňka Ortová

Týká se vás druhá míza?

O druhé míze se většinou hovoří s despektem, někdy i s úšklebkem. Já na ni pohlížím spíš jako na tenisové druhé podání.

17.6.2026 v 6:30 | Karma: 27,74 | Přečteno: 1108x | Diskuse | Ostatní
Další články autora

Nejčtenější

Internet se baví rekonstrukcí náměstí za půl miliardy. Lidé na Jiřáku navrhují bazén nebo prales

Nová podoba náměstí Jiřího z Poděbrad
3. července 2026  10:53

Náměstí Jiřího z Poděbrad v Praze, kterému dominuje modernistický kostel Nejsvětějšího Srdce Páně,...

Zapomenutá historie slavného pražského lunaparku Eden. Jeho horská dráha měřila 5 km!

Zábavní park Eden ve Vršovicích byl otevřen v roce 1922. Jeho největší budovou...
7. července 2026  19:18

Do Edenu v pražských Vršovicích dnes míří lidé hlavně na koncerty nebo za fotbalem. Před sto lety...

Kam za filmy pod širým nebem? Těchto 8 pražských kin nabízí promítání zcela zdarma

Kinobus
3. července 2026  9:25

Kam v Praze vyrazit za atmosférou promítání pod širým nebem a neplatit přitom vstupné? Vybrali jsme...

Vypečené pražské semafory. Našli jsme v Praze přechod pro chodce, kde by uspěl jen Usain Bolt

Usain Bolt se pražských přechodů pro chodce bát nemusí. Zvládne za vteřinu...
5. července 2026

Spěcháte a zelený panáček ne a ne se rozsvítit. Neustálým nervózním mačkáním čudlíku se sice...

Od běžné řidičky k ikoně pražských historických tramvají. Karolína Hubková slaví 13 let

Karolína Hubková vydala před pár lety svůj Deník tramvajačky knižně. Řídit...
6. července 2026  16:20,  aktualizováno  20:43

Karolína Hubková je nejznámější pražskou „dámou na kolejích“. Její příběhy vyšly také knižně a už...

Senioři a děti pod jednou střechou. Pardubice chystají bytové projekty po vzoru Vídně

Vizualizace polyfunkčního domu Lávka. (9. července 2026)
9. července 2026  9:02,  aktualizováno  10:10

Dostupné bydlení i zdravý sociální mix. Město Pardubice a Rozvojový fond mají velké plány a do...

Ve Zlíně hoří bývalý baťovský areál. Platí třetí stupeň poplachu, rozhlas varuje lidi

Ve Zlíně hoří jedna z budov v bývalém baťovském továrním areálu. (9. července...
9. července 2026  9:02,  aktualizováno  10:06

Ve Zlíně hoří sklad obuvi v devátém patře budovy číslo 34 v bývalém baťovském továrním areálu. Na...

Grónští básníci a rapeři míří na měsíc autorského čtení do Ostravy

Hostem největšího středoevropského literárního festivalu Měsíc autorského čtení...
9. července 2026  9:52,  aktualizováno  9:52

Měsíc autorského čtení v ostravském Kulturním centru Prostor přiváží v červenci přední grónské...

Oprava mostu v Hodkovicích nad Mohelkou vstupuje do další fáze, na řidiče čekají komplikace

9. července 2026  9:44

Cesta ke zdravému stárnutí: Otestovaly jsme prémiový komplex Nuvitone PRO pro buněčnou vitalitu
Cesta ke zdravému stárnutí: Otestovaly jsme prémiový komplex Nuvitone PRO pro buněčnou vitalitu

V redakci eMimina si s přibývajícím věkem stále více uvědomujeme, že zdraví a dostatek energie nejsou samozřejmost. Proto jsme se rozhodly na...

Zdeňka Ortová

  • Počet článků 643
  • Celková karma 25,44
  • Průměrná čtenost 2007x
Jsem spisovatelka, knihovnice, blogerka a žena s hlasitým úsměvem

Facebook: Zdeňka Ortová, BLOG, BLOK, BLOČEK:

https://www.facebook.com/people/Zde%C5%88ka-Ortov%C3%A1/100006730388524

Seznam rubrik

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.