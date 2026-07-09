Moje krutě úsměvné léto - 2
Letní šaty jsou pro kolemjdoucí jako nevyžádaný e-mail, uvědomte si to, děvčata všech věkových kategorií, až se budete v těchto větrných dnech ráno oblékat. :-)
Přeji vám všem veselý den.
Zdeňka Ortová
Moje krutě úsměvné léto - 1
Milí čtenáři, vyzývám vás k úsměvu. Nebojte se můj blog rozkliknout. Než si zamícháte kafe, máte ho přečtený.
Zdeňka Ortová
Tropická noc a únik před stářím
Včerejší horký večer doslova tavil myšlenky a klestil cestu k lenošení. Nebo vy jste snad sázeli stromy, kopali tunel a dělali podvojné účetnictví?
Zdeňka Ortová
Víte, kdy stoupá v tropických dnech počet ublížení na zdraví?
Není to kvůli kompetenční žalobě, není to v koloně na dálnici, není to ve frontě na poště, je to když...
Zdeňka Ortová
Jsem něco jako Roger Federer, řekl to o mně Patrik Banga, tak na tom něco bude
Hlavní administrátor našeho blogu to samozřejmě řekl v nadsázce, ale potěšilo mě to, tak by bylo neuctivé, kdybych se s tím nepochlubila. :-)
Zdeňka Ortová
Týká se vás druhá míza?
O druhé míze se většinou hovoří s despektem, někdy i s úšklebkem. Já na ni pohlížím spíš jako na tenisové druhé podání.
|Další články autora
Internet se baví rekonstrukcí náměstí za půl miliardy. Lidé na Jiřáku navrhují bazén nebo prales
Náměstí Jiřího z Poděbrad v Praze, kterému dominuje modernistický kostel Nejsvětějšího Srdce Páně,...
Zapomenutá historie slavného pražského lunaparku Eden. Jeho horská dráha měřila 5 km!
Do Edenu v pražských Vršovicích dnes míří lidé hlavně na koncerty nebo za fotbalem. Před sto lety...
Kam za filmy pod širým nebem? Těchto 8 pražských kin nabízí promítání zcela zdarma
Kam v Praze vyrazit za atmosférou promítání pod širým nebem a neplatit přitom vstupné? Vybrali jsme...
Vypečené pražské semafory. Našli jsme v Praze přechod pro chodce, kde by uspěl jen Usain Bolt
Spěcháte a zelený panáček ne a ne se rozsvítit. Neustálým nervózním mačkáním čudlíku se sice...
Od běžné řidičky k ikoně pražských historických tramvají. Karolína Hubková slaví 13 let
Karolína Hubková je nejznámější pražskou „dámou na kolejích“. Její příběhy vyšly také knižně a už...
Senioři a děti pod jednou střechou. Pardubice chystají bytové projekty po vzoru Vídně
Dostupné bydlení i zdravý sociální mix. Město Pardubice a Rozvojový fond mají velké plány a do...
Ve Zlíně hoří bývalý baťovský areál. Platí třetí stupeň poplachu, rozhlas varuje lidi
Ve Zlíně hoří sklad obuvi v devátém patře budovy číslo 34 v bývalém baťovském továrním areálu. Na...
Grónští básníci a rapeři míří na měsíc autorského čtení do Ostravy
Měsíc autorského čtení v ostravském Kulturním centru Prostor přiváží v červenci přední grónské...
Cesta ke zdravému stárnutí: Otestovaly jsme prémiový komplex Nuvitone PRO pro buněčnou vitalitu
V redakci eMimina si s přibývajícím věkem stále více uvědomujeme, že zdraví a dostatek energie nejsou samozřejmost. Proto jsme se rozhodly na...
- Počet článků 643
- Celková karma 25,44
- Průměrná čtenost 2007x
Facebook: Zdeňka Ortová, BLOG, BLOK, BLOČEK:
https://www.facebook.com/people/Zde%C5%88ka-Ortov%C3%A1/100006730388524