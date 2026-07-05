Moje krutě úsměvné léto - 1
Zdeňka Ortová
Tropická noc a únik před stářím
Včerejší horký večer doslova tavil myšlenky a klestil cestu k lenošení. Nebo vy jste snad sázeli stromy, kopali tunel a dělali podvojné účetnictví?
Zdeňka Ortová
Víte, kdy stoupá v tropických dnech počet ublížení na zdraví?
Není to kvůli kompetenční žalobě, není to v koloně na dálnici, není to ve frontě na poště, je to když...
Zdeňka Ortová
Jsem něco jako Roger Federer, řekl to o mně Patrik Banga, tak na tom něco bude
Hlavní administrátor našeho blogu to samozřejmě řekl v nadsázce, ale potěšilo mě to, tak by bylo neuctivé, kdybych se s tím nepochlubila. :-)
Zdeňka Ortová
Týká se vás druhá míza?
O druhé míze se většinou hovoří s despektem, někdy i s úšklebkem. Já na ni pohlížím spíš jako na tenisové druhé podání.
Zdeňka Ortová
Taky spíte o dvě hodiny méně?
Na tuto otázku sama za sebe odpovídám, že já určitě ano. To se nechlubím. To se nekaji. To přiznávám.
|Další články autora
Internet se baví rekonstrukcí náměstí za půl miliardy. Lidé na Jiřáku navrhují bazén nebo prales
Náměstí Jiřího z Poděbrad v Praze, kterému dominuje modernistický kostel Nejsvětějšího Srdce Páně,...
Beach Eden otevřel největší písečnou pláž v Praze. Návštěvníci kritizují písek i vedro
Kdysi chátrající koupaliště ve Vršovicích se během jediného měsíce proměnilo v nový areál Beach...
50 korun za taxíka? Senioři z Prahy 10 se mají po prázdninách vozit k lékaři i na poštu
Radnice desáté městské části připravuje novou službu, která má usnadnit život starším obyvatelům....
Zapomeňte na nabíječky, Bigster kombinuje LPG, elektřinu a pohon 4x4. Vzali jsme ho do bláta
Namířeno na české řidiče. Za cenu lehce nad 700 tisíc korun vznikl mix, který jinde nenajdete. Nová...
Pražané hledají únik před vedrem, Džbán zůstává zavřený. Pohne s kauzou petice?
Zatímco pražská koupaliště během tropických dnů praskají ve švech, legendární Džbán zůstává už...
Obrat audiovizuálního průmyslu v ČR se v roce 2025 zvýšil o 14,5 pct na 11,3 mld
Obrat audiovizuálního průmyslu v Česku se v roce 2025 meziročně zvýšil o 14,5 procenta na 11,3...
Třeboňská nocturna nabídnou premiéry, filmové melodie i operní galavečer
Mezinárodní hudební festival Třeboňská nocturna od 7. do 11. července nabídne světové premiéry,...
Nefunkční koupaliště v Hodkovicích nad Mohelkou chce město nahradit biotopem
Nefunkční venkovní koupaliště v Hodkovicích nad Mohelkou na Liberecku chce město nahradit přírodním...
Na elektrokoloběžce kličkoval silnicí, po pádu muž nadýchal 1,73 promile
Dvaadvacetiletý muž se minulou neděli brzy ráno zranil při jízdě na elektrokoloběžce v Břeclavi....
Cesta ke zdravému stárnutí: Otestovaly jsme prémiový komplex Nuvitone PRO pro buněčnou vitalitu
V redakci eMimina si s přibývajícím věkem stále více uvědomujeme, že zdraví a dostatek energie nejsou samozřejmost. Proto jsme se rozhodly na...
- Počet článků 642
- Celková karma 25,60
- Průměrná čtenost 2010x
Facebook: Zdeňka Ortová, BLOG, BLOK, BLOČEK:
https://www.facebook.com/people/Zde%C5%88ka-Ortov%C3%A1/100006730388524