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Moje krutě úsměvné léto - 1

Milí čtenáři, vyzývám vás k úsměvu. Nebojte se můj blog rozkliknout. Než si zamícháte kafe, máte ho přečtený.
Autor: Zdeňka Ortová | neděle 5.7.2026 7:43 | karma článku: 13,12 | přečteno: 121x

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Zdeňka Ortová

Tropická noc a únik před stářím

Včerejší horký večer doslova tavil myšlenky a klestil cestu k lenošení. Nebo vy jste snad sázeli stromy, kopali tunel a dělali podvojné účetnictví?

28.6.2026 v 7:25 | Karma: 27,97 | Přečteno: 523x | Diskuse | Ostatní

Zdeňka Ortová

Víte, kdy stoupá v tropických dnech počet ublížení na zdraví?

Není to kvůli kompetenční žalobě, není to v koloně na dálnici, není to ve frontě na poště, je to když...

24.6.2026 v 9:49 | Karma: 32,05 | Přečteno: 886x | Diskuse | Ostatní

Zdeňka Ortová

Jsem něco jako Roger Federer, řekl to o mně Patrik Banga, tak na tom něco bude

Hlavní administrátor našeho blogu to samozřejmě řekl v nadsázce, ale potěšilo mě to, tak by bylo neuctivé, kdybych se s tím nepochlubila. :-)

21.6.2026 v 10:38 | Karma: 22,50 | Přečteno: 388x | Diskuse | Ostatní

Zdeňka Ortová

Týká se vás druhá míza?

O druhé míze se většinou hovoří s despektem, někdy i s úšklebkem. Já na ni pohlížím spíš jako na tenisové druhé podání.

17.6.2026 v 6:30 | Karma: 27,74 | Přečteno: 1106x | Diskuse | Ostatní

Zdeňka Ortová

Taky spíte o dvě hodiny méně?

Na tuto otázku sama za sebe odpovídám, že já určitě ano. To se nechlubím. To se nekaji. To přiznávám.

14.6.2026 v 1:57 | Karma: 24,48 | Přečteno: 440x | Diskuse | Ostatní
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Zdeňka Ortová

  • Počet článků 642
  • Celková karma 25,60
  • Průměrná čtenost 2010x
Jsem spisovatelka, knihovnice, blogerka a žena s hlasitým úsměvem

Facebook: Zdeňka Ortová, BLOG, BLOK, BLOČEK:

https://www.facebook.com/people/Zde%C5%88ka-Ortov%C3%A1/100006730388524

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