Mládí umí o duševním zdraví starší generace zatvrzele pochybovat
To jistě rádi čtou zejména ti z nás, kteří si během pěti let zásadně nejsou schopni vybavit ani devítimístné číslo svého mobilu. Paměť je zkrátka potřeba trénovat. Pokud nechceme dospět k penzijnímu věku jako prosťáčci, které každý ošidí, měli bychom začít paměť posilovat ihned. Zejména mládí umí o duševním zdraví starší generace zatvrzele pochybovat.
Já například ráda vzpomínám na prvňáčka Jéňu, který byl před pár lety pilným čtenářem naší knihovny, jak mi jednou originálně oponoval. V té době jsme na časopisy nadepisovali fixem, že náleží naší knihovně. Jéňu zaujalo, když si všiml, že něco píšu na titulní stranu Čtyřlístku, a začal se vyptávat, jak poznám, že mi čtenář nevrátí místo vypůjčeného časopisu jiný, který nám nepatří. Vysvětlila jsem mu princip značení, ale nechtěl se vzdát možnosti mě obelstít. Vymýšlel variantu, kdy třeba nějaký svůj levnější a třeba i očtený časopis lstivě nadepíše sám a podstrčí mi ho při vracení místo pěkného a dražšího, který si vypůjčil a já to ani nepostřehnu, ale trvala jsem na tom, že já své písmo prostě poznám, takže k omylu dojít nemůže. Chvíli nespokojeně krabatil čelo a pak vykonstruoval možnost, že do falešného nadepisování zapojí jiného dospělého, třeba staršího bráchu. Když viděl, že mě ani tato varianta nezviklala, tak navrhl, že mu s falešným označením časopisu pomůže tatínek, ale smála jsem se, že ani to na mě neplatí, já si prostě svoje písmo poznám a basta! A Jéňa, evidentně zahnaný do kouta, na mě zoufale zvolal: „Paní knihovnice, tak víte, co? Já si počkám, až budete stará, a pak nepoznáte nic!“ A já si dodnes velmi dobře vzpomínám na jeho triumfální výraz i na to, že mi bylo jasné, že jeho představa zmatené zapomnětlivé stařenky osciluje ve věku dámy kolem padesáti let.
Dnes je již Jenda dospělý, ale má utrum. Ještě hodně dlouho si na mě nepřijde. Zúčastnila jsem se totiž tréninku paměti a teď prostě vím, že lze stárnutí mozku oddálit. Lektorka nám prozradila spoustu praktických fíglů, jak naši paměť zotavit. Jeden se mi zalíbil. Požádá-li mě například paní Bušková o pár tulipánů ze zahrádky, mám postupovat tak, že v okamžiku žádosti si v duchu začnu rekapitulovat, co se právě děje: na kostelní věži ukazují hodiny půl páté, stojíme u kašny na náměstí a paní Bušková chce, abych jí zítra odpoledne přinesla tulipány. Až po náročném dni zasednu večer do křesla a zpanikařím, kdo že to po mně odpoledne něco chtěl, ihned si připomenutím všech těch okolností celou situaci bez problémů vybavím. Zatím jsem tuto metodu nevyzkoušela a proto nevylučuji, že mi nakonec v mysli vytane jedině to, že mám zítra odpoledne naházet do kašny tulipány a říct o tom paní Buškové.
Nu, i kdyby tomu tak bylo, žádný hádavý čtenář u mě stejně nemá šanci. Ne snad, že by mi paměť sloužila dokonale, ale naše časopisy už ručně nenadepisujeme, dnes je zdobí čárové kódy.
P.S. Nedávno jsem pana Jendu potkala ve společnosti jeho tříletého syna a na popsanou příhodu jsme spolu se smíchem zavzpomínali. A víte, co mi řekl? Že se děsí chvíle, kdy se jeho potomek začne těšit, až jeho otec bude hloupý.
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