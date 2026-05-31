Maminku Vráti Ebra poslalo gestapo z porodního sálu rovnou do koncentráku
Můj báječný kamarád Vratislav Ebr, po kterém se mi již tři roky, po které tu s námi již není, stále stýská, takové obyčejné štěstí na prahu svého života neměl. Věřím, že i vy si na Vráťu vzpomínáte. Byl známý především jako pražský knihkupec ve výslužbě, ale také jako spisovatel a oblíbený moderátor, jenž zasvětil svůj život literatuře, kterou dovedl neodolatelně popularizovat jako nikdo jiný. Když se 20. října 1942 narodil, jeho maminku Františku Sivkovou – Valčíkovou poslalo gestapo hned z porodního sálu do koncentračního tábora Mauthausen. Tam pak 26. ledna následujícího roku, stejně jako ostatních třináct Valčíkových, byla zavražděna v plynové komoře. S miminkem se nemohla potěšit, přivinout ho k sobě, nakojit ho, prostě nic z toho, co si šťastné maminky hned po porodu se svými děťátky užívají. A čím hrozným se Vráťova maminka provinila? No vůbec ničím. Jen tím, že měla sourozence.
Nacisté tehdy zavraždili téměř všechny příbuzné mužů, kteří 27. května 1942 měli prsty v atentátu na Reinharda Heydricha. Jedním z atentátníků byl i Josef Valčík a Vráťova maminka byla jeho sestra. Vráťa sám se dozvěděl pravdu o svém původu vlastně až na začátku puberty o dvanáct let později od své adoptivní matky.
Malého chlapce si totiž na konci války osvojili manželé Ebrovi a dali mu všechnu svou lásku. V německé rodině jako malé dítě naštěstí neskončil zřejmě proto, že svým vzhledem nesplňoval ideály árijského typu. Ačkoli nakonec prožil šťastné dětství, celý život ho trápily myšlenky na to, za jak strašlivých muk fyzických i duševních jeho biologická maminka musela tři měsíce od jeho porodu žít a umírat. Rozměry té nepředstavitelné hrůzy si dnes můžeme jen domýšlet, a všichni se modleme, abychom je nepoznali. Nikdy nezapomenu na okamžik, kdy mi Vráťa svůj příběh vyprávěl a oba jsme u toho plakali.
Až se tedy za vás bude váš pubertální potomek opět stydět, když ho na ulici bezelstně identifikujete a pozdravíte v hloučku jeho kamarádů, vzpomeňte si prosím na jednu maminku, která v roce 1942 s jistotou věděla, že se takového štěstí nikdy nedočká.
A pokud se vám dostane do ruky některá z desítek knih z autorské dílny Vratislava Ebra, nebojte se zalistovat, nic smutného vás tam nečeká – jen spousta humoru, veselí a úsměvu – protože kdo jiný než jejich autor, by mohl vědět, že jenom s nimi je život darem, který je potřeba rozbalovat s láskou.
Tento blog věnuji s pokorou a úctou všem, kdo v boji proti nacismu přišli o to nejcennější. A věnuji ho i všem, kdo vědí, že už nikdy nic takového nesmíme dopustit.
Zdeňka Ortová
I na gynekologii se dá sledovat hokej
V životě ženy jsou zkrátka chvíle, kdy se pobytu v nemocnici vyhnout prostě nemůže. A nám děvčatům pak nezbývá nic jiného, než přírodu nebo doktora poslechnout.
Zdeňka Ortová
Nedrbejte (se)
Začalo mě svědit tělo. Všude. Bože, jak já jsem se drbala, poškrabovala, no nepříjemné to bylo, ale nepomáhalo nic.
Zdeňka Ortová
Taky míváte pocit, že jste se snad přeslechli?
Věřím, že i vy jste už slyšeli o měkoních. Varuji vás, nevydávejte se za nimi do ZOO, obrok jim tam nasypat nemůžete.
Zdeňka Ortová
Mé vlasti se tleská a ne že ne
Nezlobím se na nikoho, kdo si v tom není jistý v kramflecích, ale můžou vznikat ve chvílích blaženého krásna vtipné momenty.
Zdeňka Ortová
V autě neumím dělat nic jiného než říkat zprava dobrý
Ale jít se podívat na výstavu historických vozidel, na to řidičák nepotřebuju a šla jsem tam opravdu ráda.
|Další články autora
Velkolepost linky B zhatil nedostatek financí. Měla to být pocta československému sklářství
Nejmladší linka pražského metra nevznikla pouze jako obyčejná dopravní spojnice. Stavba byla...
Pět utajených pražských vnitrobloků: Zapadlé kavárny, kde se schovat před ruchem velkoměsta
Kam si v hlavním městě zajít posedět na zahrádku, aniž by vás rušil neodmyslitelný hluk velkoměsta?...
Zákaznická nedůvěra roste. Řezání bot pásovou pilou se stalo globálním hitem
Uvnitř luxusních tenisek za desítky tisíc korun se klidně mohou nacházet místo kvalitních výplní...
Velké ryby nejsou jen mužskou záležitostí, rybářka Gabriela je toho důkazem
Lov trofejních kaprů už dávno není jen doménou mužů. Gabriela Tauberová z Organizace...
Podívejte se do hampejzu, který měl 65 kamrlíků. Kdo se v holešovickém nevěstinci usadí příště?
„Jen v nakupování a souložení zůstala ještě nějaká šťáva,“ tak zní jeden z citátů na zdi Haly 18 v...
Stavba obchvatu Svoru si vyžádá uzavírku, řidiči si zajedou třicet kilometrů
Výrazné komplikace čekají řidiče na Novoborsku. Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) od začátku června...
Vraclav na Orlickoústecku obnoví bývalé lázně, chce tam mít pokoje i kavárnu
Obec Vraclav na Orlickoústecku postupně obnoví chátrající budovu bývalých lázní v barokním areálu...
Dům s věžičkou Broumov proměnil ve výstavní knihovnu, láká nejen čtenáře
Z někdejší okresní pojišťovny z roku 1911 má Broumov na Náchodsku knihovnu, která zve na kulturu i...
Muž pomohl najít pomník Primavesiho na Krnovsku. Po památce pátral vnuk starosty
Věděl o něm, protože si do tamního lesa chodil hrát jako kluk. Teď pomohl zarostlý a zapomenutý...
Akční letáky
Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!
- Počet článků 632
- Celková karma 25,43
- Průměrná čtenost 2032x
Facebook: Zdeňka Ortová, BLOG, BLOK, BLOČEK:
https://www.facebook.com/people/Zde%C5%88ka-Ortov%C3%A1/100006730388524