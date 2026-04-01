Leonardo DiCaprio ve Velvarech…
Film režiséra Martina Scorsese se momentálně natáčí nejen v Praze, ale i na dalších pěkných místech a zákoutích naší vlasti.
Před pár dny zaplnili část velvarského náměstí, kde sídlí naše knihovna, filmaři. Celý den zde natáčeli některé záběry příběhu o americkém manželském páru, který cestuje do malého zasněženého evropského městečka, aby si osvojil dítě. Tuto informaci jsem si našla na internetu, protože jsem o natáčení neměla ani šajn. Ale fakt je, že mě při ranní cestě do práce při pohledu na umělým sněhem notně namaskovaná zamrzlá auta spontánně začaly zábst nohy, tak jsem si v knihovně ještě před obsloužením prvního čtenáře uvařila horké kafe a přišlo mi k duhu.
Celý den jsem ale bohužel neměla možnost se o filmařskou práci víc zajímat. Pochopte, že žádný z našich čtenářů by neocenil, že jsem se potulováním kolem natáčení dozvěděla, co je to kantna, voiceover nebo cliffhanger, zatímco on čekal, až mu pro toho jejich maturanta podám Maryšu a Povídky malostranské. Já jsem však ve společnosti větší části filmového štábu naprosto nečekaně strávila podvečerní půlhodinku v naší kavárně Záložna, kam se filmaři přišli občerstvit, a já jsem tam jako každé úterý cestou z práce popíjela kapučíno a četla knihu. Je to moje oblíbená chvilka, kterou si dovolím doporučit i vám. Obsluhující už ví, že ta paní, co sedí sama u stolku a loví z kabelky brýle a knihu, bude chtít kapučíno s bezlaktózovým mlékem, a že sušenku, kterou ke kávě servírují, bude chroustat tak šikovně, že knižní příběh nezasviní ani drobkem. Je to báječný mezičas. Z práce už jsem odešla, ale doma ještě nejsem. Prostě nadechnutí mezi povinnostmi, které se mi osvědčilo, protože mě neuvěřitelně osvěží.
Filmaři se však ani u kávy moc nezdržovali, popíjeli ji, ale zároveň stále někam spěchali, ze sluchátek se po celé kavárně rozléhaly rázné povely, a hemžilo se to tam takovým kvapíkem, až jsem měla okamžiky, že jsem si nemohla vzpomenout, kdo byl na začátku kapitoly zavražděný a musela jsem listovat zpátky. A tak jsem knihu odložila a jen ten bzukot pozorovala. Je zvláštní, se tohoto světa letmo dotknout, je zajímavé si všimnout, chvíli vidět, prostě si přivonět.
A teď přichází chvíle, kdy se vám omlouvám za kulišárnu v názvu mého dnešního blogu, protože jeho dokončení vám odtajním až nyní. Doufám, že se za to na mě v dnešní aprílový den nezlobíte. Takže ještě jednou: Leonardo DiCaprio ve Velvarech… nebyl. Tato herecká osobnost k nám bohužel nezavítala. Podle vyslechnutých a samozřejmě tím pádem neověřených informací filmového osazenstva ho ve Velvarech zastoupil dublér. Nu, zasněžená auta skutečně evokovala silně mrazivý zimní den, tak pan Leonardo třeba nechtěl nastydnout, to se dá pochopit.
Ale zároveň jsem z poznámek filmařů pochopila, že se jim naše malebné město líbí a bylo mi jasné, že až se to doslechne Leonardo DiCaprio, tak bude hořce litovat, že do Velvar nepřijel.
Zdeňka Ortová
Velikonoční zajíčci s Montezumovou pomstou
Který cestovatel by neznal faraonovu kletbu, případně Montezumovu či sultánovu pomstu? Na břichabol pak samozřejmě nevzpomíná tak rád jako na pyramidy.
Zdeňka Ortová
Vy si fakt kazíte nedělní poledne koukáním na politiku?
No já tedy v žádném případě ne. Jsem totiž slušně vychovaná a vím, co se v neděli patří, a co je chucpe.
Zdeňka Ortová
Když děti místo otáčení stránek přejíždějí po knize prstem jako po tabletu
Skutečnost, že knihy nemají dotykový displej a nedá se z nich připojit k internetu, je v některých dětských očích jejich velký hendikep.
Zdeňka Ortová
Když chlap ženu pochopí po svém
Pánové jsou skvělí v tom, že si i nepříjemnou situaci dovedou vyhodnotit po svém tak, aby jim vyhovovala.
Zdeňka Ortová
Zatracený magický den 26. 2. 2026 plný svateb
Pro mě si tento uhrančivý den nachystal tolik nepříjemného a bolavého, že bych o svatební rumraj nestála, ani kdyby mi spadl zadarmo do klína.
|Další články autora
Apríl v plné síle: Tank pro strážníky i dvoupatrové tramvaje. Podívejte se na povedené žerty
V tento den je internet plný přelomových novinek. Město Šumperk pro své strážníky pořídilo tank,...
Velikonoce 2026: Kdy jsou prázdniny, otevírací doba obchodů, tradice a co nedělat na Velký pátek?
Pletení pomlázek, barvení vajec, ale i nákupy nového oblečení, aby nás „nepokakal beránek“....
StarDance 2026 se blíží. Zatančí rockerka, spekuluje se o populární herečce i tenisové legendě
Na podzim se na televizní obrazovky vrátí oblíbená taneční soutěž, ve které známé osobnosti usilují...
Nejhladovější ulice. Možná nejenom v Praze 7. Vítězí tady kebab, špatně si nevedou ani česká jídla
Takoví Krušnohorci dávají k dobru, že ve vesnicích, po kterých po vystěhování Němců po 2. světové...
Zelené pivo je tu. Kde si vychutnat velikonoční speciál a který pivovar do něj přidává řasu?
Češi jsou národem pivařů a pivovary je rády hýčkají speciály. K Velikonocům už neodmyslitelně patří...
Na koridoru u Kolína srazil vlak člověka, část spojů jezdila odklonem
Provoz na železničním koridoru v úseku Kolín - Záboří nad Labem byl zastavený, vlak tam v pondělí...
Přítel Borna, nepřítel komunistů. V Mostě je výstava uznávaného umělce Jelínka
V prostorách Oblastního muzea a galerie v Mostě (OMGM) jsou k vidění obrazy Oldřicha Jelínka,...
V Českém ráji vzniká rezervace divokých koní, první dorazily březí klisny
Nová rezervace divokých koní vzniká v Českém ráji. Ochránci přírody zatím přivezli dvě březí...
Kleinova kavárna hostila smetánku i obchodní jednání, po válce z ní byla jídelna
Kdyby se čestné občanství udělovalo za rozsah zásluh o město, musel by Filipp Klein z Jeseníku...
