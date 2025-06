Kvůli roku narození se nenechte šikanovat

Rok narození nesmí být karabáčem, kterým nám ostatní mávají nad hlavou, abychom jim nepřekáželi. Nenechte si to líbit.

Nedávno mi v knihovně jeden dvanáctiletý chlapec řekl, že se stydí za svoji babičku, protože je stará a každou chvíli o něco zakopne. V tomto případě si člověk s pochopením povzdychne a pomyslí něco o pošetilém mládí. Podstatně horší je, když vás do starého železa zařadí váš dospělý potomek, ačkoli máte ve svých pětapadesáti pocit, že ještě zdaleka nemáte vše pěkné za sebou, slovo budoucnost pro vás není utopií, a jste přesvědčeni, že má pro vás život v rukávu ještě nějakou zajímavou šanci. A víte, co je na tom nejlepší? Že to vaše třicetileté dítě nemá pravdu. Pravdu máte vy!

Věděli jste například, že naše vynikající herečka Otýlie Beníšková dostala svoji první filmovou roli ve svých sedmapadesáti letech? A že její neméně slavná sestra Terezie Brzková dokonce až ve čtyřiašedesáti?

A taky že fotograf Miroslav Tichý se svými černobílými obrázky žen proslavil až po osmdesátce? A představte si, že zakladatel české farmakologie Karel Chodounský začal ve věku 76 let přednášet na brněnské Masarykově univerzitě?

Pijete někdy Coca Colu? Pak vězte, že ji na trh uvedl John Pemberton ve svých 55 letech. Dnes by nad ním na pracáku lomili rukama v představě, jakou fušku jim dá tak starého uchazeče o zaměstnání umístit.

Když bylo naší Květě Legátové 81 let, vydala povídkovou knihu Želary, ze které se stal bestseller. G.B. Shaw napsal za svůj život přes padesát her a tvořil ještě po svých devadesátinách.

A víte, že Ray Kroc, který stojí za založením sítě McDonalds, do svých 52 let jen prodával papírové kelímky a mixéry?

A to ještě není vše. Četla jsem o nejstarším aktivním britském kulturistovi Tedu Brownovi, který v jednaosmdesáti podával obdivuhodné sportovní výkony. Třeba v disciplíně bench-pres uzvedl 70 kilogramů, v dřepu 90 kilo a „v mrtvém tahu“ 130 kilo. Když si představíte vašeho třicetiletého synátora, jak s jedním balením minerálek funí do třetího patra, určitě cítíte jisté zadostiučinění.

Významný americký lékař Norman W. Walker zabývající se zdravím a výzkumem výživy napsal svoji poslední knihu ve 113 letech. Zásadně neslavil narozeniny a s oblibou říkával, že je věkuprostý. A kosmonaut John Glenn letěl do vesmíru ještě jako 77letý!

A tušili jste, že Goethe napsal Fausta po osmdesátce? A že v tomtéž věku namaloval Michelangelo některá ze svých nejlepších děl? Že když Edisonovi bylo přes devadesát, tak ještě stále objevoval?

V roce 2011 vyhrál žokej Josef Váňa v sedle Tiumena Velkou pardubickou pár dní před svými 59. narozeniny. Kdyby o jeho sportovním osudu měli rozhodovat ti pánové, co moji 52letou kamarádku nechtěli kvůli jejímu dávnému roku narození zaměstnat, dovolili by panu Váňovi tak maximálně kydat hnůj.

Dnešním blogem jsem chtěla jen říct, že rok narození nesmí být karabáčem, kterým nám někdo mává nad hlavou. Je to jen číslice, kterou můžeme svým konáním kdykoli pozdržet. A v žádném věku se nenechme šikanovat, máme to ve svých rukou. Radši si říkejme to, co zmíněný lékař Walker: jsme věkuprostí!