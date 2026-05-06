Které jídlo začíná prvními dvěma písmeny vašeho příjmení?
To je tak. Kamarádka ví, že mám ráda hry se slovy, že si s chutí namáhám mozkové závity, že prostě nezkazím žádnou hru a hned se zapojím, proto mi tentokrát nepředestřela žádnou ze svých logických hádanek, které mi občas na uvítanou dává, ale zeptala se mě, jestli bych zkusila pojmenovat nějaké jídlo, které začíná prvními dvěma písmeny mého příjmení. A nemusím prý zůstávat jen u svého jména, můžu si vzpomenout i na své přátele a známé, případně na čtenáře naší knihovny nebo na kolegyně a kolegy blogery… Mozkové závity se mi prý při tom budou tak užitečně promazávat, že je nebudu slyšet vrzat ani až oslavím devadesátiny. Vyprávěla jsem o tomto zajímavém zadání svojí knihovnické kolegyni, když v tu chvíli vstoupila paní Špitálská a pronesla větu, kterou jste si přečetli v úvodu.
Pochválila jsem její pohotovost a přiznala jsem se, že se svým příjmením mám v tomto ohledu velké potíže, protože si zaboha nemůžu vzpomenout na žádné jídlo, kterým bych mohla hru osvěžit. Napadlo mě jen oregano, ale to by mi kamarádka neuznala, protože vím určitě, že dobromysl jsem ještě nikdy neslupla ani ke svačině natož k obědu.
A tak jsem si honem vzpomínala na známé, kteří by s tímto zadáním nemohli mít takové potíže jako já. Třeba paní Šulcová by mohla uvést šunkofleky, pan Kubů kulajdu, paní Veverková vepřo, knedlo zelo, pan Brousek bramboráky, paní Vlčková vlašský salát a paní Jirkovská by určitě jmenovala jitrnici. No pěkně jsem si mozek potrénovala. Ale nejvíc jsem se zasmála, když mi náš soused pan Cerman řekl: „celé kuře“.
No schválně si to zkuste a třeba se v diskusi pochlubte, jaký pokrm vyplodila první dvě písmena vašeho příjmení.
Ale když se mám vrátit k příjmení svému, ach jo, přece to nevzdám. Takže, Ortová, mysli, vymýšlej, kombinuj… a už vím, úkol přece nezní, že to jídlo jsem někdy musela okusit, moje odpověď tedy zní: OREL NA MÁSLE. Uff, ještě že je to jenom hra a nemusím kvůli tomu nakoupit pět kilo másla a uštvat dravce.
P.S. Jako bonus vám prozradím, že kamarádka, která mi hru se slovy zadala, se jmenuje Fialová a svoji odpověď mi napsala do e-mailu: Finská vodka. No asi jí to neuznám. I když co já vím, co ona obědvá, že jo. 😊
Zdeňka Ortová
Facebook: Zdeňka Ortová, BLOG, BLOK, BLOČEK:
https://www.facebook.com/people/Zde%C5%88ka-Ortov%C3%A1/100006730388524