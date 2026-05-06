Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Které jídlo začíná prvními dvěma písmeny vašeho příjmení?

Španělský ptáček, odpověděla mi paní Špitálská, když si přišla k nám do knihovny půjčit svoji pravidelnou dávku pěti knih na měsíc.

To je tak. Kamarádka ví, že mám ráda hry se slovy, že si s chutí namáhám mozkové závity, že prostě nezkazím žádnou hru a hned se zapojím, proto mi tentokrát nepředestřela žádnou ze svých logických hádanek, které mi občas na uvítanou dává, ale zeptala se mě, jestli bych zkusila pojmenovat nějaké jídlo, které začíná prvními dvěma písmeny mého příjmení. A nemusím prý zůstávat jen u svého jména, můžu si vzpomenout i na své přátele a známé, případně na čtenáře naší knihovny nebo na kolegyně a kolegy blogery… Mozkové závity se mi prý při tom budou tak užitečně promazávat, že je nebudu slyšet vrzat ani až oslavím devadesátiny. Vyprávěla jsem o tomto zajímavém zadání svojí knihovnické kolegyni, když v tu chvíli vstoupila paní Špitálská a pronesla větu, kterou jste si přečetli v úvodu.

Pochválila jsem její pohotovost a přiznala jsem se, že se svým příjmením mám v tomto ohledu velké potíže, protože si zaboha nemůžu vzpomenout na žádné jídlo, kterým bych mohla hru osvěžit. Napadlo mě jen oregano, ale to by mi kamarádka neuznala, protože vím určitě, že dobromysl jsem ještě nikdy neslupla ani ke svačině natož k obědu.

A tak jsem si honem vzpomínala na známé, kteří by s tímto zadáním nemohli mít takové potíže jako já. Třeba paní Šulcová by mohla uvést šunkofleky, pan Kubů kulajdu, paní Veverková vepřo, knedlo zelo, pan Brousek bramboráky, paní Vlčková vlašský salát a paní Jirkovská by určitě jmenovala jitrnici. No pěkně jsem si mozek potrénovala. Ale nejvíc jsem se zasmála, když mi náš soused pan Cerman řekl: „celé kuře“.

No schválně si to zkuste a třeba se v diskusi pochlubte, jaký pokrm vyplodila první dvě písmena vašeho příjmení.

Ale když se mám vrátit k příjmení svému, ach jo, přece to nevzdám. Takže, Ortová, mysli, vymýšlej, kombinuj… a už vím, úkol přece nezní, že to jídlo jsem někdy musela okusit, moje odpověď tedy zní: OREL NA MÁSLE. Uff, ještě že je to jenom hra a nemusím kvůli tomu nakoupit pět kilo másla a uštvat dravce.

P.S. Jako bonus vám prozradím, že kamarádka, která mi hru se slovy zadala, se jmenuje Fialová a svoji odpověď mi napsala do e-mailu: Finská vodka. No asi jí to neuznám. I když co já vím, co ona obědvá, že jo. 😊

Autor: Zdeňka Ortová | středa 6.5.2026 9:43 | karma článku: 8,23 | přečteno: 68x

Nominujte autora do ankety Bloger roku

Další články autora

Zdeňka Ortová

Nemůžu vystát nejapnosti, které se v televizi za humor jen vydávají

Jsou většinou ušité z materiálu nevkusné jednoduchosti, který dobrému humoru nesluší, takže divákům není kýžené veselo, ale smutno.

2.5.2026 v 7:00 | Karma: 41,55 | Přečteno: 3005x | Diskuse | Ostatní

Zdeňka Ortová

Zabila vás v poslední době nějaká poezie?

Četla jsem ráno verše od blogera Vladimíra Gottwalda, díky nimž budu mít pěkný celý den, ale taky včera od básníka, kterého již určitě hledá tým psychiatrů.

29.4.2026 v 9:19 | Karma: 23,09 | Přečteno: 317x | Diskuse | Ostatní

Zdeňka Ortová

My ženy nejsme kruté, my své muže nemučíme

Historie nám naznačuje, že muži vůči ženám tak cimprlich nejsou. Vyprávět by o tom mohla každá Bílá paní.

26.4.2026 v 7:00 | Karma: 21,68 | Přečteno: 376x | Diskuse | Ostatní

Zdeňka Ortová

Na podzim se ptáci houfují sedáním na dráty, na jaře puberťáci sedáním na lavičky

Když je příležitost se zasmát, učiním tak, ale pak o tom většinou píšu, nebo to fotím, případně to rozkecám.

23.4.2026 v 22:55 | Karma: 19,58 | Přečteno: 317x | Diskuse | Ostatní

Zdeňka Ortová

Nemravná rada manželkám blogerů

Manželky a partnerky blogerů to mají těžké ve chvíli, kdy jejich drahý chytne slinu a píše a píše, ale ještě těžší to je, když zoufale okusuje tužku či klávesnici a námět nikde...

19.4.2026 v 8:33 | Karma: 22,52 | Přečteno: 484x | Diskuse | Ostatní
Další články autora

Nejčtenější

5 pumptracků v Praze, které musíte vyzkoušet. Jeden je nejdelší na světě

Pumptrack Štvanice
28. dubna 2026

Baví děti i dospělé, zlepšují techniku jízdy a nepotřebujete na nich šlapat. Pumptracky, tedy...

7+2 nejhorších výletních cílů v Česku. Hororové kulisy, pasti na turisty i skutečně nebezpečný les

Jedno z nejděsivějších míst v České republice se nachází ve Rváčově nedaleko...
30. dubna 2026  15:04

Kam na výlet po Česku? Kromě zaručených míst slibujících skvělé zážitky existují i lokality, kam...

Nová lanovka na Petřín se postupně odhaluje, vozy už mají zakrytá jen čela. Podívejte se

Nové vozy lanovky na Petřín už mají zakrytá jenom čela.
29. dubna 2026  16:30,  aktualizováno  19:13

Nová lanovka na Petřín od designérky Anny Marešové se zbavuje ochranných obalů a odhaluje svou...

Blíží se další výluka, metro C tři dny nepojede. Jak se dostat z Kobylis na Pankrác?

Stanice metra Budějovická
4. května 2026  10:10

Kdo si na prodloužený květnový víkend naplánoval rychlou cestu přes centrum metrem, bude muset...

Pražský maraton 2026: Běžci ovládnou ulice, doprava vsadí na metro

Tereza Hrochová během Pražského maratonu
2. května 2026  7:58

Už zítra (3. května 2026) se metropole promění v dějiště jedné z největších sportovních událostí...

Vlkochodci na Anifilmu představují slavné irské studio

I letos se liberecká Galerie Lázně zapojila do mezinárodního festivalu...
6. května 2026  10:52,  aktualizováno  10:52

I letos se liberecká Galerie Lázně zapojila do mezinárodního festivalu animovaných filmů Anifilm....

Ujíždějící řidič po dopadení nezatáhl ruční brzdu, auto málem smetlo policejní vůz

Policista po honičce pohotově zabrzdil ujíždějící auto
6. května 2026  10:52,  aktualizováno  10:52

Dramatickou chvíli zažili policisté v Šenově na Ostravsku, kteří naháněli řidiče jezdícího často...

Policie pátrá po seniorovi z Chrudimska, pohřešovaný je od pondělí

ilustrační snímek
6. května 2026  9:01,  aktualizováno  9:01

Policisté hledají pětaosmdesátiletého seniora z Chrudimska. Rodina ho viděla naposledy v pondělí...

vydáno 6. května 2026  10:42

Čas maturit na středních školách po roce je opět tu. Nejednoho maturanta lze poznat s různým...

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Zdeňka Ortová

  • Počet článků 626
  • Celková karma 25,25
  • Průměrná čtenost 2043x
Jsem spisovatelka, knihovnice, blogerka a žena s hlasitým úsměvem

Facebook: Zdeňka Ortová, BLOG, BLOK, BLOČEK:

https://www.facebook.com/people/Zde%C5%88ka-Ortov%C3%A1/100006730388524

Seznam rubrik

Hlasujte v anketě Bloger roku 2025
a vyhrajte v soutěži!

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.