Když vaše chlupatá kamarádka musí na operaci
Když jsem si brala na letošní olympiádu jako vždy dovolenou, netušila jsem, že mě hned na jejím začátku bude víc než boje o medaile trápit boj o život, který nečekaně ze dne na den sváděla moje milovaná Nelinka. Můj pudlík, moje roztomilá oddaná kamarádka, která mi dosud přinášela do života jen čirou radost, nadšené vrtění ocásku a ničím nepodmíněnou lásku. Kdo něco podobného zažil, ten ví, jaký hrozný pocit je, když vám pejsek zoufale hledí do očí a hledá u vás záchranu, ve chvíli, kdy mu veterinář píchá do žíly, protože věří, že vy jste jeho jistota, která mu přece nenechá ublížit. A vy ten vystrašený chlupatý uzlíček hladíte a broukáte mu do ouška, že to dobře dopadne a zase si spolu budete užívat všechny ty báječné chvíle jako dosud. Ale zároveň se vám jako těžký balvan převalují v hlavě veterinářova vážná slova o zánětu dělohy, o sepsi, která již nastala a o tom, že i v případě úspěšné operace budou následující dny opravdu bojem o život a zdraví.
A když vaše láska za čtyři dny po operaci poprvé projeví zájem o obsah mističky, pak vám z té radosti, že se vše v dobré obrací, přijde fakt, že naši hokejisti budou letos bez medaile, jako sice nepříjemná, ale zcela neškodná sportovní kaňka. Ostatně Nelinka se vždycky, když vykřiknu GÓÓÓL, lekne a přiběhne se podívat, co blbnu, tak jsem ji alespoň nerušila v rekonvalescenci.
S Nelinkou mě na slánskou veterinu vozila sestřenice, která pak o tom, co našeho pejska potkalo, vyprávěla svojí čtyřleté vnučce Lottynce. Jenže malému děvčátku žádné podrobnosti samozřejmě nesdělovala, jen jí ukázala fotografii, kterou pro vás do blogu též přidávám. Jenže holčička chtěla vědět hlavně to, proč má pejsek zavázanou nožičku? Babička jí vysvětlila, že jí tam pan doktor píchá injekce, aby ji nebolelo operované bříško. Lottynka se rozzářila, že teď už přesně ví, co se pejskovi stalo. „Babi, tak ona tedy Nelinka snědla žvýkačku, že jo.“ „Ale kdepak, pejskové žvýkačky nejedí a teta by jí přece žádnou nedala,“ vysvětlovala jí sestřenka. Lottynka se jen velice krátce zamyslela a debatu uzavřela slovy: „Tak to si jí musela vzít sama!“
A teď mi dovolte, abych předešlý odstaveček pro vás rozšifrovala. Lottynka má ráda žvýkačky, ale občas se jí povede nějakou spolknout, tak sem tam jednu dostane, ale přežvykuje ji pod bedlivým dozorem s vysvětlením, že kdyby žvýkačky schválně polykala, tak by ji mohlo rozbolet bříško a třeba by i musela na operaci. A v té kouzelné dětské hlavičce se zrodilo jasné vysvětlení. Pejsek má operované bříško. A co způsobí operaci bříška? Žvýkačka. A když ji nedostane, tak si ji přece tajně vezme sám, protože ona to tak taky dělá. 😊
P.S. Přeji všem pevné zdraví, ať už máte nohy dvě nebo čtyři, ať máte chlupatou srst nebo depilaci, prostě buďte zdraví!!!
Zdeňka Ortová
