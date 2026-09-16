Když váš syn žužlá věčný dudlík, vaše snacha to neocení
Pro úvod dnešního blogu jsem si zvolila výstižný aforismus mého oblíbeného esejisty Gabriela Lauba. Jsou mezi námi totiž muži, kteří pupeční šňůru považují za pružné lano na bungee jumping, jehož hlavní vlastností je trvalý návrat a neodstřihnutelnost. To vše se prolíná s doživotní opečovávaností a tápající nejistotou v dospělém životě. Pánům, kteří žužlají věčný dudlík, se tak trochu s úšklebkem říká mamánci.
Takto postižený bývá pro životní partnerku pohromou, protože mužův vztah k ženám většinou čerpá z předchozího vztahu s matkou. Základní měrnou jednotkou budiž fakt, že matka není totéž co služka, a že když si syn opláchne hrníčky od snídaně, nestává se automaticky doživotním kuchyňkou v květované zástěře. I po této činnosti se může normálně holit a zvedat činky, aniž ztratil na mužnosti.
Tady leží ladem nezorané pole působnosti pro všechny matky. Určitě jste právem pyšná na vše, co jste syna pro život naučila. Teď spokojeně sledujete, jak se mu vydařila studia, že umí jíst příborem, zavazovat si tkaničky dvěma způsoby, že neráčkuje, nemlaská, neutírá si nos do rukávu, svede vyjmenovat všechny kluby NHL, že nežebrá ani nekrade. Věřte, že to vše vaše nastávající snacha také ocení, zvláště když i ona oplývá stejnými kvalitami. Pravou mateřskou svatozář si ale zasloužíte jen tehdy, pokud váš syn ví, že inkaso není druh tenisového úderu, do kterého dne v měsíci je potřeba zaplatit nájem, jak se sjednává úrazové pojištění, kde se vyměňují občanské průkazy, že odpadkový koš se nejen sám nenaplní, ale ani nevyprázdní, a že i ponožky žijí v páru.
K výchově soběstačného syna by leckterá maminka zkrátka potřebovala vyfasovat hned v porodnici podrobný manuál. Než k tomu naše zdravotnictví dospěje, vypracovala jsem zatím své malé VÝCHOVNÉ DESATERO:
1. Syn má svoji hrdost, po které mu nesmíte šlapat posluhováním.
2. Vaše pomocná ruka nesmí jeho horní končetinu změnit v chapadlo.
3. Pomačkané oblečení není symbolem ležérní elegance, ale zbabělým strachem ze žehličky.
4. Nepořádek v synově pokoji nemá nic společného s vývojem jeho osobnosti, je to obyčejná lenost.
5. Chvalte syna, že umí pracovat s umělou inteligencí, ale pošeptejte mu, že trenýrky a ponožky si musí vyprat sám, jak to bude chtít po AI, začne se tvářit, že ho nezná.
6. Výchova není totéž co drezúra, zvláště pokud nechcete, aby dospělý život vašeho syna připomínal cirkus.
7. Chlapec bez pravidelných povinností se stává mužem bez charakteru.
8. Úklidové heslo - co je mokré, to je čisté - patří výhradně na vojnu, ale váš syn je civilista.
9. Při kupování květin se testosteron nevypařuje.
10. Vychovávejte syna tak, jak byste si přála, aby jiná matka vychovala svého syna pro vaši dceru.
P.S. Doufám, že vás při respektování tohoto skvělého desatera nezviklá, že já žádného syna nemám :-)))
Zdeňka Ortová
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