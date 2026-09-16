Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Když váš syn žužlá věčný dudlík, vaše snacha to neocení

Zdeňka Ortová
„Každý muž potřebuje k životu tři ženy: matku, manželku a alespoň jednu, která ho považuje za muže.“

Pro úvod dnešního blogu jsem si zvolila výstižný aforismus mého oblíbeného esejisty Gabriela Lauba. Jsou mezi námi totiž muži, kteří pupeční šňůru považují za pružné lano na bungee jumping, jehož hlavní vlastností je trvalý návrat a neodstřihnutelnost. To vše se prolíná s doživotní opečovávaností a tápající nejistotou v dospělém životě. Pánům, kteří žužlají věčný dudlík, se tak trochu s úšklebkem říká mamánci.

Takto postižený bývá pro životní partnerku pohromou, protože mužův vztah k ženám většinou čerpá z předchozího vztahu s matkou. Základní měrnou jednotkou budiž fakt, že matka není totéž co služka, a že když si syn opláchne hrníčky od snídaně, nestává se automaticky doživotním kuchyňkou v květované zástěře. I po této činnosti se může normálně holit a zvedat činky, aniž ztratil na mužnosti.

Tady leží ladem nezorané pole působnosti pro všechny matky. Určitě jste právem pyšná na vše, co jste syna pro život naučila. Teď spokojeně sledujete, jak se mu vydařila studia, že umí jíst příborem, zavazovat si tkaničky dvěma způsoby, že neráčkuje, nemlaská, neutírá si nos do rukávu, svede vyjmenovat všechny kluby NHL, že nežebrá ani nekrade. Věřte, že to vše vaše nastávající snacha také ocení, zvláště když i ona oplývá stejnými kvalitami. Pravou mateřskou svatozář si ale zasloužíte jen tehdy, pokud váš syn ví, že inkaso není druh tenisového úderu, do kterého dne v měsíci je potřeba zaplatit nájem, jak se sjednává úrazové pojištění, kde se vyměňují občanské průkazy, že odpadkový koš se nejen sám nenaplní, ale ani nevyprázdní, a že i ponožky žijí v páru.

K výchově soběstačného syna by leckterá maminka zkrátka potřebovala vyfasovat hned v porodnici podrobný manuál. Než k tomu naše zdravotnictví dospěje, vypracovala jsem zatím své malé VÝCHOVNÉ DESATERO:

1. Syn má svoji hrdost, po které mu nesmíte šlapat posluhováním.

2. Vaše pomocná ruka nesmí jeho horní končetinu změnit v chapadlo.

3. Pomačkané oblečení není symbolem ležérní elegance, ale zbabělým strachem ze žehličky.

4. Nepořádek v synově pokoji nemá nic společného s vývojem jeho osobnosti, je to obyčejná lenost.

5. Chvalte syna, že umí pracovat s umělou inteligencí, ale pošeptejte mu, že trenýrky a ponožky si musí vyprat sám, jak to bude chtít po AI, začne se tvářit, že ho nezná.

6. Výchova není totéž co drezúra, zvláště pokud nechcete, aby dospělý život vašeho syna připomínal cirkus.

7. Chlapec bez pravidelných povinností se stává mužem bez charakteru.

8. Úklidové heslo - co je mokré, to je čisté - patří výhradně na vojnu, ale váš syn je civilista.

9. Při kupování květin se testosteron nevypařuje.

10. Vychovávejte syna tak, jak byste si přála, aby jiná matka vychovala svého syna pro vaši dceru.

P.S. Doufám, že vás při respektování tohoto skvělého desatera nezviklá, že já žádného syna nemám :-)))

obrázek: chatgpt.com

Autor: Zdeňka Ortová | středa 16.9.2026 9:45 | karma článku: 0 | přečteno: 29x
Vstoupit do diskuse (0 příspěvků)

Další články autora

Zdeňka Ortová

Nekopejte do sebe kafe jako panáka

Pijte ho dlouho, ať si vyčistíte hlavu, ať u toho stihnete s přáteli všechno probrat... samozřejmě mimo pracovní dobu.

11.9.2026 v 9:02 | Karma: 17,55 | Přečteno: 252x | Diskuse | Ostatní

Zdeňka Ortová

Začínám mít svoje stárnutí ráda. A co vy?

Jestli fakt chcete vědět, jak se mi to stalo, pak vás ráda uvítám uvnitř svého dnešního blogu, třeba se vám to taky bude hodit.

8.9.2026 v 15:53 | Karma: 24,41 | Přečteno: 398x | Diskuse | Ostatní

Zdeňka Ortová

Taky chodíte na houby, i když nemáte orientační smysl?

Ani nevím, jestli je lepší se v lese ztratit jako úspěšný houbař s košíkem plným hub, nebo jako nekňuba s červivým klouzkem.

7.9.2026 v 6:30 | Karma: 23,82 | Přečteno: 716x | Diskuse | Ostatní

Zdeňka Ortová

Vaše prázdninové plány mohou dětem připadat jako vyhrožování

Milí rodiče a prarodiče, uvědomte si, že některé vaše dobře míněné prázdninové sliby mohou dětem připadat jako výhružky.

29.8.2026 v 8:24 | Karma: 25,42 | Přečteno: 545x | Diskuse | Ostatní

Zdeňka Ortová

Moje statusy aneb Když chci být krásnější

Pokud máte chuť pro sebe něco zdravého udělat, v žádném případě se nedívejte do zrcadla, koukejte se na televizi.

25.8.2026 v 9:49 | Karma: 22,89 | Přečteno: 428x | Diskuse | Ostatní
Další články autora

Nejčtenější

Přes sto let staré turbíny stále pracují. Česko ukrývá unikátní průmyslové dědictví

Weisshuhnův kanál a elektrárna
10. září 2026  17:15

Voda, turbína a poctivé řemeslo. Zdánlivě jednoduchý princip dokáže fungovat neuvěřitelně dlouho....

Chytrá mapa ví, kde rostou! Dirigent Národního divadla našel hřiby jako z pohádky

Václav Zahradník se synem Vaškem. Jejich revírem jsou lesy kolem šumavského...
8. září 2026

Po dlouhém suchu se situace v českých lesích konečně mění. Aktuální mapa Českého...

Nový James Bond už je údajně vybraný. V tomto článku si přečtete jeho jméno

Pro někoho je jediný Bond – Sean Connery.
9. září 2026  15:53

Jack Lowden, Callum Turner, Jacob Elordi, Paul Mescal, Harris Dickinson a Jack Barton. Jedno z...

Proč má pražské metro stěrač? V tunelech neprší, přesto ho vlaky potřebují

Stanice metra Skalka leží na trase A.
14. září 2026  8:20

V podzemí neprší, přesto mají vozy pražského metra na čelním skle stěrač. Není tam pro parádu....

Stoleté stroje z Koh-i-nooru zůstanou ve Vršovicích. Továrna dostane nový život

Před továrnou Koh-i-noor ve Vršovicích
12. září 2026  14:02

Vršovická továrna Koh-i-noor se po letech uzavřeného provozu promění v novou část města. Historické...

Ve skladu nemocnice v Ivančicích se rozlila žíravina, jeden člověk je zraněný

Jihomoravští hasiči zasahují u úniku dezinfekčního prostředku v skladovacích...
16. září 2026  9:52,  aktualizováno  10:20

Hasiči dopoledne asi hodinu zasahovali v nemocnici v Ivančicích na Brněnsku, kde uniklo ve skladu...

Lidé v Rostoklatech v referendu rozhodnou o lokalitách pro 30 rodinných domů

ilustrační snímek
16. září 2026  8:45,  aktualizováno  8:45

Lidé v Rostoklatech na Kolínsku budou v místním referendu rozhodovat o zařazení dvou lokalit pro...

Havlíčkův Brod upravil další část stoletého parku, přibyla odpočinková místa

HavlĂ­ÄŤkĹŻv Brod upravil dalĹˇĂ­ ÄŤĂˇst stoletĂ©ho parku, pĹ™ibyla odpoÄŤinkovĂˇ mĂ­sta
16. září 2026  8:43,  aktualizováno  8:43

Havlíčkobrodská radnice dokončila revitalizaci další části stoletého parku Budoucnost, který...

Motocyklista nepřežil v úterý v podvečer na Vsetínsku srážku s dodávkou

ilustrační snímek
16. září 2026  8:31,  aktualizováno  8:31

Motocyklista nepřežil v úterý na Vsetínsku srážku s dodávkou. Vážná nehoda se stala krátce po 17:30...

Zdeňka Ortová

  • Počet článků 658
  • Celková karma 25,01
  • Průměrná čtenost 1973x
Jsem spisovatelka, knihovnice, blogerka a žena s hlasitým úsměvem

Facebook: Zdeňka Ortová, BLOG, BLOK, BLOČEK:

https://www.facebook.com/people/Zde%C5%88ka-Ortov%C3%A1/100006730388524

Seznam rubrik

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×

Rušivé reklamy na mobilu končí

Vyzkoušet