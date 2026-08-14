Když v létě potřebujete rychle trůnit
A nás – bez ohledu na to, jestli sedíme na poradě u šéfa, který nám vysvětluje nové pracovní postupy, nebo jestli nasloucháme zajímavému výkladu slečny průvodkyně při prohlídce reprezentačního Trůnního sálu kroměřížského zámku – napadá jediné: zkraťte ty informace, teď musím trůnit já. Ale proboha kde???
Mám kamaráda, který si jednou v létě dal točenou zmrzlinu a pak se v zoufalství cestou na autobus uchýlil se svojí velmi rychlou potřebou do zeleně mezi rozestavěnými domky. Byl rád, že když už to musí být, tak v poledne, protože zedníci právě odešli na oběd a na staveništi byl klid. Když si pak s úlevou začal utahovat pásek na kalhotách, tak málem zkolaboval. Až teď si všiml, že jeden z těch domků je už dostavěný a nějaká nedočkavá hospodyňka myje v prvním patře okno. Samozřejmě měl celou dobu vysazeno přesně jejím směrem.
Kamarád totiž trpí intolerancí laktózy, a když neuváženě vypije kapučíno nebo slupne zmrzlinu, zrychlí se mu krok. K této alergii se dopracoval tak jako mnozí jiní až po čtyřicítce, protože snížená snášenlivost laktózy se až na výjimky objevuje v dospělosti. Jedině vy, kdo máte podobný problém, chápete, jak krušné a někdy i trapné okamžiky se s touto diagnózou dají zažít.
Z panoptika WC příběhů se s vámi podělím třeba o jednu zvláštní past, do které spadnete, ani nemrknete. Zavítala jsem před pár lety na oslavu narozenin svého dobrého známého. Trávil léto na chatě, na takové té chalupě ze starých časů, kterou si pořídil teprve rok předtím, takže jsem tam byla poprvé. Je to výtvarník, zdařile ilustroval i několik knih, ale zapomněl se mi pochlubit, že takovou zvláštní zálibou a koníčkem jeho ženy je od jejich přestěhování na chalupu sbírání splachovadel. To jsem zjistila, až když mě nutnost zavedla na toaletu. Nejdříve s rozpaky, posléze s nelíčeným zájmem, jsem obdivovala desítky WC splachovadel různých historických období a různých stylů. Visely ze stropu jako závěsy. Všechny byly opatřeny visačkami s krátkým rodokmenem. Byly tam k vidění exempláře splachovadel keramických, dřevěných, krajkových, mosazných, plechových, drhaných, řetízkových… největší zádrhel však spočíval v tom, že jen jedno z nich bylo funkční.
Rychle jsem pochopila, že každý nový host musí projít tímto zasvěcením, zatímco majitel chaty se královsky baví při představě, jak se těm WC chudákům brotí čelo potem, protože ví, že na doslech od WC dveří sedí veselá společnost, kterou dotaz volaný ze záchodu rozjaří víc než narozeninový přípitek. A tak nezbývá než zkrátka tahat za konce splachovadel tak dlouho, až se ozve zvuk tekoucí vody.
A teď mě fakt moc mrzí, že zde není možné uveřejnit anketní tlačítko, kde byste mohli hlasovat, jak jsem se zachovala já.
Ale zkusit to můžeme, takže prosím klikněte na jednu z možností:
Tahala jsem za splachovadla tak dlouho, než jsem jedno oživila .....
Ihned jsem volala o pomoc
Zdeňka Ortová
Moje letní statusy aneb Hlavně ať funguje paměť
Někdy mi připadá, že z ráje blbosti přichází moudrosti nejvíc kondolencí. Raději bych byla na straně adresátů.
Zdeňka Ortová
Kdo ví, je vyhnán z ráje blbosti
Zaplaťpámbu, že už nejsem školou povinná, musela by mi totiž i z letošního srpnového horka naskočit husí kůže.
Zdeňka Ortová
Moje letní statusy – aneb Jak zapomenout na lumpa
Taky máte takový problém, když zoufale chcete vytěsnit z myšlenek toho syčáka, který vám tenkrát ublížil?
Zdeňka Ortová
Moje letní statusy - aneb Rozhodla jsem se pro nadbytek
Milí čtenáři, zvu vás na návštěvu, nebojte se můj blog rozkliknout, než si uvaříte nedělní kafe, máte ho přečtený.
Zdeňka Ortová
Moje letní statusy - aneb Z koňského hřbetu
Milí čtenáři, zvu vás na návštěvu, nebojte se můj blog rozkliknout, nemusíte se ani zouvat, než si zamícháte kafe, máte ho přečtený.
|Další články autora
Kolik toho víte o vesmíru?
Planety, černé díry, Měsíc nebo slavné vesmírné mise. Vesmír fascinuje lidstvo od nepaměti a dodnes...
V těchto dnech se láme osud českého Tesca. Britové už hledají kupce pro své obchody
Britští vlastníci Tesca podle mnohých finančních médií rozjíždějí prodej svých aktivit ve střední...
Jste milovníkem italské kuchyně? Tak se ukažte!
Pizza, těstoviny, tiramisu nebo Aperol Spritz. Italská kuchyně patří bezpochyby k nejoblíbenějším...
V Letenských sadech hořelo, na nábřeží se odkláněla veřejná doprava
V Praze v Letenských sadech hořelo. Na místě zasahovalo několik jednotek hasičů. Podle policie byl...
Barrandovský kopec bez pozlátka luxusu. Nafotili jsme zákoutí, kterým se filmová čtvrť nechlubí
Filmový magnát Miloš Havel. Režiséři a herecké star. Takhle obvykle vnímáme Barrandov, hlavně jeho...
Lanškroun kvůli suchu zakázal odběr povrchových vod
Městský úřad Lanškroun zakázal kvůli dlouhotrvajícímu suchu a velmi nízkým průtokům odběr...
Dřevěnice ve Valašských Kloboukách nabídnou valašská řemesla a lidovou muziku
Dřevěnice ve Valašských Kloboukách na Zlínsku se otevřou návštěvníkům. Lidé v historických...
Rozdává světlo všem. V Mariánských Lázních požehnají křišťálové soše Panny Marie
Někdy splývá s okolím tak, že není téměř vidět, jindy zazáří do daleka. Křišťálová socha Panny...
Krajský soud přijal stížnosti čtyř obviněných z útoku na pardubickou zbrojovku
Krajský soud v Hradci Králové přijal stížnosti čtyř obviněných z březnového žhářského útoku na...
Akční letáky
Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!
- Počet článků 650
- Celková karma 25,15
- Průměrná čtenost 1990x
Facebook: Zdeňka Ortová, BLOG, BLOK, BLOČEK:
https://www.facebook.com/people/Zde%C5%88ka-Ortov%C3%A1/100006730388524