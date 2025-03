Když to není, jak to vypadá, nemusí to být politika

Určitě taky znáte v mnoha variantách průpovídky typu: vypadá jako blbec, mluví jako blbec, kouká jako blbec… a je to blbec.

Já bych toto úsloví dnes použila v opačném gardu. A protože se mi taková úsměvná drobnost, o které vám chci povědět, stala při sledování televizních zpráv, tak jako příklad opačného gardu zkusím třeba toto: vypadá jako dobrý politik, tváří se jako dobrý politik, tvrdí, že je dobrý politik… a není to dobrý politik.

A teď šup k té příhodě. Seděla jsem včera večer v křesle, sledovala televizní zprávy a napadlo mě, že bych si k nim mohla slupnout to kiwi, co jsem si s sebou přinesla. A tak s očima upřenýma na komplikované světové dění sáhnu levačkou na stoleček, popaměti uchopím kýžené ovoce, ale pozor, je nějaké divné. Stočím zrak na stolek, chci vzít kiwi znovu do dlaně a najednou si uvědomím: vypadá to jako kiwi, má to barvu jako kiwi, velikost jako kiwi… a není to kiwi. A tak jsem se navzdory tomu, co říkali v televizi, začala nahlas smát.

Já jsem si totiž odpoledne cestou z práce koupila v našem květinářství roztomilého velikonočního zajíčka. Ta figurka mi byla sympatická, zajíček jako symbol jara je dobrá volba. A správně tušíte, než pro něj najdu vhodné místo, položila jsem si ho v obýváku na stoleček. Zřejmě vás napadne, jak jsem si mohla splést zajíce s kiwi? Nu, zde je fotografie jako důkaz, že chvilková záměna byla fakt dokonalá. Takže jsem nakonec kiwi rozpůlila, zajíčka nechala v celku a po zbytek zpráv jsem se uchichtávala.

No já vím, není to příhoda k popukání, ale trochu roztomilá určitě je, že jo? A proč jsem si jako první příměr vybrala politika? No přece proto, že jsem se v tu chvíli dívala na ty zprávy. A koho že jsem tím konkrétně myslela? Hele, že vy mě chcete namočit do nějakého průšvihu. Myslela jsem tím přece toho zajíce, to dá rozum :-)

A tady je ten fešák i z ánfasu. Já i on vám přejeme příjemné vyhlížení jara.