Když přistihnete manžela, když on přistihne vás

V mojí kavárně se to může stát. Nevěříte? Tak vstupte, prosím, a budete se divit, co všechno je možné.

Tak snad vás tuplovaná lež vtipně naladila do nového týdne a až do neděle budete říkat jenom pravdu. A nebo alespoň nechoďte do kavárny, tam na vás totiž všechno praskne.

P.S. No schválně, co myslíte, kam chodí Marie každý úterní večer? :-)