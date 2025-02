Když politik řekne ráno něco hloupého

Taky se vám stane, že když ráno ve zprávách slyšíte nějaký slaboduchý výrok z politického spektra nebo na vás vyskočí na internetu, nemůžete ho dostat celý den z hlavy?

Mně se to tedy stává. Obsluhuji v knihovně čtenáře, je jedna hodina odpoledne, hledám v regálku knížku, o kterou mě požádal, a v hlavě mi místo názvu knihy najednou běží ta věta, kterou do mě ráno nasypaly zprávy. No je to otravné. Děsím se, že odpoledne budu knihu Don Quijote de la Mancha hledat pod písmenem „J“, protože jsem ráno zaslechla Okamurovu větu „Já se toho nebojím“.

Snad ještě důkladněji než mluvené slovo vám může v hlavě uvíznout nadpis, který si nerozkliknete. Dnes ráno to bylo například toto: „Rakušan si ve štýrských lesích postavil 29 metrů vysoký posed“. Proboha, na co náš ministr vnitra potřebuje tak vysokou rozhlednu? To mi běží hlavou tak neodbytně, až v pekařství místo povidlový závin řeknu posedlový závin. Asi se chce na nás všechny pěkně z vysoka… nebojte, nejsem vulgární, chci říct: podívat. Ale proč až ze štýrských lesů? To mě zarazí, tak si posléze nadpis přece jen rozkliknu a dozvím se, že nejde o našeho ministra, ale o rakouského myslivce Petera Massera. Prý na to spotřeboval 16 kubíků dřeva. Tak jsem si oddychla, že náš ministr tolik dříví nemusel v našich lesích naštípat.

Vzpomínám, že před pár lety mi myšlenky na dlouho obsadil výrok tehdejšího poslance Vítězslava Jandáka: „Pane kolego, moje máma vždycky říkala – když chceš od vola srnčí, tak vůl jsi sám.“

Sakra, a před chvílí na mě zde na idnesu vyskočil nadpis: „Neměli jste začínat, nařkl Trump Ukrajinu z rozpoutání války a vyzval k volbám.“ Nejvyšší čas, abych začala v mozku gumovat.

Máte i vy dny, kdy se vám nějaká politická vyjádření usadí v hlavě a vůbec se jim nechce odejít? Je to k vzteku, že jo. Já mám radši, když se mi tam usadí příjemná melodie. Například dneska jedna, kterou už jsem skoro zapomněla. Je od skupiny Mr. Big, kterou mám ráda, a když mi jejich písnička říká: Jen si vezmi mé srdce… tak taji a broukám si tu skvělou melodii s nimi. Upozorňuji: broukám, ale nezpívám. Jednak neumím slova a pak mám povolený jen sborový zpěv, tam se ten můj hravě ztratí. A víte co? Tak si ji pusťte a dejte mi vědět, jestli jste broukali, zpívali nebo jen naslouchali, jo?

Mr. Big - Just Take My Heart (MV) - YouTube