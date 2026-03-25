Když děti místo otáčení stránek přejíždějí po knize prstem jako po tabletu
Jestli je tomu v množství větším než malém i u českých dětí, to vážně netuším, žádnou odbornou studii jsem na toto téma neviděla, ale včera jsem četla jeden starší článek o tom, že děti v britských školkách neumí zacházet s knihami, pletou si je s tablety. Na tento zneklidňující trend tehdy upozornila konference v Brightonu. Učitelka Jennifer Bhambri-Lyte tam řekla: „Učila jsem ve školkách a znepokojilo mě, když děti dostaly do ruky knížku a místo otáčení stránek po ní přejely prstem jako po tabletu.“
Po takové informaci máte coby knihovnice asi takový pocit jako latimérie obecná, když přihlížela vyhynutí dinosaurů. Ale zároveň se vám uleví při pomyšlení, že u nás to takhle vyhrocené přece jen ještě není. Jenže minulý týden se u nás v knihovně zastavila osmiletá školačka. Není to naše čtenářka, jen se přišla porozhlédnout a hned u vchodu ji potěšilo, že na výstavce ve volném výběru vidí tu samou knížku, jakou má doma. Knihu si prý koupila při prodejní akci ve škole. Holčička honem nakoukla do batůžku, chvíli v něm hledala a pak mi knížku ukázala. Tak jsem ji pochválila za dobrou volbu, protože příběhy ze série Ať žijí štěňata, si hojně vypůjčují a čtou čtenáři přesně jejího věku. Tento díl se jmenuje Miky detektivem a malá čtenářka se spokojeně usmívala na fotografii roztomilého pejska na titulní straně. Zeptala jsem se tedy, jestli už knihu četla, a holčička povídá: „Ještě moc ne, ona byla trochu poškozená, asi natržená, tak mi ji paní učitelka musela přeprogramovat.“
Nejdřív jsem se domnívala, že jsem se přeslechla. Při tom brebentění právě příchozích páťáků by nebylo divu.
„Přeprogramovat? Opravdu jsi říkala přeprogramovat?“
„Ano.“
„ Ale jdi ty, copak se poškozené knížky přeprogramovávají? Ty se přece spravují.“
„Nevím,“ krčila holčička rameny.
„A určitě neříkala paní učitelka, že ti ji musí spravit nebo slepit?“
„Já myslím, že spíš říkala přeprogramovat,“ trvala si dívka na svém a určitě ve mně viděla nedouka, co o programování slyší poprvé v životě.
Napadlo mě, že teď už jen schází, aby se dostavil její spolužák a prohodil: „Nevím, proč mám ze psaní pětku, když například e-maily píšu krasopisně.“
A tak jsem vás chtěla poprosit, jestli jste v poslední době nekoupili žádnou knihu sobě nebo dětem, napravte to. Zavítejte do nejbližšího knihkupectví a vyberte si. Všechny ty příběhy tam čekají jen na vás.
Španělský spisovatel Antonio G. Iturbe vyslovil jednu krásnou myšlenku: „Kdykoliv začneš číst knihu, cítíš se, jako bys nastoupil do vlaku, který tě veze na prázdniny.“
A tak já vám všem přeji příjemné literární cestování! A knihám přeji, aby je nikdy nikdo nechtěl přeprogramovat.
Zdeňka Ortová
- Počet článků 615
- Celková karma 26,29
- Průměrná čtenost 2064x
Facebook: Zdeňka Ortová, BLOG, BLOK, BLOČEK:
https://www.facebook.com/people/Zde%C5%88ka-Ortov%C3%A1/100006730388524