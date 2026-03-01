Když chlap ženu pochopí po svém

Pánové jsou skvělí v tom, že si i nepříjemnou situaci dovedou vyhodnotit po svém tak, aby jim vyhovovala.

foto: pixabay.com

Přeji vám slastné přečtení mého kratičkého blogu a příjemné upíjení horké kávy... vlastně obráceně: Přeji vám příjemné přečtení mého kratičkého blogu a slastné upíjení horké kávy.

Vaše Zdeňka Ortová

