Když chlap ženu pochopí po svém
Přeji vám slastné přečtení mého kratičkého blogu a příjemné upíjení horké kávy... vlastně obráceně: Přeji vám příjemné přečtení mého kratičkého blogu a slastné upíjení horké kávy.
Vaše Zdeňka Ortová
Zatracený magický den 26. 2. 2026 plný svateb
Pro mě si tento uhrančivý den nachystal tolik nepříjemného a bolavého, že bych o svatební rumraj nestála, ani kdyby mi spadl zadarmo do klína.
Když vaše chlupatá kamarádka musí na operaci
Kdo něco podobného zažil, ten ví, jaký hrozný pocit je, když vám zoufale hledí do očí, protože věří, že vy jste její jistota.
Vy nekoukáte na curling?
Ale to děláte velkou chybu. Aha, říkáte, že vy na něj nekoukáte, protože vy ho hrajete? Tak to zřejmě dělám velkou chybu já.
Čeští olympionici v divné podmínce
Všimla jsem si, že zatímco já vnímám, že v zimě panují venku takové podmínky, že není radno jít do práce v kraťasech, tak sportovci to mají za podmínku.
Z deště pod okap
Jeden z mnoha Murphyho zákonů říká, že je vědecky nemožné, aby pršelo, pokud jsme si sebou vzali deštník.
