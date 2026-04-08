Kdy je nezbytné vylít příbuzným kafe na hlavu

Jedno je jisté, patříte-li mezi kávové přívržence, kteří si u lahodného moku rádi posedí, popovídají, rozjímají, začtou se, pak nejste Italové.

Ital do sebe totiž kávu kopne a jde dál. V Itálii si dáte presso – mimochodem, v Itálii neobjednávejte presso ale pouze café - a obdržíte jej v 30 ml hrnečku. No co s ním jiného, než ho do sebe kopnout jako slovenský bača slivovici. Což já, coby česká ctitelka kávy, absolutně nechápu.

Mám totiž ráda komfort pohody a pocit nekonečna při popíjení lahodné kávy ve velkém hrníčku. Patří k tomu i klábosení s kamarádkou. Patří k tomu i přečtení nejméně třiceti stránek z napínavé detektivky. Patří k tomu i sledování kavárenského mumraje či lenošivé nečinnosti. Patří k tomu i dlouhé přemýšlení a vlastní představy jakéhokoliv druhu.

Jedna z mých kamarádek si na loňské dovolené pomyslela, že její manžel, ač blonďák, který se nikdy neopálí, Italem určitě je. Kdykoli si na výletě zašli na kávu, naprosto nemohl pochopit, proč se jeho žena chce s kávou posadit ke stolečku. On ji ještě u pultíku doslova – promiňte to drsné vyjádření – vylemtal a odmítal sdílet kávovou siestu s ostatními zákazníky. Vždyť za tu dobu, co jeho žena kafe zbůhdarma usrkává, už mohli stihnout tolik jiných věcí.

A tak mám pro vás jednu jarní radu. Pokud v těchto dnech vybíráte vhodnou destinaci pro svoji letní dovolenou, dejte si u toho plánování jeden osobní závazek: „Nenechám se během dovolené stresovat samozvanými Italy z řad členů naší rodiny či našich přátel.“ A to pak rozhodně dodržte. Kdepak, žádný kalup, jen se klidně posaďte a dopřejte si tekuté černé blaho u kavárenského stolečku podle svých potřeb. Uvidíte, jak se vám nervy zklidní jeden po druhém, jaká pohoda se vám rozhostí v duši, jak si budou vaše chuťové pohárky libovat…

P.S. To vše však může zhatit, když mezi dveřmi kavárny bude poskakovat váš „Ital“, šermovat rozčileně rukama, a za ním bude vykukovat naštvaná „italská švagrová“ ťukající si na ciferník hodinek. V tom případě radím kávovou relaxaci ukončit objednáním dvojité kávy lungo a vylít ji příbuzným na hlavu. Bude to čin hodný italské vášnivosti a temperamentu. Tipuji, že i v tomto případě se vám rozhostí v duši pohoda. Co se rozhostí příbuzným, to není předmětem tohoto blogu, ale vy raději ihned zkuste pěkně po italsku zmizet.

Autor: Zdeňka Ortová | středa 8.4.2026 9:49 | karma článku: 0 | přečteno: 50x

Další články autora

Zdeňka Ortová

Velikonoční zajíčci s Montezumovou pomstou

Který cestovatel by neznal faraonovu kletbu, případně Montezumovu či sultánovu pomstu? Na břichabol pak samozřejmě nevzpomíná tak rád jako na pyramidy.

6.4.2026 v 6:33 | Karma: 30,48 | Přečteno: 1013x | Diskuse | Ostatní

Zdeňka Ortová

Leonardo DiCaprio ve Velvarech…

Určitě jste zaznamenali, že tento slavný herec je hlavním hrdinou právě u nás natáčeného hollywoodského filmu What Happens at Night.

1.4.2026 v 16:47 | Karma: 17,62 | Přečteno: 341x | Diskuse | Ostatní

Zdeňka Ortová

Vy si fakt kazíte nedělní poledne koukáním na politiku?

No já tedy v žádném případě ne. Jsem totiž slušně vychovaná a vím, co se v neděli patří, a co je chucpe.

31.3.2026 v 7:00 | Karma: 37,12 | Přečteno: 1538x | Diskuse | Ostatní

Zdeňka Ortová

Když děti místo otáčení stránek přejíždějí po knize prstem jako po tabletu

Skutečnost, že knihy nemají dotykový displej a nedá se z nich připojit k internetu, je v některých dětských očích jejich velký hendikep.

25.3.2026 v 10:28 | Karma: 22,72 | Přečteno: 293x | Diskuse | Ostatní

Zdeňka Ortová

Když chlap ženu pochopí po svém

Pánové jsou skvělí v tom, že si i nepříjemnou situaci dovedou vyhodnotit po svém tak, aby jim vyhovovala.

1.3.2026 v 9:27 | Karma: 22,29 | Přečteno: 551x | Diskuse | Ostatní
Zdeňka Ortová

  • Počet článků 619
  • Celková karma 27,67
  • Průměrná čtenost 2056x
Jsem spisovatelka, knihovnice, blogerka a žena s hlasitým úsměvem

Facebook: Zdeňka Ortová, BLOG, BLOK, BLOČEK:

https://www.facebook.com/people/Zde%C5%88ka-Ortov%C3%A1/100006730388524

Seznam rubrik

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.