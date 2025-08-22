K čemu je ten babybox?
Pokud jdete k lékaři jen proto, abyste vyzvedli rodičům nějaká důležitá lejstra, pak vám nevadí ani to, že je na posezení v nemocniční čekárně příliš krásný letní den, protože nadšení, že vám dnes nebudou odebírat žádné tělesné tekutiny, ani sdělovat výsledky, kvůli kterým máte vždycky žaludek jako sušenou švestku, tuto skutečnost rozjasní.
A tak sedím před ordinací a trpělivě čekám, protože si sestřička pro něco odběhla. Jsou to ty chvíle, kdy je dost času na nenápadné zkoumání ostatních čekajících. Třeba ten starší manželský či partnerský pár, který právě vstoupil. Paní má šedivé vlasy, které jí zplihle lemují obličej, ruce sevřené jako při modlitbě a na prsteníčku se jí podle občasného olíznutí sluníčkem sem tam zablyští prstýnek s droboučkým kamínkem. Dvojice usedla na protější lavici a v ten okamžik pronikla otevřeným okýnkem další várka slunečních paprsků. A já vidím, že pán se blyští celý. Ačkoli má prstů jako každý, koho nepostihl úraz, prstenů má 12. Já je prostě musela spočítat, protože jak partnerce podával kartičku od pojišťovny, tak jeho prsty doslova pableskovaly. K tomu velkoryse bohatý řetěz kolem zápěstí a další kolem krku, dva kroužky v uchu… No větší partnerský kontrast jsem snad ještě nespatřila. Ta podívaná mě potěšila. Kochala jsem se ale jen chvíli, protože ta zhruba čtyřletá holčička, jejíž maminka seděla vedle mě, nebyla jen neposedou, což se mi v prvních chvílích jevilo jako celkem roztomilé, to dítě bylo neukočírovatelné. Holčička lítala po celé dlouhé chodbě, pokřikovala, rozhazovala po zemi hračky a pastelky z dětského koutku, bouchala na dveře ordinací. Když z některých vykoukla sestřička a ptala se, jestli někdo neklepal, tak pachatelčina matka říkala, že ne. Když dítě vytrvalým ťukáním na tlačítko už dvakrát zastavilo výtah, podala mi zdravotní sestra doklady, pro které jsem přišla a já skoro úprkem opouštěla čekárnu.
Před nemocnicí jsem si vše ukládala do batůžku a všimla si sympatické trojice - tatínka a dvou malých klučinů. Tipuji, že menšímu chlapci byly zhruba 4 roky a starší zřejmě vyšel první třídu. Zaslechla jsem, že čekají na maminku. Před vrátnicí slánské nemocnice se nachází babybox. A ten oba kluky zaujal. Starší z chlapců nahlas četl název: „Hele, to je bejbybox!“ Menší bráška se hned ptal, co to je? Bylo evidentní, že tatínek nemá s odpovědí problém, už otvíral ústa, zřejmě aby pohovořil o tísnivé situaci matek, které se nemohou či nechtějí postarat o novorozence, možná by padlo i pár slov o klimatizaci a ventilaci tohoto prostoru, ale nedostal příležitost menšího synka poučit, protože starší začal nadšeně mávat rukou a hrdě vykřikovat: „Já vím, co to jsou ty bejbyboxy, já vím, k čemu jsou, já mu to řeknu!“ Možná si i vy, kteří jste staršími sourozenci, pamatujete na ty báječné okamžiky, kdy jste v některých situacích povyrostli, protože jste něco věděli či uměli, zatímco mladší brácha či ségra nikoli. V této situaci tatínek neměl jinou možnost, než synovi pokynout, aby bratra poučil a mohl se vědomostmi předvést nejen před sourozencem, ale samozřejmě i před otcem, to bývá pro malé kluky hodně podstatné. V ten okamžik jsem tuto trojici zrovna míjela a zcela jasně slyším, jak malý chlapeček netrpělivě a trochu rozdurděně opakuje otázku, k čemu že tyhle bejbyboxy tedy jsou, a bráška mu nadšeně odpovídá: „Já to vím, do těch bejbyboxů se strkaj zlobivý děti.“
Tatínek po té odpovědi doslova zalapal po dechu, vytřeštil oči, koukl mým směrem a já jsem vypukla v neukojitelný smích, kterého se na veřejnosti dopouštím jen zřídka. Otec kluků se ke mně za stálého lapání po dechu přidal. A oba chlapci naše počínání nechápali. Ještě na autobusovém nádraží to ve mně bublalo a cestou do Velvar jsem si představovala, jak se malý bráška staršího informátora snaží být celé odpoledne obzvláště hodný, ale taky jak holčička z čekárny sama odjíždí výtahem a zatímco maminka šílí, ostatní pacienti tleskají, ale představu, kde všude se ještě blyští manžel skromné paní, tu jsem si zakázala.
Zdeňka Ortová
