Jsem něco jako Roger Federer, řekl to o mně Patrik Banga, tak na tom něco bude
Milí přátelé, milé kolegyně blogerky, milí kolegové blogeři, milí čtenáři, zažila jsem díky vám nádherné chvíle a upřímně vám všem za hlasy, které jste mi do soutěže poslali, děkuji.
Ty okamžiky byly plné radosti, dojetí a štěstí. Byly také plné tropického počasí a pocitovou teplotu ještě zvyšovala vysoká vlhkost vzduchu. To jsem sama od sebe netušila, ale když jsem odjížděla, tak to zrovna říkali v televizi. A to víte, jak to říkají v televizi, člověk tomu začne věřit, tak jsem se hned ukázněně začala potit ještě jednou tolik. A v takové chvíli přichází pro ženu jedno z nejtěžších rozhodnutí: co si do takového počasí na tak slavnostní okamžiky proboha vezmu na sebe? Vzhledem k tomu, že jsem nechtěla blogerskou sešlost rozesmát, to mají v popisu práce jen moje blogy, vrátila jsem plavky do šuplíku. Moje oblíbené letní kalhoty taky nechám ve skříni, jak bych se v nich ve vyhřátém vlaku posadila, musela bych si pod sebe dát kvůli odkapávajícímu potu malý lavůrek a na konečné ho v Praze vylít. A tak volba byla nakonec jednoduchá, neobleču si to, co mi nejvíc sluší, oblíknu se do toho, co nejvíc luftuje. A bylo vybráno.
A teď si dovolím ocitovat Patrika Bangu, který vyhlašování Blogerů roku konferoval, a ve chvíli, kdy došlo na vyhlášení „Blogerky roku“ do mikrofonu zahřímal: „PRVNÍ MÍSTO OBSADILA S NEUVĚŘITELNÝM NÁSKOKEM, V ANKETĚ TO VYPADALO SYSTÉM START CÍL, NĚCO JAKO NOVAK DJOKOVIC, ROGER FEDERER A RAFAEL NADAL… A BLOGERKOU ROKU SE STÁVÁ ZDEŇKA ORTOVÁ, GRATULUJEME!“ A pak se ozval bouřlivý aplaus, z publika se ozývalo volání „Bravo!“ a já jsem zjistila, že se ze všeho nejdřív musím odlepit od židle, abych si tu krásnou cenu (nádherné skleněné íčko) mohla jít celá dojatá převzít. A protože jsem za chvíli byla vyzvána i k převzetí ceny za třetí místo v kategorii Vypravěč, už jsem přiklížení k sedátku neriskovala a nad židličkou jsem jenom tak jako levitovala.
A dovolím si ještě jeden osobní postřeh. Opravdu netuším, kolik váží soška Českého lva nebo Křišťálový glóbus karlovarského filmového festivalu, ale krásné „blogerské“ skleněné „íčko“ tedy svojí vahou mezi nafukovací balónky opravdu nepatří, a hodinu a půl trvající cesta domů mi to při každém kroku jen potvrzovala. 😊
A víte, co bylo na předávání cen úplně ze všeho nejlepší? No jasně že víte. Bylo to hlavně setkání s kolegyněmi a s kolegy, s administrátory blogu, prostě se všemi, kteří přicházejí slavnostně naladěni, kteří vtipkují, vyprávějí, smějí se a nikdo v ten báječný večer neřeší, komu z přítomných na blogu fandí víc nebo méně. Toto setkání je omlazující záležitostí, protože nás všechny vrací do krásných bezstarostných let, kdy pro nás byla hlavní dobrá nálada a skvělá parta.
Na závěr bych chtěla poděkovat všem, kteří jste tuto krásnou akci připravili, všem, kteří jste se na ni dostavili, i těm, kdo byste přišli rádi, ale z nejrůznějších důvodů to pro vás nebylo možné. Ráda jsem vás všechny viděla, těšilo mě si s vámi popovídat a netěšilo mě, že jsem se nemohla zdržet ještě déle, protože krásně zpívám a kolem půlnoci bych vám to ráda dokázala… pardon, překlep, protože ráda zpívám a krásně bych vám to dokázala 😊
P.S. Za fotografie moc děkuji Danušce Součkové!!!
Zdeňka Ortová
Týká se vás druhá míza?
O druhé míze se většinou hovoří s despektem, někdy i s úšklebkem. Já na ni pohlížím spíš jako na tenisové druhé podání.
Zdeňka Ortová
Taky spíte o dvě hodiny méně?
Na tuto otázku sama za sebe odpovídám, že já určitě ano. To se nechlubím. To se nekaji. To přiznávám.
Zdeňka Ortová
Jsem kůže líná
Toto drsné vyjádření určitě není nic, co bychom si přáli, aby si o nás druzí mysleli, natož vyprávěli.
Zdeňka Ortová
Dnes vás zve na kávu žena, která má ráda logiku
Neděle je jako stvořená pro hrníček dobré kávy, která vám prospěje jako zahrádce dešťová přeháňka. Zajděte si na ni do kavárny, nikdy nevíte, koho zajímavého tam potkáte.
Zdeňka Ortová
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Už jste slyšeli o tom, že světoví šampióni v paměťových soutěžích si dokáží zapamatovat během pěti minut i 200 čísel?
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