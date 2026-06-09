Jsem kůže líná
Když jsem nedávno vyjížděla z jedné obce poblíž hory Říp zpět na hlavní silnici, všimla jsem si zajímavého nápisu na velkém poutači, který zněl: V PONDĚLÍ A VE ČTVRTEK VÝCVIK DĚTÍ. To mě zaujalo. I když mi bylo jasné, že se zřejmě nejedná o žádné výchovné zařízení, kam by si dvakrát týdně rodiče odložili děti a ty se jim vrátily slušně vychované, s dobrým vysvědčením a bez piercingu, stejně jsem se tím pošetilým nápadem nechala vteřinku opájet. Druhým letmým pohledem jsem však zjistila, že jde o reklamu místního jezdeckého klubu, což potvrzovala podobizna řehtajícího koníka. Ale stejně ten dvojsmyslný nápis mohl naplnit jistou nadějí i jiné cestující, kteří ho míjejí a vyvolat v nich šalebnou představu, jak jim bez jejich vlastního přičinění začne potomek odpovídat celou větou a přestane se nimrat v nedělním obědě.
Ovšem jsou i jiné kuriózní nápisy, které hýří originalitou, avšak jsou myšleny naprosto vážně. Jako ten, na pravidelné lince Žilina – Zvolen, o kterém mi vyprávěla kamarádka. Dopravce tam zřejmě ze zoufalství a bezmoci nad nepořádností cestujících umístil nepřehlédnutelnou ceduli s nápisem (přeloženo do češtiny): „Žádáme všechny lidi, aby odpadky házeli do koše. Ostatní nemusí!“
A pokud budete mít cestu do Prahy, projděte se starší zástavbou Hrdlořez. Nápis na jednom z domků tu hlásá: „Zde stával od 17. století dům, ve kterém se nikdy nic pamětihodného nestalo. Kéž se česká historie i nadále vyhýbá tomuto místu.“
Občas se mi stane, že potkám mladého člověka v tričku s vtipným potiskem a s úsměvem se začtu třeba do nápisu: ZÁKAZ HLOUPÝCH DOTAZŮ, nebo JSEM CHOLERIK, nebo MILUJU ÚŘAD PRÁCE. Nedávno jsem míjela slečnu, jejíž tričko hlásalo: JSEM KŮŽE LÍNÁ. Jak jsem již zmínila, tak toto vyjádření určitě není nic, co bychom si přáli, aby si o nás druzí mysleli, natož vyprávěli. Ale fakt je, že když to o sobě začneme rozšiřovat sami, vyrazíme ostatním trumf z ruky.
Asi nejvíc mě nedávno v jedné pražské literární kavárně pobavil nápis na oděvu pána sedícího u vedlejšího stolku. Měl totiž tričko s potiskem: NESNÁŠÍM NÁPISY NA TRIČKÁCH. A já jsem se pak dobrých deset minut culila do kafe.
Abych nekončila jen nápisy okouknutými jinde, můžu posloužit i jedním z vlastního zdroje. V mojí aforistické knížce Miniaturní neřesti najdete v kapitole instrukcí pro majitele čtenářské legitimace jedno upřímné doporučení. A musím podotknout, že mě hned několik českých knihoven požádalo, zda jej mohou použít jako motto nad vchod do půjčovny. No to víte, že jsem nadšeně souhlasila. A ta moje rada zní takto:
A teď by mě zajímalo, jestli vy osobně máte na sobě nebo ve skříni nějaké textové oblečení?
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