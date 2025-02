Jestli v nebi nemají čokoládu, ať se mnou nepočítají

Pevně doufám, že taky máte rádi něco dobrého do žaludku, na čem ujíždíte, co vám vylepší náladu, když je toho potřeba, a taky tím korunujete velké úspěchy i drobné radosti.

Pro někoho je to kalíšek libovolného dobrého moku, pro jiného deset deka uheráku, další chroupe solené brambůrky… a jsou i tací, kteří oslavují čokoládou. Přiznávám, patřím k těm čokoládovým též, ale jsem ráda, že těch velkých životních úspěchů není zase tolik, abych se přečokoládovala. To víte, jak my ženy překročíme padesátiletý Rubikon a metabolický syndrom přestane být jen planou výhružkou z úst obvodního lékaře, začneme si ledacos odpírat. A samozřejmě jsou to hlavně dobrůtky. Ledový salát a brokolici si odpírat nemusíte.

A teď si, dámy, představte, že je vám přes padesát a před vámi leží jedna mléčná, krásně veliká a nadívaná oříšková čokoláda… to jsou nervy, co? Mám pro vás 8 základních myšlenek, které se vám v takové situaci můžou honit hlavou:

1. Kéž bych vážila míň kilogramů, abych si ji mohla dovolit celou sníst

2. Kéž bych měla víc zubů, abych ty ořechy rozkousala

3. Kéž bych měla méně výčitek svědomí, když ji na posezení slupnu

4. Kéž bych si na internetu nepřečetla, že na jazyku rozpouštějící se čokoláda je lepší než vášnivé líbání, mohla jsem mít dneska chlapa a chuť na zelný salát

5. Kéž by místo tabulky čokolády stejně účinně odbourávala stres lžička ovesných vloček

6. Kéž by výživoví poradci nedoporučovali ke konzumaci hořkou čokoládu, která mi nechutná

7. Kéž by výživoví poradci nepoukazovali na tukovou škodlivost té čokolády, kterou mám nejradši

8. Kéž by všichni výživoví poradci přibrali v pase!!!

Snad se teď pánové neurazí, že jsem oslovovala především ženské čtenářky. Sama znám několik sympatických mužů, kteří manželkám vymlsají bonboniéru a pak krabičku dovedně zamaskují, aby vypadala jako neotevřená. Ale když já jsem holka, tak ani nezkouším uvažovat jako chlap, nerada někomu lezu do zelí.

P.S. Autorkou výroku, který jsem použila do názvu dnešního fejetonu je J. Marinicová, tipuji, že ona si čokoládu nikdy odpírat nemusela.