Jak si mě na letišti bezpečnostní kontrola důkladně prohlédla

Mnozí z vás už určitě bezpečnostní kontrolou na letišti prošli, ostatní to třeba před letošní dovolenou ještě čeká.

Ale i ti z nás, kteří jsme v životě letěli tak maximálně pro dítě do školky nebo těsně před zavírací dobou zaplatit na poště složenku, si umíme představit, co do zavazadla nepatří. Já bych si na palubu letadla s sebou rozhodně nebrala ani rybářský prut, ani kudličku na houby, ani deštník se špičatým koncem.

Jenže tento týden jsem dostala krásný dopis od svojí milé čtenářky paní Lenky. Popsala mi v něm příhodu z letiště Gatwick, a je tak báječná, že se o ni s vámi musím podělit:

„Milá Zdeničko,

nedá mi, abych se s Vámi hned nepodělila o čerstvý zážitek z letiště. Dnes se vracíme domů do Prahy (ještě čekáme na letadlo, a co si budeme povídat, dnešní cestování není jen o papírové mapě a pár drobnostech. Člověk s sebou tahá elektroniku v nejrůznější podobě, 100 km různých drátů (nabíječek) atd. No a já, protože jsem stará duše, bez Vašich knížek nedám po světě ani ránu. A dnes při bezpečnostní kontrole sehrály Vaše knihy hlavní roli. Uložila jsem si je k dceři do batohu a ten jí byl při kontrole zabaven a podrobně zkoumán. Hned Vás napadne, že při tom množství „všeho“ (iPad, pc, hodinky, telefon, powerbanka atd.) bude podezřelé cokoliv z toho. A ono ne! Pán pojal jako podezřelé Dámskou volenku s Polepšovnou. Vážně! Knihy vyndal z batohu, začal si v nich listovat a usmívat se. Po chvilce ještě prošly znovu scannerem a mohly jsme odkráčet. Netuším, do jaké míry rozumí českému jazyku, ale opravdu se bavil. Ještě že je dnes zpožděný let a neuletělo nám letadlo.

Zdravíme z Gatwicku“

autorkou fotografie je Lenka Šichová, foto uveřejňuji s jejím laskavým svolením

Přiznávám, nikdy jsem letadlem necestovala a nehodlám to porušit, jsem smolařka a tím, že nevzlétám, zachraňuji životy spoustě cestujících. Ale jsem ráda, že některé z mých knih si cestování užívají dosyta. A jak vidno, tak i důkladnou „osobní prohlídku“. A protože u paní Leničky se moje knihy mají jako v ráji, je mi jasné, že obě bezpečnostně kontrolované měly i čisté spodní prádlo, dobře zapnutou podprsenku a záložky v nich nebyly zastřihnuté do špičata.

P.S. Paní Lence přeji i nadále příjemné cestování a bezpečnostním kontrolorům hodně úsměvů!

Autor: Zdeňka Ortová | pátek 8.8.2025 11:21 | karma článku: 19,52 | přečteno: 471x

Další články autora

Zdeňka Ortová

Jak jsem povečeřela s Jiřím Krampolem

Chtěla bych tímto blogem složit poslední poklonu výbornému herci a velice milému a laskavému člověku.

27.7.2025 v 20:59 | Karma: 38,15 | Přečteno: 1697x | Diskuse | Ostatní

Zdeňka Ortová

Kluci na to mají pindíka

Jak bych vám to... No jsme všichni dospělí, tak snad něco málo pikantního z člověčí anatomie sneseme, ne?

27.7.2025 v 8:32 | Karma: 40,47 | Přečteno: 4040x | Diskuse | Ostatní

Zdeňka Ortová

Proč sportovní reportéři ČT přechylují cizí ženská příjmení a česká ne?

Podle sportovního komentátora totiž právě hraje zápas naše tenistka Sára Bejlek s Japonkou Mojuku Učidžimaovou.

21.7.2025 v 15:21 | Karma: 33,03 | Přečteno: 1079x | Diskuse | Ostatní

Zdeňka Ortová

Mám intoleranci laktózy, chuť na zmrzlinu a prodavačka neví, co je sorbet

Myslíte, že vás se takový problém netýká? No kéž by tomu tak bylo, protože mě se až do 45 let taky netýkal.

19.7.2025 v 16:08 | Karma: 25,54 | Přečteno: 665x | Diskuse | Ostatní

Zdeňka Ortová

Když přistihnete manžela, když on přistihne vás

V mojí kavárně se to může stát. Nevěříte? Tak vstupte, prosím, a budete se divit, co všechno je možné.

14.7.2025 v 7:31 | Karma: 24,07 | Přečteno: 1286x | Diskuse | Osobní
Další články autora

Nejčtenější

A na zádech nesl mrtvého brášku... Kluk z Nagasaki fotografovi způsobil noční můry

6. srpna 2025

Seriál Neplakal. Nemluvil. V naprosté tichosti donesl na zádech mrtvého bratra ke krematoriu, aby mohlo...

„S tím jsme se ještě nesetkali.“ Prazdroj prověřuje restauraci z videa Janka Rubeše

7. srpna 2025  12:51,  aktualizováno  15:52

Spor mezi youtuberem Jankem Rubešem a majitelkou restaurace v centru Prahy nově řeší i Plzeňský...

Janek Rubeš ukázal „turistickou past“ v centru Prahy. Teď ho čeká soud

6. srpna 2025  12:54

Videobloger Janek Rubeš, který se se svým kolegou Janem Mikulkou na kanálu Kluci z Prahy dlouhodobě...

Kodaň odstraní “velkou sestru” Malé mořské víly, její poprsí budí emoce

5. srpna 2025  11:33

V Dánsku se v posledních měsících odehrála vášnivá debata o osudu sochy Velké mořské panny v...

Rozloučení s Jiřím Krampolem. Slováček zahrál, Přeučil musel opustit obřadní síň

8. srpna 2025  9:01,  aktualizováno  14:07

Přátelé a veřejnost se ve strašnickém krematoriu v Praze rozloučili s hercem Jiřím Krampolem....

Zemřel bývalý ředitel IKEM Stiborek, byl obžalovaný v kauze vydírání lékařů

8. srpna 2025  18:48

Zemřel bývalý ředitel Institutu klinické a experimentální medicíny (IKEM) Michal Stiborek. Bylo mu...

Diamo dostalo kvůli haldě Heřmanice pokutu. Byli jsme podvedeni, reaguje podnik

8. srpna 2025  18:45

Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP) uložila státnímu podniku Diamo pokutu 1,5 milionu korun...

Vyrazte, než bude pozdě. Houby mají mimořádné podmínky, rostou hlavně hřiby

8. srpna 2025  18:43

Na cestu do lesa svítí houbařům zelená. Doslova. Podle mapy pravděpodobného růstu hub je na většině...

Doněck Putinovi. USA a Rusko připravují dohodu o příměří na Ukrajině

8. srpna 2025  16:54,  aktualizováno  18:36

Sledujeme online USA a Rusko připravují dohodu o příměří na Ukrajině, která stvrdí ruské teritoriální zisky. Uvádí...

Zdeňka Ortová

  • Počet článků 584
  • Celková karma 27,55
  • Průměrná čtenost 2119x
Jsem spisovatelka, knihovnice, blogerka a žena s hlasitým úsměvem

Facebook: Zdeňka Ortová, BLOG, BLOK, BLOČEK:

https://www.facebook.com/people/Zde%C5%88ka-Ortov%C3%A1/100006730388524

Seznam rubrik

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.