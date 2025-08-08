Jak si mě na letišti bezpečnostní kontrola důkladně prohlédla
Ale i ti z nás, kteří jsme v životě letěli tak maximálně pro dítě do školky nebo těsně před zavírací dobou zaplatit na poště složenku, si umíme představit, co do zavazadla nepatří. Já bych si na palubu letadla s sebou rozhodně nebrala ani rybářský prut, ani kudličku na houby, ani deštník se špičatým koncem.
Jenže tento týden jsem dostala krásný dopis od svojí milé čtenářky paní Lenky. Popsala mi v něm příhodu z letiště Gatwick, a je tak báječná, že se o ni s vámi musím podělit:
„Milá Zdeničko,
nedá mi, abych se s Vámi hned nepodělila o čerstvý zážitek z letiště. Dnes se vracíme domů do Prahy (ještě čekáme na letadlo, a co si budeme povídat, dnešní cestování není jen o papírové mapě a pár drobnostech. Člověk s sebou tahá elektroniku v nejrůznější podobě, 100 km různých drátů (nabíječek) atd. No a já, protože jsem stará duše, bez Vašich knížek nedám po světě ani ránu. A dnes při bezpečnostní kontrole sehrály Vaše knihy hlavní roli. Uložila jsem si je k dceři do batohu a ten jí byl při kontrole zabaven a podrobně zkoumán. Hned Vás napadne, že při tom množství „všeho“ (iPad, pc, hodinky, telefon, powerbanka atd.) bude podezřelé cokoliv z toho. A ono ne! Pán pojal jako podezřelé Dámskou volenku s Polepšovnou. Vážně! Knihy vyndal z batohu, začal si v nich listovat a usmívat se. Po chvilce ještě prošly znovu scannerem a mohly jsme odkráčet. Netuším, do jaké míry rozumí českému jazyku, ale opravdu se bavil. Ještě že je dnes zpožděný let a neuletělo nám letadlo.
Zdravíme z Gatwicku“
Přiznávám, nikdy jsem letadlem necestovala a nehodlám to porušit, jsem smolařka a tím, že nevzlétám, zachraňuji životy spoustě cestujících. Ale jsem ráda, že některé z mých knih si cestování užívají dosyta. A jak vidno, tak i důkladnou „osobní prohlídku“. A protože u paní Leničky se moje knihy mají jako v ráji, je mi jasné, že obě bezpečnostně kontrolované měly i čisté spodní prádlo, dobře zapnutou podprsenku a záložky v nich nebyly zastřihnuté do špičata.
P.S. Paní Lence přeji i nadále příjemné cestování a bezpečnostním kontrolorům hodně úsměvů!
Zdeňka Ortová
