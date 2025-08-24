Inteligentní myšlenka umí i levitovat
Zdeňka Ortová
K čemu je ten babybox?
Bylo evidentní, že tatínek nemá s odpovědí problém a už otvíral ústa, aby zvědavému dítěti podal vysvětlení.
Zdeňka Ortová
Hlupáci neexistují
Dokazuje to můj aforismus, tak nakoukněte, je to krátké, než si dáte nohu přes nohu, máte to přečtený:
Zdeňka Ortová
Jak si mě na letišti bezpečnostní kontrola důkladně prohlédla
Mnozí z vás už určitě bezpečnostní kontrolou na letišti prošli, ostatní to třeba před letošní dovolenou ještě čeká.
Zdeňka Ortová
Jak jsem povečeřela s Jiřím Krampolem
Chtěla bych tímto blogem složit poslední poklonu výbornému herci a velice milému a laskavému člověku.
Zdeňka Ortová
Kluci na to mají pindíka
Jak bych vám to... No jsme všichni dospělí, tak snad něco málo pikantního z člověčí anatomie sneseme, ne?
